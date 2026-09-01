קשת טעמים, רשת הסופרמרקטים, לוטשת עיניים אל הבורסה. מנכ"ל החברה, קינן ממן, חושף בראיון לגלובס כי הרשת מתחילה לבחון את הצעדים הראשונים לקראת הנפקה ציבורית, כשעל הכף עומד שווי יעד של כמיליארד שקל. עם זאת, הוא מבהיר כי בשלב זה אין מועד מתוכנן להנפקה - וכי החברה אינה זקוקה לה כדי לממן את פעילותה.

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"אנחנו בתהליכים מאוד ראשוניים לבדוק את המוכנות שלנו כחברה לצאת להנפקה", אומר המנכ"ל קינן ממן. "אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה ומה יהיה העיתוי המדויק, אבל אנחנו מגששים ונערכים לקראת הדבר הזה. השווי המצופה הוא כמיליארד שקל". נכון לעכשיו, העבודה המעשית על הכנת תשקיף טרם החלה.

קינן ממן אישי: בן 48, נשוי ואב לשלושה. מתגורר בקריית אתא מקצועי: בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. כיהן כסמנכ"ל כספים בקבוצת זאבי ובפייברנט וכמנכ"ל "תן לחיות". הצטרף לקשת טעמים כסמנכ"ל כספים, ולאחרונה מונה למנכ"ל עוד משהו: חובב טניס

התזמון הנכון?

השוק התקרר בחצי שנה האחרונה, זה הזמן הנכון להנפיק?

"זה לא מדויק, מה שקרה זה שחלק מהחגים היו בחציון הראשון של השנה ובאופן טבעי חודשים יוני־אוגוסט הם חודשים יותר חלשים, כי גם מתחילות חופשות הקיץ, אנשים נוסעים לחו"ל. בנוסף, אסור לשכוח שהמלחמה התפוגגה לה ואנשים קצת יותר יוצאים למסעדות, יותר מבלים. זה גם מופיע בדוחות של כלל החברות הציבוריות שיש ירידה מסוימת בנפח הפעילות, וזה בסדר וטבעי וזה גם קורה כל שנה. הירידה הזו כנראה תקוזז מההשפעה של הרבעון האחרון, שזו ההשפעה של החגים - ואז נראה בחזרה את העלייה".

החתירה לבורסה היא חלק מהליך עומק שמוביל ממן מאז שנכנס לתפקידו לפני שנתיים, שנועד להרחיב את פעילות הרשת מעבר לסופרמרקטים ולהפוך אותה לקבוצה תעשייתית הכוללת גם ייצור וייבוא.

איך אתם מגדירים כיום את קשת טעמים? האם אתם עדיין רשת קמעונאות מזון קלאסית?

"אנחנו בונים קבוצת חברות גדולה, שתהיה ערוכה וראויה להיות מוצגת בפני שוק ההון, שתגלם שווי מתאים ותשים אותנו בליגה אחת עם כל הרשתות האחרות", הוא מסביר.

"בק אוף מיינד"

ההצהרות הנוכחיות מסמנות שינוי קצב לעומת הנקודה שבה עמדה הרשת רק לפני שנתיים. בראיון שהעניק ממן לגלובס באוגוסט 2024 עם כניסתו לתפקיד המנכ"ל, הוא סימן את הבורסה כמטרה עתידית שנמצאת "בבק אוף מיינד", אך הבהיר שאז היא לא הייתה רלוונטית לטווח הקרוב. באותה עת, כשהרשת גלגלה כ־1.3 מיליארד שקל בשנה, היעד המרכזי היה ביצוע רכישות ויצירת סינרגיה.

אתם בודקים עוד אפשרות לרכישות?

"אנחנו כל הזמן בודקים אופציות לרכישות נוספות, אבל כרגע אין משהו חדש על הפרק".

כעת, ממן טוען כי ההנפקה עוברת משלב של שאיפה כללית לבחינה מעשית, גם אם הדרך עוד ארוכה.

מה השתנה בשנתיים האחרונות שהביא אתכם להתחיל בהיערכות, אם לדבריך אין לחברה צורך תזרימי בהנפקה?

"המהלך הזה מגיע כאסטרטגיה שאני מוביל מאז הכניסה שלי לתפקיד", משיב ממן. "אנחנו רשת שצומחת מאוד בעשר השנים האחרונות ובקצבים מאוד גבוהים, ויש לנו תוכנית התרחבות לקשת בשנים הקרובות וגם לרשת אוטמזגין".

ואכן, בלב הפעילות עומדת אמנם קשת טעמים עצמה, שמונה 26 סניפים ומתכננת להתרחב לקריית גת, אך לצדה פועלות זרועות נוספות שנועדו לגוון את מקורות ההכנסה. ב־2023 רכשה הרשת 70% מרשת הפטיסרי של דודו אוטמזגין לפי שווי של כ־50 מיליון שקל, עסקה שהצטרפה לפעילות יבוא עצמאית שהחלה ב־2021.

אם המהלך אכן יבשיל, קשת טעמים תצטרף לשורה של רשתות קמעונאות שהפכו את הבורסה ללכלי מרכזי למימון בשנים האחרונות, בהן שופרסל, רמי לוי, יוחננוף, ויקטורי וטיב טעם. אלא שהתזמון מאתגר. הדוחות הכספיים האחרונים של המתחרות ממחישים כי שוק ההון אינו מסתפק בהתרחבות ובפתיחת סניפים, אלא בוחן בקפידה את המכירות בחנויות הקיימות- מדד שמציג כעת חולשה ענפית ניכרת.

התמונה שהשתקפה ברבעון השני של השנה הייתה מורכבת. שופרסל, השחקנית הגדולה בענף, ספגה ירידה של 7.5% בהכנסות שהסתכמו ב־3.4 מיליארד שקל, בעוד הרווח הנקי שלה צלל ב־34% ל־125 מיליון שקל והמכירות בחנויות הזהות (סניפים שהיו פעילים גם בתקופה המקבילה אשתקד, נתון המנטרל השפעת פתיחת סניפים חדשים) נחתכו ב־8.5%.

מגמה דומה נרשמה גם בוויקטורי שדיווחה על הכנסות של כ־636 מיליון שקל לצד שחיקה של 5.5% במכירות בחנויות הזהות. מנגד, טיב טעם בלטה כחריגה וסיכמה את הרבעון הטוב בתולדותיה עם הכנסות של 556 מיליון שקל ורווח נקי של 25.4 מיליון שקל.

במבט רוחבי הנתונים מדגישים את הקושי הנוכחי בשוק. למעט טיב טעם, כל הרשתות הגדולות רשמו ירידה במכירות בחנויות הזהות במהלך הרבעון.

מודל יחסית שונה

כדי לבלוט מול יתר המתחרות בשוק הקמעונאות, ממן בונה על המיצוב הייחודי של הרשת שאינה כשרה, פועלת בסופי שבוע ומציעה מגוון רחב של מוצרים מיובאים.

המודל שלכם נשען על פתיחה בשבת שגוררת עלויות תפעול וכוח אדם גבוהות במיוחד. איך זה מתיישב עם הניסיון להתחרות על כיסו של הצרכן מול רשתות הדיסקאונט?

"אנחנו רשת שמבודלת משאר הרשתות כי יש לנו חוויית קנייה אחרת וגם מגוון מוצרים ברמה בינלאומית", משיב ממן, ומודה כי הפעלת רשת בשבתות מלווה בקושי תפעולי גדול. למרות זאת הוא מתעקש כי "ברמת השוואות המחירים אנחנו נמצאים קרוב מאוד לרשתות הדיסקאונט. אנחנו עושים תמחור הוגן ללקוחות ולא קורעים להם את הכיס".

אלא שלמרות היעד שהוצב, ממן מדגיש שוב כי הבורסה אינה מטרה שצריך להשלים בכל מחיר או במהירות.

מבחינתו, קשת טעמים צריכה קודם כל להציג תוצאות עסקיות שיגבו את השווי המבוקש. "בסופו של דבר, אנחנו רוצים להיות ערוכים וראויים להיות מוצגים בפני שוק ההון", הוא מסכם ומדגיש שוב כי "אין לנו צורך תזרימי לצאת להנפקה ולכן אנחנו לא ממהרים לשום מקום".