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1. מי כתב את הדואט המצליח "איים בזרם", ששרו דולי פרטון (שהלכה לעולמה בשבוע שעבר) וקני רוג'רס?

2. מתי נכחדה מן העולם היונה הנודדת?

3. איך נקרא היום שבו שוודיה עברה מנהיגה בצד שמאל לנהיגה בצד ימין?

4. איזה מספר בספרות רומיות מיוצג כ־XL?

5. איזו סדרת ספרים מתארת את עולמו של תלמיד חטיבת ביניים בשם גרג הפלי?

6. עדה יונת, שהלכה לעולמה בשבוע שעבר, היא האישה הישראלית היחידה שזכתה בנובל. כמה נשים בעולם זכו לפניה בפרס נובל לכימיה?

7. מיהו הישראלי היחיד בתחום המדע שחצה את רף מיליון העוקבים באינסטגרם?

8. איזה סוג בעל חיים הוא בונובו?

9. בכמה מונדיאלים השתתף ליאו מסי, שהודיע השבוע על פרישתו מנבחרת ארגנטינה?10. על שם מי קרוי בית הספר תלמה ילין?

11. מי כיהן כנשיא ארה"ב בתקופת בועת הדוט.קום?

12. מהם שמותיהם של רוחות הרפאים במשחק הווידאו פקמן?

13. מה מונה מניין השטרות?

14. הוקון השמיני הוכתר כמלך נורבגיה. באיזו שנה נוסדה השושלת שלו?

15. לפי האקדמיה ללשון, מה המילה העברית לג'יבריש?