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מגזין G לפי האקדמיה ללשון, מה המילה העברית לג'יבריש?
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הטריוויה השבועית

לפי האקדמיה ללשון, מה המילה העברית לג'יבריש?

מה מונה מניין השטרות, מי כיהן כנשיא ארה"ב בתקופת בועת הדוט.קום ומהם שמותיהם של רוחות הרפאים במשחק הווידאו פקמן? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 14:12
לפי האקדמיה ללשון, מה המילה העברית לג'יבריש? / צילום: Shutterstock
לפי האקדמיה ללשון, מה המילה העברית לג'יבריש? / צילום: Shutterstock

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1. מי כתב את הדואט המצליח "איים בזרם", ששרו דולי פרטון (שהלכה לעולמה בשבוע שעבר) וקני רוג'רס?
2. מתי נכחדה מן העולם היונה הנודדת?
3. איך נקרא היום שבו שוודיה עברה מנהיגה בצד שמאל לנהיגה בצד ימין?
4. איזה מספר בספרות רומיות מיוצג כ־XL?
5. איזו סדרת ספרים מתארת את עולמו של תלמיד חטיבת ביניים בשם גרג הפלי?
6. עדה יונת, שהלכה לעולמה בשבוע שעבר, היא האישה הישראלית היחידה שזכתה בנובל. כמה נשים בעולם זכו לפניה בפרס נובל לכימיה?
7. מיהו הישראלי היחיד בתחום המדע שחצה את רף מיליון העוקבים באינסטגרם?
8. איזה סוג בעל חיים הוא בונובו?
9. בכמה מונדיאלים השתתף ליאו מסי, שהודיע השבוע על פרישתו מנבחרת ארגנטינה?10. על שם מי קרוי בית הספר תלמה ילין?
11. מי כיהן כנשיא ארה"ב בתקופת בועת הדוט.קום?
12. מהם שמותיהם של רוחות הרפאים במשחק הווידאו פקמן?
13. מה מונה מניין השטרות?
14. הוקון השמיני הוכתר כמלך נורבגיה. באיזו שנה נוסדה השושלת שלו?
15. לפי האקדמיה ללשון, מה המילה העברית לג'יבריש?

תשובה 1

האחים גיב, מלהקת הבי ג'יז

תשובה 2

ב-1914 יונה נודדת אחרונה מתה בגן חיות בסינסינטי 

תשובה 3

יום ה־H 

תשובה 4

ארבעים (X מייצגת את המספר 10 ו־L מייצגת את המספר 50; לפי כללי הכתב הרומי, כשספרה קטנה מופיעה לפני ספרה גדולה יותר, מחסירים את הספרה הקטנה מהגדולה)

תשובה 5

יומנו של חנון, שכתב ג'ף קיני

תשובה 6

שלוש נשים בלבד (מארי קירי, אירן ז'וליו־קירי ודורותי קרופוט הודג'קין) 

תשובה 7

ההיסטוריון פרופ' יובל נח הררי

תשובה 8

שימפנזה ננסית

תשובה 9

שישה

תשובה 10

על שם הצ'לנית תלמה ילין

תשובה 11

ביל קלינטון

תשובה 12

בלינקי, פינקי, אינקי וקלייד

תשובה 13

את ייסוד השושלת הסלאוקית שירשה את אלכסנדר הגדול לפני 2,338 שנה 

תשובה 14

ב-1905

תשובה 15

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