כנס החברות המשפחתיות של גלובס התקיים זו השנה הרביעית בבורסה לניירות ערך בתל אביב, והתמקד השנה בנושא "מורשת וזהות". מו"ל גלובס, אלונה בר און, פתחה את הכנס באומרה כי בין שאר הדברים שמחזיקים את מדינת ישראל, לעסקים משפחתיים ולמשפחות יש חלק לא מבוטל.

"למגזר העסקי יש משמעות גדולה, לעסקים משפחתיים יש משמעות גדולה, למשפחות יש משמעות גדולה, וכל הדברים האלה יוצרים איזשהו מרקם שבסוף מוביל למדינה", הדגישה בר און.

● כנס החברות המשפחתיות: איך משמרים זהות ומורשת?

"לאורך היום הזה יהיו פרשנויות בנוגע למה זה אומר - העברה בין-דורית. זה יכול להיות עסק והון, בעלות, נכסים, וזה יכול להיות מקצוע. זה לא בהכרח חייב להיות העסק, כי אם הידע, הנטייה המקצועית ודרך העשייה. זה יכול להיות הערכים והזהות של מה חשוב לנו ומי אנחנו. ומעל הכול, בסוף יש סיפור, ויש מורשת. גם הם בחירה שצריך להשקיע בה, מפני שצריך לבחור לספר סיפור, וכיצד לספר אותו.

"והמורשת נדרשת על-מנת להחליט מה עושים, במטרה להמשיך לקיים את הסיפור שמאחורי זה, את הערכים והזהות - בין אם זה במקצוע, ביזמות, בעסק, בהון או ביחד בישראל, כל אלה הם בחירה. העברה בין-דורית אינה רק הבעלות. זו ההעברה של ה'אנחנו', ומי אנחנו. ההמשכיות אינה העתקה. אפשר להמשיך את העסק, את ניהול ההון, אותה החברה ואותה הבעלות, עם דור חדש בניהול".

בר און המשיכה ואמרה כי לפי KPMG, עד 2030 אחוז המנהלים מבין בני משפחה בחברות משפחתיות צפוי לרדת, והוסיפה כי לעתים הדור הבא ממשיך לא רק את המקצוע ואת התחום של הדורות שקדמו לו ושהקימו את החברה או המפעל, כי אם את הרעיון, הערכים, תחושת שליחות עזה ודרך ההתבוננות על העולם.

"מה שמחזיק את העסק לאורך זמן זה המוסד, ולא אדם מסוים מתוך המשפחה, עם כל הכבוד לאדם מסוים. בפרט כשחלק גדול מהעסקים המשפחתיים, גם הגלובליים, הוקמו אחרי מלחמת העולם השנייה. כשעסק צריך להמשיך בלי האדם שהקים אותו, בדור הרביעי, זה לא אותו הדבר".

"תשמרו על המורשת"

בר און הציגה לסיום דבריה מספר ציטוטים של בעלי עסקים משפחתיים שנאספו במחקרים על עסקים כאלה. "שימרו על חוסן, המשיכו בדרך, וזיכרו את ערכי הליבה שהועברו אליכם מהדורות הקודמים" - ציטוט שנאמר על-ידי בעלים מדור רביעי מקנדה של עסק בן למעלה מ-100 שנה. "כשדברים טובים בתוך המשפחה, גם החברה תהיה במצב טוב", אמר בעלים מדור רביעי משווייץ המנהל עסק בן יותר מ-100 שנה.

"תשמרו על המורשת", סיכמה בר און. "אל תאבדו את המיקוד ואת השיפור בעסק. יש חברות שמנוהלות על-ידי הדור הרביעי, שמצליחות להמשיך להוביל עסקים בני יותר מ-100 שנים ברחבי העולם. ככל שה'אנחנו' הזה גדל, הקשר המשפחתי דורש את המוסדות.

"כשהמשפחה הופכת לעסק משפחתי בין-דורי, זה הופך מסיפור, זיכרון וערכים - לבעלות, כללים, ממשל, תרבות. אבל אפשר גם להסתכל על כל אלה ועל השיח הזה לגבי העברה בין-דורית גם במה שקורה היום במדינה, כשיש העברה בין-דורית של אותו שלב שהיא מעל העסקים המשפחתיים, ומשותפת לכל העסקים.

"כדי שה'אנחנו' הזה יגדל מהמשפחה למדינה, הוא צריך חוקים, סמלים, טקסים, זיכרון לאומי ואת אותה שאלה של איך גורמים ל'אנחנו' לשרוד בין דורות. וזו שאלה שצריכה להעסיק את כולנו בכמה רבדים".

*** גילוי מלא: הכנס בשיתוף LGA ישראל, KPMG, בנק יוליוס בר, המילטון ליין ישראל ומשרד עו"ד GAC