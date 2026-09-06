מס עיזבון אומנם אין בישראל לפי שעה, אך משפחות בארץ נערכות יותר מאי פעם ליום שבו חקיקה שכזו תעבור - ומס כזה יושת עליהן. כך סיפר רו"ח הראל טוב, מנהל מחלקת מיסוי בינלאומי (במשותף) ב-KPMG ישראל, בהרצאתו "מורשת, ירושה והמס שביניהם", בכנס החברות המשפחתיות של גלובס.

● כנס החברות המשפחתיות: איך משמרים זהות ומורשת?

במהלך הרצאתו הקיש טוב מסיפורה של חברת טאקאי היפנית למסקנות שרלבנטיות לכל משפחת עושר, בין אם אלו בישראל - או מחוצה לה. יאסאו טאקאי, הבעלים ומקים חברת טקיפוג'י, נולד למשפחה קשת יום בסאיטמה, ובעודו בן תשע - חווה טראומה כאשר אביו נטש אותו ואת אמו. "טאקאי מספר בראיונות, כי בשלב זה פיתח את האובססיה לכסף, ושהטראומה גרמה לו להיות נחוש מאוד לצאת ולבנות חיים טובים יותר", מדגיש טוב.

עם זאת, הדרך לשם הייתה ארוכה. הוא שירת בצבא היפני, ואף עבד במשך תקופה עבור היאקוזה. "בגיל 30, התרחשה הפריצה", מספר מנהל מחלקת מיסוי בינלאומי ב־KPMG ישראל. "הוא מזהה כשל שוק: בשנות ה־60, הבנקים היפניים נתנו מימון לתאגידים, אבל התעלמו מדיירי שיכון שנזקקו למימון, ולא יכולים היו לקבל. מה שאנחנו קוראים: אשראי חוץ־בנקאי".

על כן, טאקאי הקים את טאקפוג'י, שהצליחה בשנות ה־80-70, והפך לאחד מעשירי יפן - ואיתו גם משפחתו. מאוחר יותר, ב־1998, הם הנפיקו את החברה בבורסה בטוקיו, וכעבור שנתיים עשו הנפקה דואלית בלונדון. אולם גם לאחר ההנפקה דאגו כי 70% מהחברה יישארו במשפחה, ומסיבה זו חשבו כיצד לבצע העברה בין־דורית.

מה שנכון היום, לא בהכרח יהיה נכון בעוד 10 או 20 שנה קדימה

האתגר הגדול הוא שמס העיזבון או המתנות ביפן עומד על 55%, והדבר גרם להם לחפש את הלקונה בחוק שתאפשר להם להימנע מהמיסוי הכבד. הם מצאו אותה בכך שאם מעביר הנכס הוא תושב יפן אבל מעביר לתושב חוץ והנכס עצמו הוא זר, אז לא חל מס. "התוכנית הייתה תלת־שלבית", מספר טוב. "מניות טאקפוג'י עברו להחזקת חברה הולנדית, והמשפחה החליטה לשלוח את הבן להונג קונג, שם בילה שלוש שנים - במטרה לבצע את ההעברה".

בשלב זה מבהיר רו"ח הראל טוב עד כמה הסיפור רלבנטי לישראל, אף שלא חל בה מס עיזבון: "רואים יותר משפחות שהופכות לבינלאומיות, עם ילדים שחיים במקומות אחרים. הפילר הראשון הוא ניתוק תושבות, כשהדרישה היא ארבע שנים מלאות מחוץ לישראל. השני, הוא מס יציאה - ניתוק תושבות הוא לא פרידה מרשות המסים. יש מנגנונים שמאפשרים חבות מס לפי לינאריות. זה אירוע מס רעיוני, ולפיכך יש הצעת חוק שתקבע מנגנונים. הפילר השלישי הוא שמתנות בישראל אינן אירוע מס. אבל חשוב להכיר כי רשות המסים רואה בהעברת מתנה לישראלי שגר בחו"ל כהעברה לתושב חוץ, ומבחינתם יש עילה למיסוי".

בסיכומו של דבר, סוגיית טקיפוג'י הגיעה למערכת המשפט היפנית. ב־2007, בית משפט השלום ביפן קבע כי אין צורך לשלם מס בסך 1.3 מיליארד דולר. רשות המסים היפנית ערערה למחוזי שקבע כעבור שנה, כי יש צורך לשלם מס של 1.3 מיליארד דולר. על כן, הבן שישב על המניות נאלץ לממשן, ולשלם לרשות המסים. לאחר מכן, המשפחה ערערה לעליון, שקבע החזר מס בסך 1.3 מיליארד דולר. "בינתיים, החברה קרסה והגישה בקשה לפשיטת רגל. ההון שחזר למשפחה הציל אותה", סיפר טוב. "המסקנות הן: אם תכנון המס הוא טוב מכדי להיות מציאותי, הוא כנראה לא יעבוד; מה שנכון היום, לא בהכרח יהיה נכון בעוד 10 או 20 שנה קדימה; והשיחה על ירושה היא לא מול רשות המסים, אלא מתחילה בתוך הבית".

*** גילוי מלא: הכנס בשיתוף LGA ישראל, KPMG, בנק יוליוס בר, המילטון ליין ישראל ומשרד עו"ד GAC