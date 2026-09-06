כשעמית סטיבה חשב לפנות לשוק ההודי, אביו עתיר הניסיון בעולם העסקי והאסטרונאוט, איתן סטיבה, חשב כי זה לא רעיון טוב. עם זאת, עמית היה שלם עם המהלך, הפך לדמות משמעותית בפיתוח הולכת המים ההודית, והקשר העסקי בין השניים הפך ליזם-משקיע, בזכות פעילותו של עמית כמייסד vce Environment. על העבודה המשותפת של השניים, הם סיפרו בשיחה עם הילה ויסברג, במסגרת כנס החברות המשפחתיות של גלובס, שעסקה ביצירת אימפקט משפחתי, מאפריקה לחלל - ובחזרה.

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"השתחררתי מקבע ארוך בגיל 31, ואני חושב כי באף משפחה אין ממש 'פלאג אנד פליי'", מספר עמית. "הסתכלתי על הכלים שלי ומה יכול אני לעשות. כנראה שהנסיעות עם אבא בילדות לאפריקה, למקומות שכוחי אל, עם אנשים שגרים בבתי בוץ, ושותים משלוליות השפיע עליי". עמית, כמו אביו טייס הקרב, שירת בחיל האוויר - אבל פנה לכיוון אחר.

"בחרתי לעשות משהו משלי, חדש", הוא מגדיר זאת. "אנחנו נשענים על ידע של מומחים, ואבא מסייע בתור הנהלה מקצועית". חברת vce מבצעת פרויקטים גדולים במיוחד בהודו, בקנה-מידה דומה למוביל הארצי בישראל, שבזכותם עד תום השנה - כ-3 מיליון הודים שגרים באזורים נידחים ישתו מים בטוחים בברזים.

ההצלחה של עמית מסקרנת, כי איתן שעשה חיל בעולם העסקי לאורך עשרות שנים, דווקא לא הצליח בהתנסותו בהודו. "ניסינו להשקיע בתחום המים בהודו, בהובלת הבנק העולמי, ונכשלנו. תחקרנו, ולמדנו במה נכשלנו בכניסה לשוק המאתגר. מה שקרה עם הבנק העולמי זה שהניהול האמריקאי מרחוק נכשל. עם זאת, במקרה המשפחתי, הציפייה שלי מעמית הייתה ללכת בדרכו ולא בדרכי".

מדברים על הכול

במשפחת סטיבה, מספרים השניים, הנוהג הוא לדבר על הכול: דילמות, החלטות שגויות, והצלחות - וכך נהגו עם הילדים כבר מגיל צעיר. ובכל זאת, אין טוב כבעל הניסיון, ואיתן צבר ניסיון רב מאתגרי המים באפריקה. "באפריקה יש המון מים, אבל הוא לא מגיע למקומות הנכונים ולא נקי. עשינו בחינת השקעה ומצאנו כי אפקטיבי יותר להשקיע בטיהור מים מבתי חולים. למדנו שלהביא את המים מהנהר לכפר זו טעות ויפגע במבנה החברתי, כי נשים נפגשות יחד שם. אז טיהרנו ליד הנהר".

בהודו, עמית מפרט כי ישנם יתרונות רבים שלא התקיימו כשאבא שלו ניסה לפעול באותה המדינה, בזכות רפורמות של ראש הממשלה נרנדרה מודי. "לפני עשור החלה הודו להיפתח: אפשר להיות בעלים שם, יש אחידות במיסוי בין המדינות, רפורמות רבות של מודי", אומר עמית, ואיתן מוסיף כי הוא מעריך את הרצון ליטול סיכונים: "אנחנו בשטח, ונוטלים סיכונים עסקיים. בהשקעות פיננסיות, אנחנו משקיעים בתחום החלל, שהוא עדיין מסוכן".

האסטרונאוט הישראלי השני בהיסטוריה אחרי אילן רמון ז"ל

אם מישהו בישראל לא הכיר את השם איתן סטיבה מפעילותו כטייס קרב, איש עסקים או פילנתרופ, אז זה בוודאי קרה כשהפך לאסטרונאוט - כחלק מ"רקיע". זו הייתה משימת החלל הפרטית הראשונה של ישראל, שבמסגרתה טס סטיבה לתחנת החלל הבינלאומית (ISS) באוקטובר 2022. המשימה, שאורגנה בשיתוף סוכנות החלל הישראלית, נאס"א וחברת "אקסיום ספייס" האמריקאית, נמשכה כ־12 ימים והפכה את סטיבה לאסטרונאוט הישראלי השני בהיסטוריה, אחרי אילן רמון ז"ל.

"משפחת רמון אמרה שזה חשוב וטוב", משתף איתן. "המשפחה שלי רצתה להחליף אותי, ואמרנו פה אחד שהולכים על זה. תחום החלל מתפרע מאז 2020. אז, אילון מאסק החל להטיס אנשים לחלל, אלו היו רק הרוסים והוא. הרגשתי שיש כאן הזדמנות להוביל את ישראל לתחום בצורה מדהימה. המשימה הייתה לא לקחת אותי לחלל, אלא את כולם".

המשימה כללה עשרות ניסויים מדעיים וטכנולוגיים שביצע סטיבה בתחנת החלל, בשיתוף חוקרים וסטודנטים מישראל. אותם ניסויים כללו, בין השאר, בדיקת אפוד המגן מפני קרינה "אסטרוראד" של חברת סטמראד הישראלית, מחקרי מיקרו־כבידה בתחומי הביולוגיה והפיזיולוגיה, וניסויים חינוכיים מול תלמידים בבתי ספר בישראל באמצעות מערכת התקשורת "אריס" (ARISS).

"המשפחה ידעה שיהיה קשה לעצור אותי", מציין האסטרונאוט הישראלי. "הייתי בן 63, והיה ברור לי שצריך גיבוי צעיר". מי שנבחרה לגבות אותו כאסטרונאוטית מחליפה היא בתו, שיר, שמשמשת כיום כרופאת ילדים בבית החולים תל השומר. "היא דוגמה לבחירה אצלנו במשפחה שכל אחד ילד למה שמאתגר אותו, בין אם זו אומנות, רפואה או כל כיוון אחר", מסביר האב.

איתן סטיבה מסכם עם הנקודות המרגשות במהלך המסע בן 17 הימים. "יש נקודות מרגשות רבות לאורך תקופה של 17 ימים. אחד מהם היה עם קטעי קריאה שקיבלה מפרופ' לספרות. לקרוא את בראשית ולראות את העולם מתעורר, מביא לדמעות, אבל הן לא זולגות בחלל. שם, במהירות של 28 אלף קמ"ש הכול עובר מהר מאוד. בתחנת החלל היינו 11 אסטרונאוטים שעובדים יחד בסביבה עוינת, עם משאבים מוגבלים - ומסתדרים כשהכדור היפה שלנו מולנו. ואנחנו צריכים לשמור עליו".

*** גילוי מלא: הכנס בשיתוף LGA ישראל, KPMG, בנק יוליוס בר, המילטון ליין ישראל ומשרד עו"ד GAC