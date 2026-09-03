חברת הביוטק שמגיעה לבורסה בתל אביב

חברת הביוטק Bioharvest Sciences, שנוסדה ומנוהלת על ידי איש העסקים זקי רכיב (בעבר מייסד ומנכ"ל טריון), אשר נסחרת בנאסד"ק ובבורסה של פרנקפורט לפי שווי של 43 מיליון דולר, הודיעה על כוונתה להירשם למסחר גם בתל אביב. ביוהרווסט היא חברת הביומד השניה שנרשמת למסחר כפול בחודשים האחרונים, אחרי אלפא תאו שנסחרת לפי שווי של 4.1 מיליארד שקל, ומנייתה שומרת על יציבות מאז נרשמה למסחר בישראל. זוהי עדות לכך ששוק ההון הישראלי הופך להיות אטרקטיבי יותר גם עבור חברות עם רכיב חלום משמעותי.

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ביוהרווסט הוקמה על־ידי רכיב יחד עם ד"ר יוכי חגי. היא מייצרת רכיבים ביולוגיים המופקים בדרך כלל מצמחים, כמו למשל תוספי תזונה או תמציות טעם וריח, בתוך מתקני גידול של תרביות תאים במקום בצמחים עצמם. הסיסמה שלה היא "אמא אדמה מספקת לנו חומרים רפואיים, אבל אמא אדמה עושה זאת באופן לא יעיל ועד כה טכנולוגיה לא היוותה תחליף".

היא החלה להיסחר בבורסה של קנדה אחרי מיזוג לשלד בורסאי ב-2020, נרשמה למסחר בפרנקפורט ב-2021, נרשמה בנאסד"ק ב-2024 ואז נמחקה מהמסחר בקנדה ב-2025, וכעת כאמור נרשמת גם בתל אביב. בשנה האחרונה, איבדה מניית החברה 75% מערכה.

לחברה מוצר אחד בשוק, Vinia, תוסף תזונה המופק מתאי ענבים אדומים, הכוללת בין היתר את החומר רזברטול, שעל פי מחקרים משמש כנוגד חמצון ומדלל דם. התוסף משווק כמעודד חדות קוגניטיבית, תחושת חיוניות ומשפר זרימת דם בגוף. בפיתוח נמצאים תוספים נוספים המופקים מתאי זיתים ורימונים, ולדברי החברה הם בעלי תועלות אנטי דלקתיות.

מציעה שירותים גם לחברות אחרות בתחום

על פי דוחות הרבעון השני, הכנסות החברה, המבוססות בעיקר על המוצר Vinia, עמדו על כ-8 מיליון דולר ברבעון, גידול של 3.85 בשנה, עם שיעור רווח גולמי של 59%, עליו רשמה הפסד תפעולי של 2.5 מיליון דולר והפסד נקי של 3.7 מיליון דולר. היא חוזה עבוד שנת 2026 הכנסות של 33-35 מיליון דולר ממוצר הענבים, לעומת תחזית קודמת של 38-42 מיליון, וזאת בשל כוונתה להעלות את מחיר המוצר ב-20%, לשם שיפור הרווחיות. בכל זאת, בשל השקעות שהחברה רוצה לעשות במוצריה האחרים, היא חוזה כי ה-EBITDA יגיע להפסד של 3-5 מיליון דולר, לעומת 3-4 מיליון דולר בתחזית הקודמת.

בהודעה לעיתונות עם פרסום דוחות החברה, אמר רכיב כי: "Vinia מהווה פעילות יציבה וצומחת. החלטנו ברבעון הזה להעדיף את מתח הרווחים ומשמעת בהקצאת מזומן על פני הגדלת השורה העליונה".

בנוסף למוצרים אלה, החברה מציעה את שירותיה לחברות אחרות שמעוניינות להפיק חומרים שונים מתאי צמח, ובדוחות הרבעון השני היא הביעה התלהבות רבה יותר דווקא מפעילות זו. באוגוסט האחרון, הכריזה החברה על חתימת הסכם לייצר תמציות ריח נדירות עבור לקוח באמירויות. לדברי רכיב בהודעה שלוותה לדוחות, מדובר בתמצית נדירה ומבוקשת מאוד בעולם הבשמים, וביקושי היתר אף מציבים אותה בסכנת הכחדה. עד כה לא הייתה דרך לייצר את התמצית בכמויות מסחריות במעבדה, אך ביוהרווסט מאמינה שהיא יכולה לעשות זאת ואף להביא כמויות קטנות של המוצר לשוק כבר במחצית הראשונה של 2027.

בנוסף, יש לחברה הסכם עם חברת SaffronTech ברחובות, במסגרתו הן מנסות לפתח יחד תהליך ביוטק לייצור של כמויות גדולות של זעפרן. עם שותפה אחרת, היא פועלת לייצר בתרביות מולקולות המהוות ממתיק מלאכותי.