ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות חברת הביוטק שמגיעה לבורסה בתל אביב
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ביוטק

חברת הביוטק שמגיעה לבורסה בתל אביב

Bioharvest Sciences, שנסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 43 מיליון דולר, הודיעה כי היא מתכננת להירשם למסחר בתל אביב • החברה מייצרת רכיבים ביולוגיים המופקים בדרך כלל מצמחים, כמו תוספי תזונה או תמציות טעם וריח, בתוך מתקני גידול של תרביות תאים במקום בצמחים עצמם

גלי וינרב 14:12
זקי רכיב, מייסד Bioharvest Sciences / צילום: ראובן קסטרו
זקי רכיב, מייסד Bioharvest Sciences / צילום: ראובן קסטרו

חברת הביוטק Bioharvest Sciences, שנוסדה ומנוהלת על ידי איש העסקים זקי רכיב (בעבר מייסד ומנכ"ל טריון), אשר נסחרת בנאסד"ק ובבורסה של פרנקפורט לפי שווי של 43 מיליון דולר, הודיעה על כוונתה להירשם למסחר גם בתל אביב. ביוהרווסט היא חברת הביומד השניה שנרשמת למסחר כפול בחודשים האחרונים, אחרי אלפא תאו שנסחרת לפי שווי של 4.1 מיליארד שקל, ומנייתה שומרת על יציבות מאז נרשמה למסחר בישראל. זוהי עדות לכך ששוק ההון הישראלי הופך להיות אטרקטיבי יותר גם עבור חברות עם רכיב חלום משמעותי.

120 אלף שקל בחודש: כל הפרטים על התרופה החדשה לסרטן שהיכתה את השוק בהלם
לראשונה בישראל: האוניברסיטה שמוותרת על מניות בסטארט־אפים

ביוהרווסט הוקמה על־ידי רכיב יחד עם ד"ר יוכי חגי. היא מייצרת רכיבים ביולוגיים המופקים בדרך כלל מצמחים, כמו למשל תוספי תזונה או תמציות טעם וריח, בתוך מתקני גידול של תרביות תאים במקום בצמחים עצמם. הסיסמה שלה היא "אמא אדמה מספקת לנו חומרים רפואיים, אבל אמא אדמה עושה זאת באופן לא יעיל ועד כה טכנולוגיה לא היוותה תחליף".

היא החלה להיסחר בבורסה של קנדה אחרי מיזוג לשלד בורסאי ב-2020, נרשמה למסחר בפרנקפורט ב-2021, נרשמה בנאסד"ק ב-2024 ואז נמחקה מהמסחר בקנדה ב-2025, וכעת כאמור נרשמת גם בתל אביב. בשנה האחרונה, איבדה מניית החברה 75% מערכה.

לחברה מוצר אחד בשוק, Vinia, תוסף תזונה המופק מתאי ענבים אדומים, הכוללת בין היתר את החומר רזברטול, שעל פי מחקרים משמש כנוגד חמצון ומדלל דם. התוסף משווק כמעודד חדות קוגניטיבית, תחושת חיוניות ומשפר זרימת דם בגוף. בפיתוח נמצאים תוספים נוספים המופקים מתאי זיתים ורימונים, ולדברי החברה הם בעלי תועלות אנטי דלקתיות.

מציעה שירותים גם לחברות אחרות בתחום

על פי דוחות הרבעון השני, הכנסות החברה, המבוססות בעיקר על המוצר Vinia, עמדו על כ-8 מיליון דולר ברבעון, גידול של 3.85 בשנה, עם שיעור רווח גולמי של 59%, עליו רשמה הפסד תפעולי של 2.5 מיליון דולר והפסד נקי של 3.7 מיליון דולר. היא חוזה עבוד שנת 2026 הכנסות של 33-35 מיליון דולר ממוצר הענבים, לעומת תחזית קודמת של 38-42 מיליון, וזאת בשל כוונתה להעלות את מחיר המוצר ב-20%, לשם שיפור הרווחיות. בכל זאת, בשל השקעות שהחברה רוצה לעשות במוצריה האחרים, היא חוזה כי ה-EBITDA יגיע להפסד של 3-5 מיליון דולר, לעומת 3-4 מיליון דולר בתחזית הקודמת.

בהודעה לעיתונות עם פרסום דוחות החברה, אמר רכיב כי: "Vinia מהווה פעילות יציבה וצומחת. החלטנו ברבעון הזה להעדיף את מתח הרווחים ומשמעת בהקצאת מזומן על פני הגדלת השורה העליונה".

בנוסף למוצרים אלה, החברה מציעה את שירותיה לחברות אחרות שמעוניינות להפיק חומרים שונים מתאי צמח, ובדוחות הרבעון השני היא הביעה התלהבות רבה יותר דווקא מפעילות זו. באוגוסט האחרון, הכריזה החברה על חתימת הסכם לייצר תמציות ריח נדירות עבור לקוח באמירויות. לדברי רכיב בהודעה שלוותה לדוחות, מדובר בתמצית נדירה ומבוקשת מאוד בעולם הבשמים, וביקושי היתר אף מציבים אותה בסכנת הכחדה. עד כה לא הייתה דרך לייצר את התמצית בכמויות מסחריות במעבדה, אך ביוהרווסט מאמינה שהיא יכולה לעשות זאת ואף להביא כמויות קטנות של המוצר לשוק כבר במחצית הראשונה של 2027.

בנוסף, יש לחברה הסכם עם חברת SaffronTech ברחובות, במסגרתו הן מנסות לפתח יחד תהליך ביוטק לייצור של כמויות גדולות של זעפרן. עם שותפה אחרת, היא פועלת לייצר בתרביות מולקולות המהוות ממתיק מלאכותי.