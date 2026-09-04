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בארץ אחרי טיהור מעוז חיזבאללה: ישראל נערכת לימי קרב בצפון
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איראן | סיקור שוטף

אחרי טיהור מעוז חיזבאללה: ישראל נערכת לימי קרב בצפון

בישראל ערוכים להסלמה בעקבות טיהור מתחם חיזבאללה ברכס עלי טאהר • גורמי ביטחון אחרי החקירות הראשונות של "ראש השב"כ" של חמאס: "הוא אוצר מודיעיני" • דיווח בסוכנות ידיעות עיראקית: "זוהו שיגורים לעבר מצר הורמוז" • זוהה ירי לעבר כוחותינו הפועלים בצפון רצועת עזה - צה"ל תקף במרחב בתגובה • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 06:15
טנק ישראלי סמוך לגבול לבנון / צילום: ap, Ariel Schalit
טנק ישראלי סמוך לגבול לבנון / צילום: ap, Ariel Schalit

עדכונים שוטפים

04:05 - מחבל שניסה לפגוע בכוח באזור שער שכם בעיר העתיקה בירושלים נוטרל על ידי שוטרים במקום. אין נפגעים לכוחות

ניסיון הפיגוע התרחש שעות בודדות לאחר שהסתיימו הסליחות המסורתיות ברחבת הכותל המערבי

02:06 - הפרה בוטה של הפסקת האש: זוהה ירי לעבר כוחותינו הפועלים בצפון רצועת עזה - צה"ל תקף במרחב בתגובה

01:18 - לאחר שטראמפ איים בצמצום שיתוף הפעולה הצבאי: קוריאה הדרומית נערכת לשלוח כוחות צבאיים למצר הורמוז ולסייע במעבר החופשי של ספינות באזור

00:54 - דיווח בסוכנות ידיעות עיראקית, אשר מזוהה עם המשטר האיראני: "זוהו שיגורים לעבר מצר הורמוז"

23:10 - גורמי ביטחון אחרי החקירות הראשונות של "ראש השב"כ" של חמאס: "הוא אוצר מודיעיני"

יומיים חלפו מאז ישראל הצליחה ללכוד את ראש מנגון ביטחון הפנים מועין אל-עראביד, בכיר בארגון הטרור חמאס - ואחרי החקירות הראשונות שלו גורמי ביטחון כאן כבר מכנים אותו "אוצר מודיעיני". על פי אותם גורמי ביטחון ששוחחו עם חדשות 12, ניתן להניח כי הוא משתף פעולה במהלך החקירה ומספק מידע שמוגדר "טוב, חשוב וחיוני".

לאחר המעצר המוצלח בעזה ראש הממשלה חשף אתמול כי אל-עראביד הוא המפקד הבכיר שהיה אחראי על בניין הכוח, ניסיונות שיקום והשבת המשילות של חמאס וכן סייע בפעולות טרור נגד כוחותינו - וגם עמד מאחורי ההונאה בסוגיית פירוז הרצועה.

גורמי ביטחון מתארים את מועין אל-עראביד כמי שמספק מידע חיוני על מאגרי הנשק והתשתיות של חמאס. המעצר, שבוצע בפעולה נועזת בעזה, הוביל לתחושת נרדפות בקרב בכירי ארגון הטרור. לכתבה המלאה

23:00 - בישראל ערוכים להסלמה בעקבות טיהור מתחם חיזבאללה ברכס עלי טאהר

צה"ל השלים אתמול (חמישי) את טיהור המתחם התת-קרקעי הענק של ארגון חיזבאללה במרחב שברכס עלי טאהר. הפעילות, שהייתה תחת איסור פרסום עד כה כדי שלא לסכן את הלוחמים ולמנוע מארגון הטרור להבין את המתרחש בשטח, הסתיימה ללא מחבלים חיים שנותרו במקום. כוחות הביטחון נערכים כעת להריסת המערך הסבוך, בעוד ישראל עוקבת אחר הניסיונות של חיזבאללה לרתום את איראן לעצירת הפעולה.

איראן מאיימת בתגובה אם ישראל תמשיך בפעולתה. במערכת הביטחון מעריכים: קיימת סבירות לא גבוהה להסלמה מוגבלת או לימי קרב בצפון. צה"ל נערך לפריסה מחדש לאורך הקו הצהוב. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12