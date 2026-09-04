יציבות בחוזים העתידיים על וול סטריט בהמתנה לנתוני התעסוקה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:30

החוזים העתידיים נסחרים כמעט ללא שינוי, לאחר העליות החדות שנרשמו אמש: חוזי דאו ג'ונס ירדו 0.01%, חוזי S&P 500 ירדו 0.03% וחוזי נאסד"ק-100 ירדו 0.06%. היום החוזים העתידיים על מדד הדאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על מדד ה-S&P 500 נסחרים ללא שינוי, והחוזים על מדד הנאסד"ק עולים בכ-0.4%.

הן נרשמו לנוכח הירידה בהסתברות להעלאת ריבית של הפד ולמרות המתיחות הגיאופוליטית - נאסד"ק עלה ב-1.4%, S&P 500 ב-1% ודאו ג'ונס ב-1.2%. את העליות בוול סטריט הובילו מניות הטכנולוגיה ובפרט מניות התוכנה ומניות הפיננסים.

מניות חברות התוכנה היו במוקד לאחר שסנואופלייק פרסמה תוצאות טובות מהצפוי, כאשר מנכ"ל החברה ייחס את הביצועים לאימוץ הגובר של מוצרי ה־AI שלה.

השווקים ממתינים לפרסום דו"ח התעסוקה החודשי של אוגוסט, שעשוי להכריע את החלטת הריבית הקרובה של הפד. לפי CME FedWatch, ההסתברות להעלאת ריבית החודש צנחה לכמעט 50%, לעומת כ־70% מוקדם יותר השבוע. השינוי מגיע בעקבות דבריו של מושל הפד כריסטופר וולר, שאמר כי יתמוך בהותרת הריבית ללא שינוי בישיבת הבנק בעוד כשבועיים, אם נתוני האינפלציה באוגוסט ימשיכו להראות שיפור.

תשואת ה-10 שנים נסחרת סביב 4.77% , ותשואת ה-30 שנה סביב 5.25%, רמות גבוהות היסטורית, על רקע חששות מגירעון פדרלי גדל ומחירי אנרגיה מוגברים. תשואת ה-30 שנה ירדה כבסיס נקודה אחת ל-5.25%, ותשואת ה-2 שנים ירדה גם היא לכ-4.317% בסשן האחרון, בעקבות האמירות של וולר.

עם זאת, סגן הנשיא ג'יי.די ואנס קרא לפד להוריד ריבית כדי להוזיל דיור, בעוד יו"ר הפד שמונה על ידי טראמפ, קווין וורש, רמז לאחרונה על האפשרות ההפוכה - העלאת ריבית להתמודדות עם אינפלציה מתמשכת.

האוצר האמריקאי רכש אתמול מחדש אג"ח ממשלתיות בהיקף של 12.5 מיליארד דולר , במסגרת תוכנית הרכישות החוזרות שלו. למכרז הוגשו הצעות בהיקף של 28.27 מיליארד דולר, יותר מפי שניים מהסכום שהאוצר ביקש לרכוש. האג"ח שנכללו במבצע הן בעלות מועדי פירעון שבין באוקטובר 2026 לאוגוסט 2028.

הכלכלנים מעריכים כי דוח התעסוקה יראה כי המשק האמריקאי הוסיף באוגוסט כ-53 אלף משרות, בניכוי השפעות עונתיות. מדובר בשיפור לעומת יולי, שבו נרשמה במפתיע ירידה של 23 אלף משרות, וגם מעל לממוצע של 26 אלף משרות בחודש ב־12 החודשים האחרונים.

הדוח יהיה בעל חשיבות מיוחדת לקראת החלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב, שתתקבל ב־16 בספטמבר, לאחר ישיבת ה־FOMC שתתקיים ב־15-16 בספטמבר.

אתמול פורסם שמספר דורשי האבטלה החדשים בארה״ב עלה מעט בשבוע שהסתיים ב־29 באוגוסט, סימן נוסף להתקררות שוק העבודה, אך כזה שמצביע בינתיים על שוק יציב יחסית . מספר הבקשות לדמי אבטלה עלה ב־2,000 לעומת השבוע הקודם, ל־206 אלף, מעט מעל תחזיות הכלכלנים ל־205 אלף. הממוצע הנע של ארבעת השבועות עלה קלות ל־207,250 בקשות.

גם מספר מקבלי דמי האבטלה המתמשכים, המהווה אינדיקציה למספר האנשים שנותרו מחוץ לשוק העבודה, עלה בשבוע שהסתיים ב־22 באוגוסט ב־8,000, ל־ 1.78 מיליון.

ההתחממות המחודשת במזרח התיכון, עם תקיפות הדדיות של ארה"ב ואיראן, העלתה שוב את מחירי הנפט בימים האחרונים. בוול סטריט ג'ורנל ציטטו את כלכלני גולדמן זאקס שהסבירו שהשוק מתמחר שהמצב הנוכחי יימשך זמן רב, אך יש עלייה ביכולת ההסתגלות של השוק לסכסוך. החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט עומדים על 95.5 דולר לחבית. החוזים על נפט מסוג WTI עומדים על 91.4 דולר לחבית.

על רקע "הגברת המתיחות הגיאופוליטית", הולנד מעבירה 86 טונות של זהב מצפון אמריקה ללונדון , כדי שהמתכת תהיה זמינה לבנק המרכזי במקרה של משבר.

הביטקוין חזר להיסחר מעל רף 80 אלף דולר. השאלה כעת היא האם יצליח להישאר מעל הרמה הזו. המטבע הקריפטוגרפי זינק בשיעור של עד 4%, במקביל לעליות בוול סטריט, לירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות ולחולשה בדולר. העלייה מעניקה לביטקוין הזדמנות נוספת להתבסס מעל רף 80 אלף הדולר, רמה שממנה כבר התקשה להתרחק כלפי מעלה באופן יציב.

הבורסות באירופה נפתחו היום בזהירות, לפני נתוני התעסוקה האמריקאיים: מניות באירופה נפתחו בירידה קלה, כשהמשקיעים עוקבים אחר נתוני התעסוקה בארה"ב ומעכלים תוכנית רה-ארגון מסיבית של פולקסווגן. מדד ה-DAX הגרמני נסחר סביב 26,090 נקודות, ומניית פולקסווגן קופצת על רקע קיצוצי משרות. מדד ה-FTSE הבריטי יציב לקראת פרסום הדו"ח.

בתמונה רחבה יותר, 2026 הייתה שנה חזקה לאירופה: מדד הסטוקס 600 זינק 11% מתחילת השנה, כאשר מדדים מקומיים כמו הדאקס הגרמני, ה-CAC 40 הצרפתי וה-FTSE MIB האיטלקי הגיעו לשיאים היסטוריים, כשכ-75% ממניות הסטוקס 600 נסחרות מעל הממוצע הנע ל-200 יום. הרגיעה היחסית במתיחות איראן-ארה"ב תרמה לסנטימנט, אך עדיין קיים חשש סביב פתיחה מלאה של מצר הורמוז.

הבורסות באסיה ננעלו בעליות: הקוספי הדרום קוריאני עלה 1.13%, הניקיי היפני עלה 0.74%, מדד ASX 200 האוסטרלי כמעט ללא שינוי, ההאנג סנג ההונג קונגי זינק 1.9%, ומדד CSI 300 הסיני הוסיף 0.89%.