אמבה אוכלת מוח בכנרת: איך מזהים הדבקה ואיך אפשר להיזהר?

משרד הבריאות עדכן היום (א') כי ילד כבן 9 שטבל בכנרת אושפז בבית החולים רמב"ם במצב קשה, כאשר הוא לוקה בדלקת מוח, מורדם ומונשם בטיפול נמרץ. בדיקת מעבדה במשרד הבריאות איששה חשד כי הילד נפגע מהאמבה naegleria Fowleri. זוהי אותה אמבה שפגעה בילדים שרחצו בכנרת בקיץ שעבר.

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מדובר באמבה נדירה, אך בישראל היא כבר הופכת לנדירה פחות. בעולם דווחו בשנה האחרונה 500 מקרים, מתוכם שניים בארה"ב. אולם בישראל אובחנו שני מקרים ב-2024, וכעת מקרה נוסף.

האם יש סיבה לדאגה? ואם כן - האם אפשר להתגונן באופן אחר מלבד הימנעות מרחצה בכנרת?

האם המטופל נדבק באמבה קרוב למקום שבו התרחשו ההדבקות בשנה שעברה?

ביולי 2024 אושפזו שני חולים, צעיר בן 26 שנפטר בסופו של דבר וילד בן 10 שאושפז במצב קשה מאוד, ואצל שניהם אובחנה הדבקה באמבה. המכנה המשותף לשניים היה רחצה בפארק המים של חוף גיא, ובו מיקד משרד הבריאות את מאמציו, ואף סגר אותו לפרק זמן מוגבל מטעמי זהירות מונעת.

במקרה הנוכחי, חקירה אפידמיולוגית ראשונית העלתה כי הילד שחה בחוף כורסי בכנרת כשבוע לפני אשפוזו. חוף זה נמצא בגדה הנגדית שמול חוף גיא, כלומר לא בסמיכות אליו.

מה למדנו מהתקפת האמבה הקודמת?

בדוח משרד הבריאות שסקר את הפעולות שננקטו בעקבות ההדבקות בקיץ שעבר, נאמר כי האמבה הזו אומנם נדירה, אך מופיעה באופן טבעי במים בטבע בטמפרטורה של 35 מעלות. "לא ניתן למנוע לחלוטין מקרי תחלואה כתוצאה מחשיפה לאמבה נגלריה פאולרי היות ומדובר באמבה הנמצאת באופן טבעי במקווי מים מתוקים ומשגשגת בטמפרטורות חמות", נכתב בדוח. בפארקי מים כמו חוף גיא, מומלץ לטפל במים באמצעות כלור, נכתב בדוח, אולם אין אפשרות לעשות זאת כשמדובר בכנרת כולה.

בגלל נדירות האמבה, אי-אפשר לדגום את המים ולאתר אותה, אולם בבדיקה שנערכה ב-2024 בפארק בחוף גיא ובכמה חופים בסביבתו, נמצא כי התנאים מתאימים לשגשוג של אמבות חובבות מים חמים, ואכן נמצאו במים - גם בפארק וגם בחופים מסביב - אמבות אחרות המשגשגות באותם התנאים.

בדוח נכתב כי כאשר טמפרטורת המים בפארק מים גבוהה, קשה יותר לשלוט בזיהומים באמצעות כלור.

אז מה עושים?

האמבה ניגלריה פולרי היא קטלנית ב-97% מהמקרים. ההתמודדות היא באמצעות מניעה. האמבה אינה מדבקת מאדם לאדם או בשתייה של מים, אלא רק כאשר היא מגיעה אל המוח דרך האף. זוהי תופעה נדירה גם במקומות שבהם האמבה נמצאת, אך אם זה קורה, בדרך-כלל האירוע מתרחש כאשר נכנסים לאף מים בכמות גדולה בבת אחת, בעת צלילה או קפיצה לתוך המים. ההמלצה היא לסגור את האף באמצעות האצבעות או אפילו אטם כאשר קופצים לתוך מי הכנרת בקיץ. עוד המלצה היא להשאיר את הראש מחוץ למים כאשר רוחצים במעיינות חמים בטבע.

כאמור, האמבה משגשגת במים חמים, בטמפרטורה של בין 35-42 מעלות, כך שהרחצה בכנרת כאשר המים חמים מאוד היא קצת יותר מסוכנת מאשר בתקופות פחות חמות, וגם מי שחוששים אינם צריכים לוותר על הרחצה בכנרת כליל.

בעולם אירעו מקרים נדירים מאוד שבהם שטיפת סינוסים במים חמים מהברז הובילו להדבקה באמבה. על כך אפשר להתגבר אם שוטפים סינוסים במים מזוקקים, רתוחים או קרים.

במשרד הבריאות מדגישים כי כך או כך, עדיין מדובר באירוע נדיר ביותר. עם זאת, בשנים האחרונות נערכו מחקרים המעלים את האפשרות שהאמבה יותר נפוצה מכפי ששוער עד כה. מספר אנשים התגלו כחיוביים לנוגדנים לאמבה, מבלי שאי פעם הציגו תסמינים חמורים של המחלה. ייתכן שמקרים אחרים אובחנו בטעות כדלקת קרום המוח.

איך מזהים פגיעה של אמבה?

מחלת PAM הנגרמת מהאמבה אוכלת המוח, מתחילה כמחלת חום, בדומה לאחרות, עם כאבי ראש, בחילות והקאות. אחרי כמה ימים מופיעים התסמינים המעידים על זיהום מוחי: צוואר נוקשה, בלבול, אבדן שיווי משקל, רגישות קיצונית לאור והזיות.

קיימת בדיקת מעבדה המזהה בצורה מדויקת את המחלה, אך דרוש ניקור מותני כדי להשיג את הדגימה לבדיקה.

אילו סכנות נוספות התגלו השנה בכנרת?

בחודשים יוני ויולי התגלתה דלקת דומה בקרנית אצל שני אנשים שרחצו בכנרת, והדלקת יוחסה בשני המקרים לטפיל מיקרוספורידיום. ב-2022, עשרות אנשים נזקקו לטיפול רפואי בגלל הטפיל הזה בכנרת. גם במקרה הזה, הטפיל אינו מסוכן במי שתייה, אלא במגע ישיר בין העיניים לבין המים המזוהמים. הטפיל הזה משגשג לאו דווקא במים חמים.

הסימפטומים מתפתחים בין שבוע לשלושה שבועות לאחר החשיפה. משרד הבריאות ממליץ לפנות לטיפול אם מרגישים תגובות שיכולות להעיד על דלקת כמו אדמומיות, גירוי או תחושה של גוף זר בעין כמה שבועות אחרי רחצה בכנרת.

אין המלצה כרגע להימנע משחייה בכנרת, בעיקר משום שגם אם לוקים בדלקת, הפרוגנוזה היא בדרך-כלל די טובה, וכמעט כל החולים מחלימים בזכות טיפול אנטי-דלקתי מקומי, ללא צורך באשפוז.

עם זאת, אם בכל זאת רוצים להיזהר, אפשר להשתמש במשקפת שחייה אטומה היטב, להימנע משחייה עם עדשות מגע, ולא לשפשף את העיניים כשהן רטובות מהמים של הכנרת או מקור טבעי אחר.

פרופ' דוידוביץ' ממליץ: פרוטוקול ניטור, אבחון וטיפול אחיד בבתי החולים ואזהרות לציבור

לדברי פרופ' נדב דוידוביץ', ראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב ובפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר-אילן, "ניתן לומר שככל הנראה אנו רואים מעבר מאירועים מבודדים לדפוס אפידמיולוגי. בעבר, התייחסנו למחלה הזו כאל נדירה ואקזוטית לחלוטין בישראל. אולם העובדה שאנו רואים כעת רצף של מקרים בשנים האחרונות, מחייבת הבנה שהסיכון הפך לגבוה יותר מבעבר ככל הנראה בגלל ההיבט סביבתי-אקלימי.

"תפקיד מערכת הבריאות הוא לא לסגור את הכנרת או לייצר פאניקה ציבורית סביב רחצה, אלא להטמיע תרבות של מודעות, התנהגות ברמה האישית והמערכתית: שימוש באטמי אף או הימנעות מהכנסת הראש למים מתוקים וחמים בטמפרטורות גבוהות, מעל 28 מעלות, בדרך-כלל בעונת הקיץ והסתיו בדגש על מקורות מים עומדים/זורמים באיטיות.

"ברמת מערכת הבריאות, האתגר הגדול ביותר באמבה הוא חלון הזמן הקריטי לאבחנה. התסמינים הראשוניים דומים מאוד לזיהומים נפוצים אחרים (חום, כאבי ראש, בחילות), ולכן ההנחיה לרופאי הקהילה ולחדרי המיון חייבת להיות חד-משמעית: בכל מקרה של דלקת קרומי המוח או תסמינים נוירולוגיים חריפים אצל מטופל, חובה לתשאל באופן פעיל על חשיפה למים מתוקים בשבוע הקודם, ולא רק בכנרת.

"אבחנה מוקדמת יכולה להיות ההבדל בין חיים למוות, גם אם ארסנל הטיפולים התרופתיים עדיין מוגבל ומורכב. הרצף של השנים האחרונות מחייב כתיבת פרוטוקול טיפול אחיד ונגיש לכלל בתי החולים בארץ, לשמור על מלאי של תרופות ייעודיות למחלה ולרכז את הידע הקליני כדי לשפר את סיכויי ההישרדות הנמוכים באופן קיצוני של הלוקים במחלה".

דוידוביץ' מציין גם צורך ברגולציה סביבתית: "ידוע היטב שעליית טמפרטורות המים בעולם בשל שינוי האקלים מייצרת בית גידול אופטימלי לשגשוג האמבה. הלקח הגלובלי הוא שעלינו להיערך למציאות אקלימית שבה מחלות טרופיות ופרזיטריות קשורות-מים הופכות לנפוצות יותר באזורים ממוזגים-חמים כמו שלנו.

"אי-אפשר לחטא מקורות מים טבעיים נרחבים כמו הכנרת. לכן, הפתרון חייב להתמקד בהתרעות על טמפרטורות מים גבוהות, בשילוב עם חינוך בריאותי מגיל צעיר (בדומה להזהרת הציבור מפני קרינת שמש או זיהומי חופים)".