פתיחה מעורבת בתל אביב; טאואר קופצת

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:05

הבורסה בתל אביב פותחת את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עולה בכ-0.4%, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.1%.

בולטת במיוחד לחיוב מניית השבבים טאואר , שמטפסת במעל 5% בפתח יום המסחר ומובילה את העליות בת"א 125. גם מניות השבבים נובה וקמטק נסחרות בירוק. העלייה מגיעה על רקע פערי ארביטראז' חיוביים עמם חזרו המניות בוול סטריט, וכן על רקע העלייה שנרשמה במניות השבבים סמסונג ו-SK Hynix בבורסת סיאול.

8:20

חמישה דברים לקראת יום המסחר

1. שוקי המניות

שבוע המסחר החדש נפתח כאשר ההסלמה בעימות בין ארה"ב ואיראן נמצאת במוקד תשומת הלב, ורגיעה לא נראית באופק.

אמש (א'), שר האנרגיה האמריקאי כריס רייט אמר בראיון לרשת ABC כי ייתכן שארה"ב לא תגיע כלל לעסקה שתמנע ממנה להשיג נשק גרעיני, ותישען על אמצעים צבאיים כדי להשיג את מטרתה. "ייתכן שלא יהיה הסכם גרעין", אמר רייט. "יכול להיות שפשוט נשמיד את היכולות שלהם".

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי מטפס בכ-2% והקוספי הדרום־קוריאני מזנק בכ-4%, בעוד הבורסות בהונג קונג ובשנגחאי נחלשות בכ-1% ובכ-0.2%, בהתאמה. המגמה החיובית בבורסה הדרום־קוריאנית נתמכות על־ידי עליות בקרב ענקיות השבבים SK Hynix וסמסונג, שמטפסות במעל 7% ו-4%, בהתאמה.

בתל אביב, המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי כולל של כ-0.4%. עליות בולטות צפויות במניות השבבים הדואליות: טאואר צפויה לטפס בכ-6%, בעוד נובה וקמטק יטפסו בשיעור של 2%-3%. מנגד, נייס צפויה להיחלש בכ-2%.

הבורסה המקומית חתמה את השבוע בעליות שערים נאות, הרבה בזכות הורדת הריבית של בנק ישראל שסיפקה לה רוח גבית. מדד ת"א 35 התחזק בכ-2.2%, מדד ת"א 90 קפץ בכ-5.5% ומדד ת"א 125 התקדם בכ-2.9%.

כלל המדדים הענפיים סיימו את השבוע בירוק, אך את העליות הובילו מדדי הבנייה והנדל"ן הרגישים לעלויות מימון, שזינקו במעל 8% ו-7%, בהתאמה. מדד הביטוח המשיך גם הוא במומנטום החיובי שלו וטיפס בכ-4.7%; כך, הוא חתם שלושה שבועות ירוקים רצופים בהם רשם עלייה מצטברת של מעל 17%. מנגד, מדד הטכנולוגיה היה בין בעלי הביצועים החלשים יותר עם עלייה של כ-0.7% בלבד.

במבט על מניות אינדיבידואליות, את העליות במדד ת"א 125 הובילה מניית חברת הנדל"ן אמפא , שהמריאה בכ-25%, על רקע הסנטימנט החיובי בסקטור. בצד השלילי, בלטה מניית פאלו אלטו , שצנחה במעל 13% בעקבות פרסום תוצאותיה הכספיות, על אף שאלו עקפו את תחזיות האנליסטים.

הבורסה בניו יורק סגורה היום, בשל ציון יום הפועלים בארה"ב, כך שבוול סטריט יתקיים שבוע מסחר מקוצר שיחל מחר (ג').

וול סטריט תחזור משבוע שנחתם בשינויים קלים בלבד. ה-S&P 500 טיפס בכ-0.1%, הנאסד"ק עלה בכ-0.4% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.3%. כאמור, בניו יורק יתקיים שבוע מסחר מקוצר שיחל ביום שלישי.

אחד הגורמים המשמעותיים שהשפיעו על הסנטימנט בניו יורק בשבוע החולף הוא התמורות בציפיות השוק להעלאת ריבית בהחלטה הקרובה של הפדרל ריזרב ב-16 בספטמבר. בעוד שהתבטאות של מושל הפד כריסטופר וולר בעד הותרת הריבית על כנה הקפיצה את המדדים ביום חמישי האחרון, למחרת הם נסוגו לנוכח דוח התעסוקה החזק שיצא לחודש אוגוסט (ראו הרחבה תחת סעיף 4), שהגדיל את הסיכוי שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית לאזור ה-60%.

בעוד שעונת הדוחות בוול סטריט כמעט הגיעה לסיומה, נותרה עוד ענקית טכנולוגיה אחת שצפויה לדווח ביום חמישי הקרוב - חברת הענן אורקל .

אורקל הפכה בשנה האחרונה לחברה שמגלמת בתוכה רבים מן החששות המרחפים בשווקים בהקשר לבינה מלאכותית, בגלל הוצאות ההון העצומות שלה לטובת התרחבות בתחום, ובפרט בשל חובות עתק שנטלה על עצמה כדי לממן אותה. על רקע אותם חששות, מנייתה ראתה תנודתיות לאחרונה בעקבות פרסומי דוחות כספיים, כאשר בשבוע האחרון של חודש יוני השלימה את הירידה השבועית החדה ביותר שלה מאז 2001, עם צניחה של מעל 19%.

לפי פרסום באתר Gurufocus, גם כעת תיתכן טלטלה בעקבות הדוחות הכספיים, שכן שוק האופציות מתמחר תנודה של כ-11% כלפי מעלה או מטה בהמשך לדיווח - תנועה גדולה, בהתחשב בכך שמדובר בחברה ששווי השוק שלה עומד על כ-457 מיליארד דולר. האנליסטים צופים הכנסות בגובה 19.13 מיליארד דולר (צמיחה של 28% לעומת הרבעון המקביל), ורווח למניה שיעמוד על 1.74 דולר.

מתחילת השנה, המניה ירדה בכ-18.5%, ומאז השיא האחרון שרשמה בספטמבר בשנה שעברה, היא ירדה בסך הכל בקרוב ל-50%.

2. שוקי האג"ח

דוח התעסוקה החריג בחוזקו שפורסם בארה"ב שלח את תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות מעלה ביום שישי, כאשר התשואה לשנתיים טיפסה במעל 4 נקודות בסיס לרמה של 4.379%, והתשואה לעשר שנים טיפסה במעל 2 נקודות בסיס לרמה של 4.784% - סביב רמה שנראתה לאחרונה לפני מעל שלוש שנים.

תשואות אג"ח גבוהות יותר מטרידות בתקופה האחרונה את המשקיעים, שכן הן נוטות להפעיל לחץ שלילי על שוקי המניות.

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETFs, הצביע על נתק מסוכן בין שוק האג"ח לשוק המניות: "מדד ה-S&P 500 עלה בלמעלה מ-11% מתחילת השנה ונמצא במרחק נגיעה משיא כל הזמנים. הדוחות הכספיים החזקים המתיקו את הגלולה, אך הם מסווים בעיית ריבית שמתחילה להכביד. העלייה בתשואות מושכת הון מחוץ לשוק המניות לכיוון מכשירים סולידיים שמציעים תשואה אטרקטיבית ודלת־סיכון לראשונה זה שנים". ​מרינו ציין כי הגורמים לעליית התשואות הם מבניים: אינפלציה דביקה, הנפקות ענק של חוב ממשלתי לכיסוי גירעונות עמוקים, ודרישה של משקיעים לפרמיית סיכון גבוהה יותר.

סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית בחברת Defiance, הסבירה כי "תשואת האג"ח ל-10 שנים שנשקה ל-4.8% והתשואה ל-30 שנה שנמצאת מעל 5%, מעלות את שיעור ההיוון לרוחב כל הנכסים הפיננסיים. הלחץ הכבד ביותר נרשם במניות צמיחה וטכנולוגיה. ייתכן שאיננו צופים רק באירוע מוניטרי חולף, אלא בעלייה מבנית של הריבית הנייטרלית, כתוצאה מהשקעות העתק ב-AI והתרחבות החוב. פריצה של רמת ה-5% בתשואה ל-10 שנים תציף לחץ כבד על מכפילי המניות ועל שוק הדיור".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בהמשך להורדת הריבית ולירידות שנרשמו בוול סטריט ביום שישי, השקל נחלש מול הדולר בשבוע החולף ב-0.45%, ושערו הרציף נעמד על 3.01 שקלים. הבוקר, הוא נסחר ביציבות ושערו נותר באותה רמה.

ד"ר אילן גילדין, מנהל קרן גידור ושותף בקרני פמילי אופיס, כתב השבוע כי "הכוח הדומיננטי המניע כיום את השקל אינו פער הריביות, אלא זרימות הכספים של הגופים המוסדיים. למוסדיים יש חשיפה חסרת־תקדים למניות בחו"ל. כתוצאה מכך, כל עלייה בשווקים הגלובליים מייצרת אצלם צורך מכני למכור דולרים ולבצע גידור מחדש. סדר הגודל של הזרימה הזו מגמד כל השפעה של פער ריביות ברמה של רבע אחוז".

בגזרת מחירי הנפט, המחירים מטפסים הבוקר במעל 1%, בעוד הסוחרים מגיבים לתקיפה האמריקאית של מכליות הנפט האיראניות בסוף השבוע. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 97 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 92 דולר לחבית. על רקע ההסלמה בין ארה"ב ואיראן, המחירים טיפסו במהלך השבוע החולף במעל 7%.

עוד בשוק הסחורות, מחיר הזהב הגיב בירידות להתגברות הציפיות להעלאת ריבית, וכן להתחזקות הדולר בעולם ביום שישי. החוזים העתידיים על הזהב ירדו בכ-1.4%, והבוקר נחלשים ב-0.7% נוספים, כך שהמחיר עומד על כ-4,440 דולר לאונקיה. נזכיר כי כנכס שאינו נושא ריבית, הזהב נוטה לאבד מהאטרקטיביות שלו בסביבה של ריבית גבוהה, וכן כי דולר חזק הופך את המתכת ליקרה יותר בעבור קונים זרים.

4. מאקרו

מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט שיפורסם השבוע יהיה נתון המפתח האחרון שיפורסם לפני החלטת הריבית. קונצנזוס הכלכלנים מצביע על עלייה של 0.4%, שתותיר את האינפלציה על קצב שנתי של 3.4%, כאשר הפתעה כלפי מעלה או מטה ככל הנראה תכריע את הכיוון של הפד בהחלטת הריבית בשבוע הבא (16 בספטמבר). חשיבותו של המדד מתחזקת לנוכח דוח התעסוקה החריג לחודש אוגוסט, שכאמור העלה את ההסתברות שמתמחרים בשווקים להעלאת ריבית.

דוח התעסוקה האמריקאי לחודש אוגוסט תפס את השווקים בהפתעה, עם תוספת של 162 אלף משרות - בערך פי שלושה לעומת קונצנזוס הכלכלנים, שעמד על 53 אלף משרות. בנוסף, נתוני החודשיים הקודמים תוקנו כלפי מעלה ב-55 אלף משרות. שיעור האבטלה נותר על 4.1%, כצפוי. האיתנות שמציג שוק העבודה מעודדת את הפד להניח את כל כובד משקלו על מיתון האינפלציה, שנמצאת מעל ליעד יציבות המחירים של הפד (2%) כבר מעל חמש שנים.

בעקבות הדוח, הנשיא טראמפ שיבח בפוסט שפרסם ברשת החברתית את המספרים החזקים, ועשה משהו שלא נראה כבר זמן מה - איים על הבנק המרכזי. "הורידו את הריבית או שאפסיק לסחור עם מדינות שמולן יש לנו גירעון מסחרי", הוא כתב.

טראמפ נמנע עד כה מלתקוף את יו"ר הפד קווין וורש ישירות - כפי שעשה בעקביות עם היו"ר הקודם ג'רום פאוול - אך דבריו בכל זאת מגבירים את הלחץ עליו.

בחברת המחקר Evercore ISI ציינו כי "שוקי הנכסים אפקטיבית התעלמו מהפוסט - וככל הנראה תייגו את זה כפורקן יותר מאשר כאיום אמין - כאשר לא נצפתה השפעה על ההסתברות להעלאת ריבית, על התשואות, על המניות או על הדולר; זאת, בניגוד חד לתנועות הגדולות שנרשמו במחירים בשוק כאשר נשמעו איומים בהקשרי סחר והפד בתחילת 2025". ב-Evercore הוסיפו כי בכל מקרה, "הלחץ המחודש על הפד מסבך דברים עוד יותר" עבור וורש, אך בעיניהם הוא הופך העלאת ריבית בארה"ב ל"מעט יותר סבירה, לא לפחות סבירה".

5. תחזית

באתר הכלכלי מרקטוואץ' מסמנים את הבורסה הפולנית כהזדמנות השקעה אטרקטיבית, לאחר שיצרנית המדדים S&P Dow Jones Indices סיווגה מחדש את פולין ככלכלה מפותחת - שדרוג לעומת הסיווג שלה כשוק מתעורר (emerging market).

לפי הדיווח, השינוי צפוי להזרים הרבה יותר כספי משקיעים למניות הפולניות, גם בשל העובדה שהן ייכללו בקרנות סל בעלות ביקוש גדול יותר, וגם מכיוון שישנם הרבה משקיעים אמריקאיים שרוצים חשיפה למניות בינלאומיות, אך מעדיפים שווקים מפותחים על פני שווקים מתעוררים.

קרן הסל EPOL, אשר עוקבת אחר הבורסה הפולנית, המריאה במעל 160% בשלוש השנים האחרונות - עם תשואה יותר מכפולה לעומת זו שהניב ה- S&P 500 באותה תקופה. ובכל זאת, מכפיל הרווח העתידי של EPOL עומד על 11.7 בלבד, כך שהתמחור שלה זול ב-43% מזה של ה-S&P 500, שעומד על 19.5, כך על פי נתוני FactSet.

בשיחה עם מרקטוואץ', קולן רוג'רס, מנהל ההשקעות הראשי של חברת ייעוץ ההשקעות וודבוש, כינה את פולין "כלכלה בתת־החזקה", כאשר שוק המניות מוערך בכ-30% מהתמ"ג המקומי, לעומת נתון של 50% בגרמניה וקרוב ל-100% בארה"ב. "יש פה סיפור של הבשלה - מי שהייתה בעבר האב של ייצור עבור גרמניה הפכה לכלכלה מפותחת", אמר רוג'רס, והוסיף כי יש לה "הרבה פחות אזיקים מאשר רוב העולם המפותח" בהקשרים של רגולציה.

ספנסר סיבלי, שותף השקעות בכיר ב Robotti & Company Advisors, סימן את תעשיית משחקי הווידאו של פולין, ובפרט את מניית CD Projekt Red . החברה פיתחה שני משחקים שהפכו ללהיטים עולמיים - "The Witcher 3" ו-"Cyberpunk 2077" - וסיבלי ציין כי הוא יכול לראות מצב בו החברה הופכת ל"Take-Two אירופית"; הכוונה כמובן לחברת Take-two - מפתחת סדרת משחקי הווידאו ההיסטורית GTA.

מניה נוספת שסומנה היא זו של הבורסה הפולנית עצמה (סימון: GPW). "כשמצאנו אותה, היא הייתה הבורסה הזולה ביותר בעולם, במכפיל רווח של 8", ציין סיבלי. לפי FactSet, מכפיל הרווח העתידי שלה עומד כעת על 16.1.

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