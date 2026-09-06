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בית חולים הדסה

הוארכה בשנתיים כהונתו של מנכ"ל הדסה, פרופ׳ יורם וייס

פרופ׳ יורם וייס יישאר בתפקידו כמנכ"ל הדסה לפחות שנתיים נוספות - כך אישר דירקטוריון המרכז הרפואי הדסה • בכך ישלים לפחות שבע שנים בתפקיד

גלי וינרב 19:47
פרופ' יורם וייס, מנכ''ל בית החולים הדסה / צילום: אבי חיון
פרופ' יורם וייס, מנכ''ל בית החולים הדסה / צילום: אבי חיון

דירקטוריון המרכז הרפואי הדסה וארגון נשות הדסה העולמי אישרו את הארכת מינויו של פרופ' יורם וייס כמנכ"ל המרכז הרפואי בשנתיים נוספות, כך שיכהן בתפקידו לפחות עד סוף יולי 2028.

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פרופ' וייס הוא מומחה בטיפול נמרץ והרדמה ובעל ניסיון בתפקידים שונים אותם ביצע במרכז הרפואי הדסה ב-31 השנים האחרונות. לאורך השנים כיהן בתפקידי מפתח קליניים וניהוליים במוסד, בהם מנהל מחלקת הרדמה וטיפול נמרץ ומנהל בית החולים הדסה עין כרם.

ביולי 2021 נכנס לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל הדסה בעקבות עזיבתו של פרופ' זאב רוטשטיין, וכשנה לאחר מכן מונה למנכ"ל הקבוע.