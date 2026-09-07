סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

שבוע המסחר החדש נפתח כאשר ההסלמה בעימות בין ארה"ב ואיראן נמצאת במוקד תשומת הלב, ורגיעה לא נראית באופק.

אמש (א'), שר האנרגיה האמריקאי כריס רייט אמר בראיון לרשת ABC כי ייתכן שארה"ב לא תגיע כלל לעסקה שתמנע ממנה להשיג נשק גרעיני, ותישען על אמצעים צבאיים כדי להשיג את מטרתה. "ייתכן שלא יהיה הסכם גרעין", אמר רייט. "יכול להיות שפשוט נשמיד את היכולות שלהם".

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי מטפס בכ-1.6% והקוספי הדרום־קוריאני קופץ במעל 3%, בעוד הבורסות בהונג קונג ובשנגחאי נחלשות בכ-1% ובכ-0.2%, בהתאמה.

המגמה החיובית בבורסה הדרום־קוריאנית נתמכות על־ידי עליות בקרב ענקיות השבבים SK Hynix וסמסונג, שמטפסות במעל 6% ו-4%, בהתאמה.

וול סטריט

בוול סטריט לא יתקיים היום מסחר, בשל ציון יום הפועלים, כך שבניו יורק יתקיים שבוע מסחר מקוצר שיחל מחר (ג').

הבורסה בניו יורק סיכמה את השבוע החולף בשינויים קלים בלבד. ה-S&P 500 טיפס בכ-0.1%, הנאסד"ק עלה בכ-0.4% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.3%.

אחד הגורמים המשמעותיים שהשפיעו על הסנטימנט בניו יורק בשבוע החולף הוא התמורות בציפיות השוק להעלאת ריבית בהחלטה הקרובה של הפדרל ריזרב ב-16 בספטמבר. בעוד שהתבטאות של מושל הפד כריסטופר וולר בעד הותרת הריבית על כנה הקפיצה את המדדים ביום חמישי האחרון, למחרת הם נסוגו לנוכח דוח התעסוקה החזק שיצא לחודש אוגוסט, שהגדיל את הסיכוי שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית לאזור ה-60% (ראו הרחבה מטה).

דוח התעסוקה האמריקאי לחודש אוגוסט תפס את השווקים בהפתעה, עם תוספת של 162 אלף משרות - בערך פי שלושה לעומת קונצנזוס הכלכלנים, שעמד על 53 אלף משרות. בנוסף, נתוני החודשיים הקודמים תוקנו כלפי מעלה ב-55 אלף משרות. שיעור האבטלה נותר על 4.1%, כצפוי. האיתנות שמציג שוק העבודה מעודדת את הפד להניח את כל כובד משקלו על מיתון האינפלציה, שנמצאת מעל ליעד יציבות המחירים של הפד (2%) כבר מעל חמש שנים.

אחרי דוח התעסוקה החזק, כל העיניים יהיו נשואות למדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שיפורסם ביום שישי. קונצנזוס הכלכלנים מצביע על עלייה של 0.4%, שתותיר את האינפלציה על קצב שנתי של 3.4%, כאשר הפתעה כלפי מעלה או מטה ככל הנראה תכריע את הכיוון של הפד בהחלטת הריבית ביום רביעי הבא (16 בספטמבר).

שוקי הסחורות והמטבעות

בהמשך לתקיפה האמריקאית של מכליות הנפט האיראניות בסוף השבוע, מחירי הנפט מטפסים הבוקר בשיעור של עד 1%. נפט מסוג ברנט נסחר מעט מתחת לרף ה-97 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 92 דולר לחבית. נזכיר כי בשבוע החולף מחירי הנפט טיפסו במעל 7%, לנוכח ההסלמה בעימות בין ארה"ב ואיראן.

תל אביב

המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי כולל של כ-0.4%. עליות בולטות צפויות במניות השבבים הדואליות: טאואר צפויה לטפס בכ-6%, בעוד נובה וקמטק יטפסו בשיעור של 2%-3%. מנגד, נייס צפויה להיחלש בכ-2%.

הבורסה המקומית חוזרת משבוע שנחתם בעליות שערים נאות, הרבה בזכות הורדת הריבית של בנק ישראל שסיפקה לה רוח גבית. מדד ת"א 35 התחזק בכ-2.2%, מדד ת"א 90 קפץ בכ-5.5% ומדד ת"א 125 התקדם בכ-2.9%.

כלל המדדים הענפיים סיימו את השבוע בירוק, אך את העליות הובילו מדדי הבנייה והנדל"ן הרגישים לעלויות מימון, שזינקו במעל 8% ו-7%, בהתאמה. מדד הביטוח המשיך גם הוא במומנטום החיובי שלו וטיפס בכ-4.7%; כך, הוא חתם שלושה שבועות ירוקים רצופים בהם רשם עלייה מצטברת של מעל 17%. מנגד, מדד הטכנולוגיה היה בין בעלי הביצועים החלשים יותר עם עלייה של כ-0.7% בלבד.

עוד משהו שכדאי לדעת

ביום חמישי הקרוב תפרסם ענקית הטכנולוגיה האחרונה את תוצאותיה הכספיות בעונה הנוכחית - חברת הענן אורקל .

אורקל הפכה בשנה האחרונה לחברה שמגלמת בתוכה רבים מן החששות המרחפים בשווקים בהקשר לבינה מלאכותית, בגלל הוצאות ההון העצומות שלה לטובת התרחבות בתחום, ובפרט בשל חובות עתק שנטלה על עצמה כדי לממן אותה. על רקע אותם חששות, מנייתה ראתה תנודתיות לאחרונה בעקבות פרסומי דוחות כספיים, כאשר בשבוע האחרון של חודש יוני השלימה את הירידה השבועית החדה ביותר שלה מאז 2001, עם צניחה של מעל 19%.

לפי פרסום באתר Gurufocus, גם כעת תיתכן טלטלה בעקבות הדוחות הכספיים, שכן שוק האופציות מתמחר תנודה של כ-11% כלפי מעלה או מטה בהמשך לדיווח - תנועה גדולה, בהתחשב בכך שמדובר בחברה ששווי השוק שלה עומד על כ-457 מיליארד דולר. האנליסטים צופים הכנסות בגובה 19.13 מיליארד דולר (צמיחה של 28% לעומת הרבעון המקביל), ורווח למניה שיעמוד על 1.74 דולר.

מתחילת השנה, המניה ירדה בכ-18.5%, ומאז השיא האחרון שרשמה בספטמבר בשנה שעברה, היא ירדה בסך הכל בקרוב ל-50%.