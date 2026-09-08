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איראן | סיקור שוטף

טראמפ: מחירי הנפט יצנחו בחדות ברגע שננצח במלחמה עם איראן

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב: במהלך היממה האחרונה כוחותינו הסיטו שני כלי שיט במסגרת המצור נגד איראן • טראמפ: מחירי הנפט יצנחו בחדות ברגע שננצח במלחמה עם איראן • חבר הקונגרס הרפובליקני רדני פיין מאיים על בריטניה בעקבות כוונתה להטיל סנקציות על ישראל • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:34 עודכן: 07:54
דונלד טראמפ / צילום: Shutterstock
דונלד טראמפ / צילום: Shutterstock

עדכונים שוטפים

06:58 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: מאז חידוש המצור הימי של ארה"ב באמצע יולי, שום משלוח נפט גולמי איראני לא הצליח לצאת מהמפרץ הפרסי

בשל כך, מאגר הנפט של איראן הנמצא במכליות מחוץ למפרץ הצטמצם מ-90 מיליון חביות ל-29 מיליון חביות, ועשוי להיגמר לחלוטין עד אמצע אוקטובר.

במקביל, לקוחות סינים מחפשים חלופות לנפט האיראני, והתשלומים עבור משלוחים שכבר בוצעו עלולים "להתייבש" עד חודש דצמבר.

03:33 - חבר הקונגרס הרפובליקני רדני פיין מאיים על בריטניה בעקבות כוונתה להטיל סנקציות על ישראל: "בעקבות חוק שהעברתי, ייאסר עליה לעשות עסקים בפלורידה. הפרויקט היומרני שלהם, שנועד לתמוך בטרור מוסלמי - עלול לעלות להם מיליונים. כל חברה או מדינה שתחרים את ישראל - תוחרם על ידי פלורידה"

03:05 - טראמפ: מחירי הנפט יצנחו בחדות ברגע שננצח במלחמה עם איראן

02:34 - פיקוד המרכז של צבא ארה"ב: במהלך היממה האחרונה כוחותינו הסיטו שני כלי שיט במסגרת המצור נגד איראן

23:32 - ראש ממשלת בריטניה שוחח על המצב במזרח התיכון ועל המצב בעזה וביהודה ושומרון גם עם אמיר קטאר

פורסם לראשונה ב-N12