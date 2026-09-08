שר המשפטים יריב לוין החליט אתמול (ב) לפרסם להערות הציבור תקנות להורדת ציון המעבר בבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין, שנערכה בחודש יוני האחרון, ל-55.

אם יושלם המהלך, צפויים עשרות נבחנים נוספים לעבור את הבחינה. זוהי אינה הפעם הראשונה שלוין נוקט יוזמה לטובת הנבחנים. כך למשל במועד דצמבר 24 הוא חתם על תקנות שקבעו שציון הבחינה העובר יהיה 56 ולא 60.

ציוני הבחינה ממועד יוני האחרון הראו שיעור מעבר של 60.86% בקרב הניגשים לבחינה לראשונה ושיעור מעבר של כ-42% בסך הכול. מתוך 2,919 נבחנים, 1,243 עברו את המבחן בהצלחה. אחוז המעבר בבחינה זו נמוך מ תוצאות הבחינה במועד קיץ 2025 , אז 77.8% מכלל הנבחנים עברו בהצלחה את המבחן בפעם הראשונה, ומתוך כלל המתמחים שניגשו לבחינה, אחוז המעבר עמד על 59.4%.

לשם השוואה, דצמבר 2024 נחשב לאחד המועדים הקשים ביותר של הבחינה בשנים האחרונות. באופן תקדימי ביותר ולנוכח ציון ממוצע נמוך משמעותית, שר המשפטים יריב לוין חתם על תקנות הקובעות כי ציון המעבר באותה בחינה יהיה 56 במקום 60. באותו מועד, פחות משליש מהניגשים לבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין עברו אותה, כשאחוז המעבר בקרב הנבחנים לראשונה עמד על 49%.