"חוליות חמושות בלב ים": התוצאה המפתיעה מהמלחמה עם איראן

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1הצי האמריקאי חונק את הנפט האיראני, והכסף ייגמר בדצמבר

המצור הימי שמטילה ארה"ב על המפרץ הפרסי מצליח לייבש כמעט לחלוטין את הכנסות הנפט של טהרן, כך עולה מדיווח נרחב בוול סטריט ג'ורנל. לפי נתוני מעקב מעודכנים, מאז חידוש המצור הימי על ידי הצי האמריקאי באמצע יולי, אף חבית נפט איראנית אחת לא הצליחה לחצות את קו החסימה.

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עוד נכתב, כי המצוקה הכלכלית שנוצרת בעקבות המצור מעמידה את המשטר האיראני בפני מרוץ נגד הזמן. איראן נשענת כיום אך ורק על ספינות נפט שהיו מחוץ לאזור החסימה עוד לפני חידוש המצור. המלאי הימי הזה, שהיה מקור ההכנסה המרכזי של טהרן בשבועות האחרונים, צנח מ-90 מיליון חביות באמצע יולי ל-29 מיליון חביות בלבד כעת. לפי ההערכות, מאגר החירום הימי הזה צפוי להתרוקן לחלוטין עד אמצע אוקטובר, והזרמת הכספים מתשלומים על משלוחים קודמים תיפסק כליל עד אמצע דצמבר.

החנק הכלכלי כבר משנה את מפת האנרגיה במזרח התיכון. לקוחות סינים, שהיו הקונים המרכזיים של הנפט האיראני, מתחילים לעבור לספקים חלופיים מסעודיה, איחוד האמירויות ועיראק. עיראק אף מנצלת את ההזדמנות ומציעה לזקוקות לנפט הנחות דרמטיות של כמעט 30 דולר לחבית. במקביל, חברת הניתוח Kpler מדווחת כי איראן נאלצת לקצץ בייצור הנפט עצמו כיוון שמאגרי האחסון במדינה מתמלאים עד אפס מקום, בעוד שנתיבי הובלה יבשתיים במשאיות וברכבות מסוגלים להעביר לכל היותר 40 אלף חביות ביום - שבריר מנפח היצוא שלפני המלחמה.

ההשלכות על הכלכלה האיראנית הרסניות. האינפלציה במדינה חצתה את רף ה-80%, והמטבע המקומי איבד כ-15% מערכו מול הדולר מאז אוגוסט. קרן המטבע הבינלאומית צופה כי הכלכלה האיראנית תתכווץ השנה ב-5.4%, הירידה החדה ביותר מאז שנות השמונים. שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, חגג את הלחץ הכלכלי בפוסט ברשת החברתית X והעלה איור בסגנון הסרט "מלתעות", שבו נראה כריש נוגס בגרף הצונח של יצוא הנפט והמטבע האיראני.

מתוך וול סטריט ג'ורנל, מאת ג'ורג'י קנצ'ב וסאמר סעיד. לקריאת הכתבה המלאה.

2הפיראטים הסומלים חוזרים להשליט טרור בים

איום הפיראטיות הימית לחופי סומליה חזר לרמות שלא נראו כבר כעשור, כשהוא מונע משילוב של כאוס פוליטי פנימי והסלמה אזורית בעקבות המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן. לפי הדיווח בגרדיאן הבריטי, מאז סוף אפריל נרשמו לפחות שמונה חטיפות של כלי שיט באזור קרן אפריקה. הסיבה: הצי הבינלאומי שהגן על נתיבי השיט בעבר הוסט להתמודדות עם איומי החות'ים בים האדום והעימותים במפרץ הורמוז, מה שגרם להרפיית הערנות הביטחונית ולשינוי מסלולי השיט המסחריים שקירב ספינות רבות יותר לקו החוף הסומלי.

אחד המאפיינים הבולטים בגל הנוכחי הוא השדרוג הטכנולוגי והטקטי של שודדי הים. לפי הדיווח, הפיראטים אינם מסתפקים עוד בסירות מנוע פשוטות, אלא עושים שימוש בשירות האינטרנט הלווייני סטארלינק של SpaceX כדי לעקוב אחר מטרות בזמן אמת ולנהל תקשורת מוצפנת ומהירה. בנוסף, הם משתמשים בספינות משא שכבר נחטפו בעבר, כמו מובלת המלט MV Sward, והופכים אותן לספינות אם צפות שממנה מגיחות חוליות חמושות בלב ים.

אירוע השיא האחרון התרחש באוגוסט עם חטיפת הספינה Lutuf, שנשאה ציוד צבאי עבור טורקיה. הספינה שוחררה כעבור שבועיים בלבד לאחר תשלום כופר של 2.5 מיליון דולר ומבצע צבאי משולב שכלל תקיפות של רחפנים טורקיים, אשר חיסלו תשעה פיראטים.

תשלום הכופר כבר החל להזרים מחדש מיליוני דולרים לכלכלה המקומית בערים כמו גאלקאיו, שם מדווחים התושבים על גידול חד בצריכת סמים קלים והופעה נרחבת של רכבי שטח יקרים בכבישים. כפי שהזהירו מומחים שצוטטו בכתבה, "כל עוד המזרח התיכון בוער ואין כוח בינלאומי שמפטרל באזור - הזרמת הכספים המהירה רק תמשיך לתמרץ דור חדש של צעירים סומלים להצטרף למעגל הפיראטיות".

מתוך הגארדיאן, מאת מוחמד גאבובה ופיטר בומנט. לקריאת הכתבה המלאה.

3הקמפיין הסודי של ישראל בדרום ארה"ב

ממשלת ישראל שילמה יותר מ-31 מיליון דולר למנהל הקמפיין לשעבר של דונלד טראמפ, בראד פרסקל, במטרה להריץ קמפיין פרסום פרו-ישראלי רחב היקף המכוון בין היתר לקהילות נוצריות בדרום ארה"ב. כך פורסם במגזין פייננשל טיימס. הצעד מגיע על רקע חשש גובר בישראל ובשדולה הפרו-ישראלית מפני תפנית דרמטית ביחסים הבילטרליים בעקבות בחירות האמצע הקרובות לקונגרס.

לפי הדיווח בפייננשל טיימס, השחיקה בתמיכה הציבורית בישראל כבר אינה מוגבלת למפלגה הדמוקרטית בלבד. סקר של מכון פיו שהוצג בכתבה מראה כי 62% מהאמריקאים מחזיקים בעמדה שלילית כלפי ממשלת ישראל. בקרב מצביעים רפובליקאים ירדה התמיכה ל-51% בלבד, בעוד בקרב הדמוקרטים היא צנחה לשפל של 16%.

עוד צוין בכתבה, כי סגן הנשיא ג'יי די ואנס, שנאום שנשא בכנס RJC (הקואליציה היהודית־רפובליקאית) עורר ביקורת מצד גורמים ניציים, מנסה לתמרן מול הזרם הבדלני במפלגה אשר מובל על ידי אנשי תקשורת כמו טאקר קרלסון. ואנס אף ציין בראיון קודם כי ממשלת ישראל ניסתה לתמרן את הפוליטיקה האמריקאית. בתגובה לקו המהסס שהציג ואנס, כתבה המועמדת לשעבר ניקי היילי ברשת X כי "בחיים צריך לבחור צד - אתה או עם האגף של טאקר קרלסון או עם האגף הפרו-ישראלי, אי אפשר להיות בשניהם".

מתוך פייננשל טיימס, מאת אביגיל האוסלוהנר. לקריאת הכתבה המלאה.