סוף עידן: רשות המסים תחייב הגשת הצהרות הון במערכת דיגיטלית

החל מ-1 בינואר 2027 הצהרות הון למס הכנסה יוגשו באופן מקוון בלבד, והגשת הצהרות הון סרוקות במערכת הפניות או הגשות נייר פיזיות - לא יתקבלו.

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חובת ההגשה המקוונת נכנסת לתוקף בעקבות פרסומו ברשומות של צו חתום על-ידי שר האוצר. על-מנת לאפשר לציבור זמן הסתגלות, נקבע כי עד 1 בינואר 2027 ניתן יהיה להגיש הצהרות הון דרך המערכת הדיגיטלית, על-ידי סריקה של הטופס הידני והמסמכים הנלווים ושליחתם במערכת הפניות המקוונת של רשות המסים, או על-ידי הגשת המסמכים ידנית בדלפקי משרדי מס הכנסה.

הצהרת הון היא הצהרה אודות סך הנכסים וההתחייבויות בארץ ובחוץ לארץ של מגישי ההצהרה, בני או בנות זוגם וילדיהם, שטרם מלאו להם 18 שנה בשנת המס. את ההצהרה יש למלא רק אם התקבלה דרישה ממשרד מס הכנסה, וככלל נדרשים לכך עצמאים, בעלי שליטה בחברות ולעתים גם שכירים שנקבעו על-ידי פקיד השומה כאשר התגלתה התנהלות פיננסית חריגה.

במאי 2025 השיקה רשות המסים את המערכת הדיגיטלית להגשת הצהרות הון, המאפשרת ללקוחות ומיצגיהם להגיש הצהרות ללא צורך בהגעה פיזית למשרד או הדפסה של טופס נייר ושליחתו למשרד, ולקבל אישור מיידי על ההגשה. כמו כן, תהליך המילוי וההגשה הוא ידידותי למשתמש וכולל הסברים מפורטים ופתרונות מתקדמים, הכוללים בין היתר אפשרות להעלות מסמכים במהלך המילוי ולאחר הגשת ההצהרה, חישובים אוטומטיים, ושמירת טיוטה.

עד כה, כאמור, ההגשה באמצעות המערכת הדיגיטלית הייתה רשות, ומ-1 בינואר 2027 היא תהיה חובה. מטרת המהלך היא לייעל את תהליך ניהול ההצהרות ברשות המסים, לאפשר הזנה מדויקת של הנתונים למערכות רשות המסים ולקיים מעקב יעיל יותר אחריהם.

מדובר בפרויקט שהוגדר על-ידי מנהל הרשות שי אהרונוביץ' כאחד הפרויקטים האסטרטגיים של רשות המסים, והוא מהווה מרכיב מרכזי ומשמעותי למימוש יעדי הרשות לשיפור השירות ללקוח ומעבר ל"רשות ללא נייר".