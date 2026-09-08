מגמת צמצום הגירעון והעלייה בהכנסות המדינה נמשכת: אומדן ביצוע התקציב לחודש אוגוסט, שפרסמה החשבת הכללי מיכל עבאדי-בויאנג'ו, מצביע על גירעון חודשי של כ-7.9 מיליארד שקל, לעומת גירעון של כ-9.6 מיליארד שקל באוגוסט אשתקד. מתחילת השנה הסתכם הגירעון המצטבר בכ-19.2 מיליארד שקל, לעומת 46.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2025.

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גם בחישוב של 12 החודשים האחרונים נרשמה ירידה בגירעון: הוא הסתכם בכ-71.1 מיליארד שקל, שהם כ-3.2% מהתוצר, לעומת 3.3% מהתוצר בסוף יולי. נזכיר כי הגירעון בשנת 2025 עודכן ל-4.6% מהתוצר. יעד הגירעון ל-2026 עומד על 4.9% מהתוצר.

הסיבה המרכזית למגמת השיפור, היא ביצועים חזקים יחסית בצד ההכנסות. הכנסות המדינה הסתכמו באוגוסט בכ-47.9 מיליארד שקל, לעומת כ-43.9 מיליארד שקל באוגוסט 2025. מתחילת השנה הגיעו ההכנסות לכ-410.1 מיליארד שקל, לעומת 367.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של 11.5%.

הגידול בהכנסות ממסים עומד על 13.9% מתחילת השנה. גביית המסים הסתכמה בינואר-אוגוסט בכ-397.6 מיליארד שקל, מתוך סך הכנסות של 410.1 מיליארד שקל. ההכנסות ממסים ישירים גדלו ב-16.3%, וההכנסות ממסים עקיפים גדלו ב-10.5%.

העלייה בהכנסות משמעותית במיוחד על רקע העובדה שהוצאות הממשלה גדלו בקצב מתון יחסית. מתחילת השנה הסתכמו ההוצאות בכ-429.3 מיליארד שקל, לעומת 414.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של 3.6%, לעומת גידול מתוכנן של 7.4%. עם זאת, באוצר מזהירים כי קצב הגידול בהוצאה הממשלתית ממשיך לעלות וצפוי להמשיך לעלות בחודשים הקרובים.

בצד ההוצאה, הוצאות הממשלה בחודש אוגוסט עמדו על כ-55.7 מיליארדי שקל. מתחילת השנה הסתכמו ההוצאות בכ-429.3 מיליארדי שקל, לעומת כ-414.5 מיליארדי שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-3.6%.

ההוצאה על המשרדים האזרחיים כמעט שלא השתנתה לעומת השנה שעברה, בעוד שהוצאות מערכת הביטחון זינקו ב-10.9%, ל-123 מיליארד שקל.

ההכנסות הכוללות גדלו בכ-42.4 מיליארד שקל בתוך שמונה חודשים, בעוד שההוצאות גדלו בכ-14.8 מיליארד שקל בלבד. ואולם, באוצר כבר מאותתים כי אין מדובר בהכרח במגמה שתישמר עד סוף השנה שכן קצב הגידול בהוצאה הממשלתית עולה, וההערכות הן שהוא ימשיך לעלות בחודשים הקרובים.

הקריפטו לא סיפק את הבשורה

על רקע הנתונים החזקים יחסית של גביית המסים, הסתיים בסוף אוגוסט נוהל הגילוי מרצון של רשות המסים, שנועד בין היתר להביא לחשיפת הון והכנסות שלא דווחו - ודווקא שם ההכנסות לא עמדו בציפיות, במיוחד בתחום הקריפטו.

במסגרת הנוהל הוגשו 203 בקשות הנוגעות לרווחים מנכסים דיגיטליים. בבקשות אלה דווח על הון בהיקף של כ-482.5 מיליון שקל, והמס המשוער עומד על כ-51 מיליון שקל בלבד. המדינה צפתה הכנסות של 2-3 מיליארד שקל מהנוהל, בעיקר ממיסוי רווחי קריפטו, אך המס מ-823 בקשות הגילוי שהוגשו, שבהן דווח על הון כולל של כ-1.89 מיליארד שקל, עומד על כ-152.6 מיליון שקל בלבד.