בכיר ערוץ 14 שראש הממשלה משריין לו מקום ברשימת הליכוד

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מקדם בימים האחרונים שורה של שריונים לרשימת הליכוד לכנסת וזאת לפני סגירת הרשימות הלילה (ג'). בתוך כך הליכוד הודיע רשמית על שריונו של יעקב ברדוגו, כך דווח בערוץ 14, הערוץ בו מועסק ברדוגו. על פי הדיווחים, מיקומו המדויק ברשימה נדון בשעות האחרונות, אך ברדוגו צפוי להיות משוריין מטעם "תקווה חדשה" של גדעון סער במקום ה-11.

? לחרדים יש כוח כלכלי שיכול לזעזע את המשק? בדקנו את המספרים

? "הערים המאושרות בעולם": העיר הישראלית המפתיעה היחידה ברשימה

ברדוגו נחשב לאחד מאנשי אמונו הקרובים והמשפיעים של נתניהו, ומתפקד מזה שנים כיועץ פוליטי בלתי רשמי המעורב במהלכים קואליציוניים רגישים. מעל גלי האתר, בעבר בגלי צה"ל וכיום בערוץ 14 ובגלי ישראל, הוביל ברדוגו קו המזוהה באופן מובהק עם עמדות הממשלה, תוך עימותים מתוקשרים מול מערכת אכיפת החוק, פרקליטות המדינה וגופי התקשורת המסורתיים. שריונו ממסד רשמית את מעמדו הפוליטי בצמרת הליכוד. ברדוגו הוא עורך דין, וקודם כניסתו לעולם התקשורת כיהן כמנכ"ל מפעל הפיס וכמנכ"ל מרכז השלטון המקומי בישראל.

לצד ברדוגו, נתניהו קידם מספר שריונים נוספים בימים האחרונים: איש ההייטק אורן דוברונסקי, שמועמדותו הוסרה והוא צפוי לכהן כשר לנושאי AI אם הליכוד תצליח להקים ממשלה; הפעילה הציבורית שהשיאה משואה טליק גואילי (אימו של הלוחם רני גואילי) ז"ל, שנפל בקרב ב-7 באוקטובר וגופתו חולצה מרצועת עזה, אשר תשוריין במקום התשיעי; איציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית ז"ל, ישוריין במקום ה-29; תא"ל (במיל') אמיר אביבי, מייסד תנועת "הביטחוניסטים", ישוריין במקום ה-35; אלישע מדן, ממייסדי הישוב אביגיל ולוחם מילואים, ישוריין במקום ה-15; ועו"ד דוד פטר, שייצג את הממשלה ואת שריה בבג"ץ בשורה של עתירות רגישות, ישוריין במקום ה-16.