כמו בלשים שעוקבים אחר עקבותיו של חשוד, משקיעים מנוסים יודעים שחשוב לקרוא את הרמזים שהשוק מספק. אחד החשובים שבהם טמון בתשובה לשאלה: האם המשקיעים המוסדיים - קרנות הנאמנות, קרנות הפנסיה, קרנות הגידור ושחקנים גדולים אחרים, שביכולתם להזיז את מחירי המניות - קונים או מוכרים?

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משקיעים מוסדיים מותירים אחריהם עקבות גדולים, ואלה באים לידי ביטוי במחזור המסחר במניה ובמחירה.

הנה המהלכים והסימנים שכדאי למשקיע הפרטי לחפש:

● משקיעים מוסדיים יכולים לשמור על מחיר המניה גבוה באמצעות רכישת מניות בזמן שאחרים בשוק מוכרים, וכך ליצור מה שמכונה "תמיכה" במניה. בדומה לכך, משקיעים מוסדיים מעוניינים למכור מניות כשהביקוש עדיין גבוה ולפני ששאר השוק מבחין במתרחש, ובכך מונעים מהמחירים לעלות מעבר לרמות מסוימות. מצב זה מכונה "התנגדות".

● מחזור המסחר הוא הרמז החשוב הראשון, משום שהוא מצביע על סכומי הכסף הגדולים שרק משקיעים מוסדיים מסוגלים "להזיז" בשוק. אבל זהו גם מדד שאינו מושלם, במיוחד בשוק עמוס בשחקנים מכל הסוגים, מקרנות סל ועד סוחרים בתדירות גבוהה, שיכולים לייצר מחזורי מסחר גדולים בלי לבצע בהכרח מהלך משמעותי. לכן חשוב להביא בחשבון גם את מחיר המניה ואת טווח המסחר שלה.

● מדד שימושי אחד הוא יחס מחזור המסחר בימי עליות לעומת ימי ירידות במניה מסוימת. היחס מחושב באמצעות חלוקת מחזור המסחר בימים שבהם המניה עולה, במחזור המסחר בימים שבהם היא יורדת, על פני תקופה של 50 יום. יחס של 2.0 פירושו שמחזור המסחר בימי עליות היה גדול פי שניים מזה שבימי ירידות, ואילו יחס הנמוך מ־1.0 מצביע על מחזור מסחר גדול יותר בימי ירידות. יחס ניטרלי של 1.0 מצביע על דשדוש, שבו לא הקונים ולא המוכרים משפיעים על המניה.

תזכורת מסנדיסק

וכאן כל הרמזים מתחברים. כאשר משקיעים מוסדיים קונים מניות, הרכישות שומרות לאורך זמן על המחיר ברמת התמיכה או מעליה. המניה נוטה לסיים את השבוע בחלק העליון של טווח המחירים השבועי שלה, וגם מחזור המסחר גבוה בהרבה מהרגיל. מצב זה מכונה "צבירה".

דוגמה טובה לצבירה סיפקה מוקדם יותר השנה חברת הזיכרונות (פלאש) ואחסון הנתונים סנדיסק. המניה רשמה עלייה מרשימה, ובשבוע שהסתיים ב־6 בינואר היא נסגרה סמוך לקצה העליון של טווח המחירים שלה, במחזור מסחר גבוה. הדפוס הזה חזר על עצמו במשך כמה שבועות רצופים. במרץ המניה נסוגה, אך הירידה לוותה במחזור מסחר נמוך יותר, מה שהצביע על כך שהמשקיעים המוסדיים לקחו הפסקה מהרכישות ולא בהכרח מכרו.

לאחר הנסיגה הופיעו שוב הסימנים לרכישות. בסך הכול מתחילת השנה מניית סנדיסק זינקה ביותר מ־500%, על רקע תנופת הבינה המלאכותית.

לעומת זאת, כאשר מחיר מניה נשאר נמוך למרות עלייה במחזור המסחר, הדבר עשוי להעיד שמשקיעים מוסדיים סבורים שהמניה מתומחרת ביתר וממהרים למכור אותה, גם כשהביקוש מצד משקיעים אחרים נותר גבוה. מצב זה מכונה "פיזור".

רובוט של סנדיסק / צילום: Shutterstock

לזהות את ה"פיזור"

מנייתה של Trade Desk מתחום טכנולוגיית הפרסום הציגה סימנים כאלה בתחילת שנת 2025, לאחר שפלטפורמת הפרסום החדשה שלה זכתה לתגובה פושרת מצד לקוחות. במשך כמה שבועות המניה נסגרה בעקביות סמוך לקצה טווח המחיר התחתון שלה, לצד מחזורי מסחר גבוהים מהממוצע.

המהלכים של המשקיעים המוסדיים בישרו על נסיגה רחבה יותר בשוק הפרסום, שהאיצה את הירידה במחיר Trade Desk לאורך שנת 2025. כיום המניה נסחרת בפחות מעשירית ממחיר השיא שלה, 141 דולר, שנרשם בדצמבר בשנת 2024.

אפשר ליישם את העיקרון הזה גם על השוק הרחב. "יום פיזור" מתרחש כאשר מדד S&P 500 או נאסד"ק נסגר בירידה של 0.2% או יותר ובמחזור מסחר גבוה יחסית. יום פיזור אחד אינו מעיד בהכרח על צרות, אבל ימים רבים של פיזור בפרק זמן קצר, הם סימן אזהרה מוקדם לכך שמשקיעים מוסדיים יוצאים מהשוק.

מנצלים את הרמזים

המשקיעים אינם צריכים לחשב את הדפוסים האלה בעצמם. אפשר לעקוב באופן אוטומטי אחר צבירה ופיזור באמצעות מדדים נפוצים הזמינים בכלים להצגת גרפים של מניות. חלקם יכולים לסייע בחישוב מחזור המסחר הממוצע במניה, וכך להקל על זיהוי הזינוקים במחזור שמותירים אחריהם המשקיעים המוסדיים. כלים מתקדמים יותר יכולים לספק דירוגים או ליצור קווי מגמה המצביעים על תנופת קניות או על לחץ מכירות.

כשמשקיעים מהשורה מבינים כיצד המשקיעים המוסדיים מעריכים את סיכויי המניה, הם יכולים להגדיל פוזיציות או לקחת סיכונים בידיעה שהשוורים לצדם, או לסגת כשהמגמה הופכת לדובית. כשמשקיעים מוסדיים קונים מניות, הרכישות שומרות לאורך זמן על המחיר ברמת התמיכה או מעליה. המניה נוטה לסיים את שבוע המסחר בחלק העליון של טווח המחירים השבועי שלה, וגם מחזור המסחר גבוה בהרבה מהרגיל.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.