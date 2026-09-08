עו"ד רותם זילבר: "כדי להרוויח חייבים לצלול ל־AI כבר היום"

איך הבינה יכולה לשנות את השקעות הנדל"ן? לדברי שמאי המקרקעין ומייסד BYNDbiz רו"ח ועו"ד רותם זילבר בוועידת ישראל לנדל"ן של גלובס ובנק לאומי, "אם אנחנו מסתכלים על עוד חמש, עשר או 20 שנה קדימה, אז התשובה לשאלה תשתנה כל הזמן, שלא לדבר מה יהיה עוד 100 שנה. השאלה הנכונה היא איך אנחנו יכולים להרוויח מה־AI כבר היום. הדבר החשוב ביותר זה לא לפחד לגשת לזה".

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זילבר הסביר כי "הרבה אנשים חוששים היום מה־AI, חוששים לגשת, להתקדם וליזום, אבל כדי להרוויח מהנושא חייבים לצלול כבר היום פנימה, לא לחכות למחר". לדבריו, מי שיחכה יפספס את ההזדמנויות שיש היום, בתחילת תור הזהר של עידן ה־AI. "כשנכנסת טכנולוגיה חדשה כולם מרוויחים, אבל יש כאלה שהם המרוויחים העיקריים ויש כאלה שנשארים עם השאריות".

זילבר השווה את מהפכת ה־AI למה שקרה בשוק הנדל"ן בתקופת ההתחדשות העירונית. "כשנכנסה ההתחדשות העירונית כל אחד הפך פתאום ליזם נדל"ן. למה? כי אנחנו מנצלים את הזכויות שלנו בקרקע בשביל להגביר ולייצר זכויות נוספות, ליצור דירות. אותו דבר קורה היום עם ה־AI", הסביר.

"היום כל אחד נוגע ב־AI כשהוא פותח את הצ'אט ושואל אותו שאלות, אבל לפתח AI זה שונה מלעסוק בה. אני רוצה לדחוף את כולם לכיוון של פיתוח כלים שיקדמו אותם ואת העסקים שלהם. כשהילדים והנכדים יגישו קורות חיים, הם לא יציגו רק את היכולות והניסיון שלהם אלא גם את רמת הכישורים שלהם ב־AI. אתה לא בא רק עם המוח שלך, אתה בא גם עם המוח שפיתחת".

כך ה־AI תסייע לכם

ברמה המעשית, ה־AI יכולה לסייע בכמה רמות, הסביר זילבר. "ברמה הראשונה: התפעול השוטף בדברים הפשוטים. יש הרבה אוטומציות קלילות לגבייה, מענה לאימיילים, הנפקת חשבוניות, תזרים מזומנים, התראות על אירועים חריגים, ועוד. הרמה השנייה: סריקת דאטה, שם יש יתרון גדול ל־AI. למשל, אפשר לייצר רווחים מלעשות חיתוכים בין מקומות שהוכרזו בהם מתחמי התחדשות עירונית בטרם השינוי במחיר. גם סריקת הפרוטוקולים של דיוני הוועדה המקומית לטובת פרטים על תוכניות שאושרו יכולה להביא יזמים למשא ומתן הזה ברמה אחרת".

זילבר סיכם בכך ש"אנחנו היום ב־Good old days של תחילת עידן ה-AI ואנחנו צריכים לנצל את זה לטובתנו. כל אחד צריך לשאול את עצמו מה הוא יכול לעשות לטובת העסק שלו היום, איפה הוא יכול לקדם את עצמו, מה הולך להיות הכלי הבא שהוא מקדם. אני מבטיח שאם תעמדו על זה - תרוויחו. אנחנו הדור שעכשיו הגיע הזמן שלו לעבור לקדמת הבמה, להוביל את עידן ה־AI לצעד הבא".

***גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר (.FBC & Co), אביב מליסרון. ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים