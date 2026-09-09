עדכונים שוטפים

9:08 - הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר אתמול פצועי צה"ל במרכז הרפואי שיבא לקראת ראש השנה. בפגישה עם הלוחמים אמר: "יש כאן לוחמים שעמדו בחזית ושמו את חייהם בסכנה - זוהי גבורה בקרב. כעת נדרשת גבורה נוספת לשיקום מהפציעה"

8:47 - החות'ים סייעו למיליציות פרו-איראניות בעיראק לתכנן ולבצע את מתקפת הכטב"מים על מתקני נפט בסעודיה ביולי, כך לפי AP. לפי גורמים אזוריים, שיתוף הפעולה בין הצדדים מעיד על רמת תיאום חדשה בין שלוחות איראן באזור

6:27 - גורם רשמי בארה"ב לפוקס ניוז: 100% מהחיילים האמריקאים בירדן נוכחים, אין נפגעים אמריקאים בתקיפות של איראן

5:38 - ירדן: 20 טילים שוגרו אלינו מאיראן, 18 יורטו. אין נפגעים; ארה"ב: השמדנו 5 מכליות נפט איראניות

משמרות המהפכה הודיעו הלילה (בין שלישי לרביעי) כי תקפו בסיס אמריקאי בירדן. יירוטים מהמטח נצפו בשמי ישראל. בירדן הודיעו כי שוגרו לעברם 20 טילים מאיראן, 18 יורטו ושניים נפלו באזורים המרוחקים מריכוזי אוכלוסייה. אין נפגעים.

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר מוקדם יותר הלילה כי השמיד קודם לכן חמש מכליות נפט איראניות, זאת בתגובה לשיגור טילים בליסטיים של איראן לעבר ספינת מלחמה של הצי האמריקאי. האיראנים טוענים כי התקיפה בירדן הייתה פעולת תגמול על השמדת המכליות. במשמרות המהפכה גם הודיעו כי תקפו שני כלי שיט אמריקאיים ושמונה מכליות נפט במפרץ בתגובה לתקיפה האמריקאית על המכליות. לקריאת הכתבה.

5:19 - משמרות המהפכה של איראן: תקפנו שני כלי שיט אמריקאיים ושמונה מכליות נפט במפרץ בתגובה לתקיפה האמריקאית על חמש מכליות איראניות

1:21 - פיקוד המרכז של צבא ארה"ב: "השמדנו חמש מכליות נפט איראניות, זאת לאחר שמשמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים פעמיים לעבר ספינת מלחמה של הצי האמריקאי במהלך היממה האחרונה"

00:30 - שיחת האזהרה לנתניהו שאיש לא ידע עליה: "המידור והחשדנות עלו לנו ביוקר"

שלושה מקורות ישראליים שהשתתפו בדיונים הביטחוניים המצומצמים והקריטיים ביותר שלפני 7 באוקטובר, מגיבים לראשונה ל דיווח שנחשף ב"הארץ" , וממנו עולה כי לראש הממשלה בנימין נתניהו הועברה שיחת אזהרה מנשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד. לפי המקורות ששוחחו עם N12, מעבר להתרעות שנחשפו לאורך השנים וכן אזהרה שהגיעה בעבר לשב"כ, הגיעה התרעה מדינית ישירות לנתניהו עצמו - אולם איש מהנוכחים בדיונים, מלבד ראש הממשלה, לא ידע על כך דבר.

משרד החוץ של איחוד האמירויות פרסם אתמול (שלישי) הודעה רשמית ראשונה, והתייחס לדיווח בהארץ שלפיו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד הזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני 7 באוקטובר: "גופים ממשלתיים באיחוד האמירויות הערביות ובישראל שמרו על קווי תקשורת פתוחים וישירים מאז תחילת הקשר לפני יותר מחמש שנים". לקריאת הכתבה.



פורסם לראשונה ב-N12.