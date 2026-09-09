השפעות המצור החות'י: יצוא הנפט של סעודיה בשפל של עשור

בתחילת חודש אוגוסט ערב הסעודית הכריזה בקול תרועה רמה על כינון "ברית מכה" עם פקיסטן וטורקיה, בצעד שנתפס כ"ברית נאט"ו אסלאמית".

אולם מאז אף מדינה נוספת לא הצטרפה לברית הביטחונית שנתפסה מבעוד מועד כגבינה שוויצרית של אינטרסים, ואילו נסיך הכתר מוחמד בן סלמאן נאלץ להמשיך להתמודד לבד עם המצור הימי שהטילו עליו המורדים החות'ים בתימן. צעד שבשילוב חסימת מצר הורמוז הממושכת, הביאה את ערב הסעודית לשפל במכירות הנפט של תשע שנים.

● בלעדי | משלחות רכש מיפן מחפשות נשק ישראלי. תחום מועדף: הגנה אווירית

● הסנקציות האירופיות: הנזק הישיר מוגבל אבל בממשלה חוששים מתרחיש אחד

מנתוני חברות המידע וורטקסה וקפלר עולה, כי יצוא הנפט הסעודי עמד על קרוב ל־3 מיליון חביות ביום בלבד באוגוסט. אלו מספרים שבסוכנות הידיעות בלומברג מציינים שלא התמודדו עמם בריאד מאז תחילת 2017. ההסבר לשפל טמון במצור החות'י על הסעודים בבאב אל־מנדב, שער הכניסה והיציאה הדרומי של הים האדום, שהוטל בחודש יולי.

עבור מוחמד בן סלמאן ואנשיו המצור דרמטי, שהרי שינוע הנפט דרומה הוא קריטי כדי לשנע נפט ללקוחות העיקריים שלהם במזרח הרחוק. בשנת 2025 הסעודים ייצאו, מעל כולן, אל סין (15.2%), קוריאה הדרומית (8.3%), הודו (8.1%), ויפן (7.8%). עתה, בשביל שהלקוחות הללו יקבלו נפט סעודי מבלי שיותקף, הממלכה נדרשת לשלוח אותו בעיקוף גדול שמאריך את הדרך לכל הפחות שבועיים, דרך הים התיכון, מצר גיברלטר וכף התקווה הטובה.

הסכם מכה המדינות המשתתפות

טורקיה, סעודיה ופקיסטן שנת חתימה

2026 משמעות ההסכם

חיזוק ההרתעה הקולקטיבית. ההסכם קובע כי התקפה מזוינת נגד כל אחת משלוש המדינות תיחשב כמתקפה נגד שלושתן

האופן שבו הצעד הספציפי של החות'ים משפיע על תעשיית הנפט הסעודית משתקף מיצוא הנפט מנמל יאנבו, ששוכן לחופי הים האדום.

בתחילה, החסימה האיראנית של הורמוז הובילה את ריאד להוביל נפט בצינורות ממזרח הממלכה ליאנבו שבמערבה. אולם, בעוד יצוא הנפט מיאנבו עמד על כ־4.3 מיליון חביות ביום ביוני, הוא פחת ל־3.7 ביולי - וצנח ל־2.25 באוגוסט, כתוצר ישיר של הפעולות החות'יות.

עם זאת, הייצוא מיאנבו עדיין גבוה משמעותית מימי טרום המלחמה עם איראן, שהרי בינואר עמד יצוא הנפט מיאנקו על כ־770 אלף חביות ביום.

מבוכה בריאד

הנתונים שמגיעים מחברות מערביות ולא מהסעודים מעידים על המבוכה הרבה בריאד, על אחת כמה וכמה כשברית מכה לא מועילה ולא מרתיעה.

לעומת זאת, הסעודים מנסים לשדר עסקים כרגיל עם המידע שנוח להם לפרסם. לפי הלשכה הסעודית לסטטיסטיקה, היצוא הסעודי שאינו נפט צמח בחודש יוני ב־7.3% לכ־5.75 מיליארד דולר. יצוא שאינו נפט מהווה נדבך משמעותי בחזון 2030 של מוחמד בן סלמאן לגיוון הכלכלה הסעודית. בחודש יוני, אותם המוצרים כללו, מעל הכל, כימיקלים (27.7%) ופלסטיק (25.7%), כשהיבואניות העיקריות היו סין (710 מיליון דולר) והודו (460 מיליון דולר).

אולם, בריאד לא ישמחו להודות כי מתוך כלל היצוא ביוני, היצוא שאינו נפט עמד על כ־28% בלבד, ובהשוואה למאי - דווקא חלה ירידה של כ־26.4%.

המלחמה פוגעת גם במדינות שתלויות בייבוא הנפט כלל חברות ברית מכה נפגעו ועודן נפגעות, במידה כזו או אחרת, מהמערכה האזורית מול איראן. במקרה של פקיסטן, הפגיעה המהותית היא כלכלית, בגלל התייקרות שרשראות האספקה. לפי דיווחים, היקף הנזקים משיבוש תנועת הספנות האזורית פגעה בכלכלה הפקיסטנית בכ־2 מיליארד דולר, במיוחד בתעשיית יצוא הטקסטיל. הפקיסטנים עלו לכותרות הבינלאומיות בזכות פעילות התיווך בין ארה"ב לבין איראן. באסלאמבאד לא יודו בזה, אבל הכלכלה שלהם חשופה מאוד להשפעות חיצוניות. כך, בין השאר, יבוא הגז הטבעי המונזל (LNG) מהווה מקור לכרבע מייצור החשמל במדינה. יתרה מכך, קטאר ואיחוד האמירויות סיפקו עד המלחמה כ־99% מיבוא ה־LNG הפקיסטני, וכ־60% מתצרוכת הגפ"מ הגיעה מאיראן. ההשלכות על הכלכלה היו עשויות להיות חמורות אפילו יותר, לולא כ־34 ג'יגה־וואט ייצור מאנרגיה סולארית במדינה. מנצל את האתגרים מי שמנצל את האתגרים מבית מחד ואת עליית קרנה של פקיסטן מחוץ מאידך הוא אסים מוניר, שלפני ימים ספורים אושר בפרלמנט מינויו למפקד, הראשון של הצבא, הצי וחיל האוויר גם יחד. במדינה שבה באופן מסורתי מפקד הצבא הוא השליט בפועל, זהו צעד משמעותי. במיוחד, בהתחשב בסעיפים שאושרו, ובמסגרתם יתאפשר לו לפרוש, לפטר או להותיר בכירים בתפקידיהם - ללא אישור מצד הפרלמנט באסלאמבאד. קראו עוד

מחיר הנפט מזנק

הימשכות המתקפות החות'יות, בשילוב עם חסימת הורמוז משפיעה גם על מחירי הנפט. ביום ד' הבנצ'מרק ברנט הגיעה למחיר של יותר מ־100 דולר לחבית, שיא שלא נרשם מאז חודש יולי.

בכל הנוגע לתחזיות הביקושים מהנפט, ניתוחי סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) וקרטל אופ"ק משקפים את הפערים בין התפיסות של המערב ושל מדינות הקרטל לגבי השלכות הלחימה במרחב.

בסוכנות האנרגיה הבינלאומית העריכו בחודש שעבר, כי עד תום השנה תחול ירידה של 1.6 מיליון חביות ביום בהפקת הנפט לאורך 2026, כתוצאה מהמתרחש במזרח התיכון. לעומת זאת, באופ"ק חוזים צמיחה 600־580 אלף חביות ביום.

אך ברמת הרבעון השלישי, גם באופ"ק מודים כי הביקוש מצד מדינות אסיה לנפט מחברות הקרטל פוחת. מנתוני המדינות המזרח אסיאתיות, ניכר כי הן מתמודדות עם הצורך בגיוון מקורות יבוא הנפט.

כך, למשל, רוסיה הגבירה את קצב הרכישות מקזחסטן ומאנגולה; אצל הודו, רוסיה תפסה כ־50.83% מיבוא הנפט (2.47 מיליון ביום) ביוני, וארה"ב גדלה מכ־13% בפברואר לכ־21% ביוני.

בקוריאה הדרומית התלות באמריקאים הפכה לקיצונית: מכ־3% מהנפט בפברואר לכ־26% ביוני. על כן, בסיכומו של דבר אין ספק כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אינו שבע רצון מהלחימה מול איראן, אבל ישנם גם נדבכים בקהילה העסקית האמריקאית שעשויים להיות שבעי רצון מהסיטואציה.