סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:00

השווקים בעולם שקטים יחסית הבוקר כשבאסיה מגמה מעורבת וללא שינויים גדולים בבורסות המובילות, והחוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים ביציבות.

מחיר הנפט ממשיך לעלות וכבר נושק לראשונה מאז יולי ל-100 דולר לחבית, לאחר שארה"ב תקפה מכליות איראניות סמוך לאי ח'ארג ומתקפה איראנית על אוניות של ארה"ב. ההתפתחות מגבירה את החשש משיבושים עמוקים יותר באספקת הנפט דרך מצר הורמוז. גולדמן זאקס מזהיר כי החרפה במתקפות במפרץ הפרסי ובים האדום עלולה לדחוף את מחירי הנפט בעולם מעל 120 דולר לחבית.

אסיה

בקוריאה הדרומית מדד הקוספי עולה ב-2%, בהובלת ענקיות השבבים SK Hynix וסמסונג אלקטרוניקס. העליות עוקבות את מדד השבבים של פילדלפיה (SOX) שטיפס אמש בוול סטריט ב-1.3%. מדד MSCI אסיה-פסיפיק עלה ב-0.6%, כאשר מניות הטכנולוגיה סיפקו את התרומה הגדולה ביותר לעליות. בורסת טוקיו עולה ב-0.3%, הונג קונג יציבה.

וול סטריט

כשהתשואות על האג"ח הממשלתיות בארה"ב נעות בשיאים משקיעי האג"ח ממתינים דרוכים לקראת הודעת משרד האוצר היום בנוגע להיקף תוכנית הרכישה החוזרת של האג"ח השבוע. היקף רכישות גבוה עשוי דווקא לתמוך באג"ח ולהוריד את התשואות ארוכות הטווח. עם זאת, ב־RBC מעריכים שרכישה של יותר מ־ 8 מיליארד דולר תהיה קשה לביצוע.

בינתיים, החוזים העתידיים בוול סטריט יציבים הבוקר.

אתמול וול סטריט סיכמה ערב אדום: יומיים לפני פרסום נתוני אינפלציה מרכזיים בארה"ב. מדד S&P 500 ירד ב-0.6% זה יום המסחר השני ברציפות, נאסד"ק ב-0.3% בעוד דאו ג'ונס איבד כ־1%. במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות עלו. במישור החיובי אפשר לציין את מניות השבבים שעלו ובפרט את אינטל שזינקה ב-9%.

ת"א

אתמול על רקע המהלומות בין ארה"ב לאיראן והזינוק במחירי הנפט, ננעלה הבורסה בירידות שהחריפו לקראת - מדד ת"א 35 ירד ב-0.8%, ומדד ת"א 90 ירד ב-1.4% והשלים יומיים של ירידות.

כל המדדים הענפיים ירדו ואת המגמה השלילית הובילו היום מדדי הנדל"ן השונים - מדד הבניה ומדד נדל"ן מניב ירדו בכ-1.5%. ירידות גם במדדי האנרגיה והקלינטק, שאיבדו כ-1%. גם מדדי הפיננסים, בנקים וביטוח ירדו בכ-1%.

לדואליות תהיה השפעה שולית על פתיחת המסחר - פאלו אלטו בפער חיובי של 1.5%, אך היא עדיין במשקל נמוך במדד ת"א 35. טבע, נובע ואנלייט בפער חיובי של כ-0.5%, טאואר, אלביט וקמטק בפער שלילי בשיעור דומה.

ועוד משהו שכדאי לדעת

ב-21 בספטמבר ייכנס לתוקף עדכון המדדים הרבעוני של S&P, ובמסגרתו צפויות כמה תמורות מעניינות במדדים המובילים בוול סטריט - ובראשן הצטרפותה של פאלו אלטו הישראלית למדד S&P 100 היוקרתי.

במדד S&P 500, מדד הדגל של שוק המניות האמריקאי, יצטרפו בלום אנרג'י, אילומינה (Illumina) ואברפיור (Everpure). בלום אנרג'י, יצרנית מערכות תאי דלק, בולטת במיוחד על רקע הביקוש הגובר לחשמל מצד מרכזי הנתונים. ביולי דיווחה החברה על רווחים שהיו יותר מפי שניים מתחזיות האנליסטים והעלתה את תחזית השנה כולה - זו הפעם השנייה ברציפות.

השינוי המסקרן יותר עבור המשקיעים הישראלים נמצא ב-S&P 100: פאלו אלטו תצטרף למדד לצד אריסטה נטוורקס, דל וסנדיסק. פאלו אלטו תחליף את נייקי. והשינוי ייכנס לתוקף עם פתיחת המסחר ב-21 בספטמבר.

S&P 100 מוכר פחות מה-S&P 500, אך מדובר במדד יוקרתי במיוחד: הוא כולל 100 מהחברות הגדולות והמבוססות ביותר מתוך מדד S&P 500. ברשימה נמצאות ענקיות כמו אפל, מיקרוסופט, אנבידיה, אמזון, אלפבית ומטא. לכן, כניסתה של פאלו אלטו למדד משמעותה שהיא נכנסת למועדון המצומצם של החברות הגדולות והמשמעותיות ביותר בשוק האמריקאי.

לכניסה למדד יש גם משמעות מעשית. מדדי S&P משמשים בסיס לקרנות סל, קרנות מחקות ומוצרים פיננסיים רבים, ולכן שינוי בהרכבם עשוי ליצור ביקושים מצד גופים העוקבים אחר המדד. בנוסף, עצם ההצטרפות עשויה להגדיל את החשיפה של המניה למשקיעים מוסדיים ולקהל רחב יותר.

עבור פאלו אלטו, מדובר באבן דרך משמעותית נוספת בהתבססותה כאחת מחברות הסייבר הגדולות בעולם - ובמעמדה של החברה הדואלית הישראלית כאחת החברות הבולטות בשוק המניות האמריקאי.

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