נאוי גרופ ממנה מנכ"ל מלאומי במקום בעל השליטה דורי נאוי

חברת האשראי החוץ-בנקאי נאוי גרופ, שבשליטת דורי נאוי, מודיעה על שינוי בשדרת הניהול הבכירה: צחי ארצי, ראש מערך הבנייה והנדל"ן בחטיבה העסקית של בנק לאומי, ימונה למנכ"ל החברה במקום נאוי, שיעבור לכהן כסגן יו"ר דירקטוריון פעיל.

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במקביל תמונה רו"ח אתי בננו, משנה למנכ"ל ומנהלת תחום הכספים וההשקעות ב'כלל ביטוח אשראי', לסמנכ"לית הכספים. השינויים יובאו לאישור אסיפת בעלי המניות, ומינוי ארצי כפוף גם לקבלת הודעת אי-התנגדות מרשות שוק ההון.

מניית נאוי עלתה ב-8% מתחילת החודש והכפילה עצמה בשלוש השנים האחרונות. שווי השוק של החברה עומד 1.6 מיליארד שקל.

ארצי, בעל ניסיון של כ-25 שנה בבנקאות, באשראי ובמימון, מכהן בלאומי כיו"ר ועדות אשראי וכחבר בוועדת האשראי העליונה של הבנק. הוא צפוי להיכנס לתפקידו בנאוי עד 4 ביולי 2027, לאחר תקופת חפיפה. לפי החברה, עלות ההעסקה השנתית שלו תהיה זהה לעלות תנאי התגמול של המנכ"ל היוצא, למעט מענק חתימה חד-פעמי שהיקפו לא פורט בהודעה.

דורי נאוי, המחזיק בכ-70% ממניות החברה, יכהן כסגן יו"ר בהיקף של כ-66% משרה. הוא ימשיך להוביל את הקשר עם המערכת הבנקאית ועם שוק ההון, יעסוק בניהול הסיכונים של החברה וילווה את המנכ"ל הנכנס. התגמול השנתי שלו יופחת בכ-70%, ובכלל זה יבוטל רכיב התגמול המשתנה, שתקרתו כיום 2 מיליון שקל.

"מעבים את שדרת הניהול לקראת קפיצת המדרגה הבאה"

היו"ר שחר אושרי ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל לתקופה של 10 שנים. בתמורה יוקצו לו יחידות מניה חסומות (RSU) בהיקף מצטבר של כ-2.4% מהון המניות בדילול מלא, שיבשילו בשבע מנות שנתיות שוות בין דצמבר 2026 לדצמבר 2032. ההבשלה מותנית בעמידת החברה ביעדי רווח נקי שנתיים בשלוש מדרגות.

בננו, בעלת ניסיון של כ-20 שנה בניהול מערכי כספים וחשבונאות בגופים פיננסיים, תיכנס לתפקידה ב-1 בדצמבר 2026, ותחליף את סמנכ"ל הכספים אביב אפרים, הפועל בחברה 15 שנה.

גם בדירקטוריון צפוי שינוי: אילן כהן ימונה לכהונה ראשונה כדירקטור חיצוני, חלף גידי אלטמן המסיים כהונה שלישית. כהן עבד כ-32 שנה בבנק לאומי, מתוכן 15 שנה כחבר הנהלה במערך המסחרי בחטיבה העסקית, ובתפקידו האחרון עמד בראש אגף מרכזי עסקים.

נאוי מנהלת תיק אשראי של כ-5.4 מיליארד שקל נכון לסוף יוני 2026, לעומת כ-2.5 מיליארד שקל לפני חמש שנים, והונה העצמי מסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל. הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה הסתכם ב-91.5 מיליון שקל, לעומת 48.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2021, והתשואה על ההון עמדה לפי החברה על כ-18%.

"המהלך נבנה בשנתיים האחרונות, לאחר שהנחנו תשתית לצמיחה מואצת, וכעת אנחנו מעבים את שדרת הניהול כדי לקחת את החברה לקפיצת המדרגה הבאה", אמר נאוי. לדבריו, ארצי מביא "היכרות עמוקה של צמרת העסקים והמנהלים במגזר העסקי בישראל".