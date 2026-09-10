חודש לאחר שנסוג מעסקת רכישת השליטה בענקית המרכזים המסחריים ג'י סיטי, רוכש צחי אבו, באמצעות חברת גפן מגורים, 20% ממניות חברת הנדל"ן וויי-בוקס (YBOX) תמורת 76 מיליון שקל. אל אבו צפוי להצטרף ברכישה תמיר כהן, מנכ"ל שיכון ובינוי לשעבר, שירכוש 5.4% מוויי-בוקס ויחבור לדבוקת השליטה.

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אבו וכהן ירכשו כמחצית ממניות איש העסקים הצרפתי יעקב גורסד במחיר המשקף לוויי-בוקס שווי של 300 מיליון שקל, דומה לזה שלפיו נסחרה בשוק ערב העסקה. בעקבות המלך צפוי חלקו של גורסד, שייסד את החברה לרדת לכ-28%, כאשר בין הצדדים נחתם הסכם הצבעה.

על פי ההערכות אבו צפוי לנצל את הצורך של החברה, שלה גירעון בהון חוזר של כ-300 מיליון שקל, במזומנים, כדי להגדיל את חלקו בה ובהמשך להפוך לבעל שליטה. זאת, בין היתר, באמצעות הנפקת זכויות שצפויה וויי-בוקס לבצע בעתיד, ובה לא צפוי להשתתף גורסד, שכיום מנהל את עסקיו מחו"ל.

בעלי מניות נוספים בוויי-בוקס הם יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, ובנו אלעד, המחזיקים בכ-14% מהמניות, ואף התעניינו באפשרות לרכישת מניות נוספות, כמו גם חברת פתאל החזקות (8% מההון), בעלת השליטה ברשת המלונות פתאל. על פי הערכות צפויים אבו וכהן לעצב מחדש את השדרה הניהולית בחברה, המנוהלת כיום בידי יוסי תורג'מן, וליטול בה חלק.

המתווך יהפוך בעל מניות

אל אבו צפוי כאמור להצטרף תמיר כהן, ששימש כשושבין העסקה, כמי שנמצא בקשר קרוב עם המוכר גורסד. כהן, מוכר בשוק ההון והנדל"ן המקומי, הודות לתפקידיו בקבוצת הנדל"ן והתשתיות שיכון ובינוי.

בעשור הקודם כיהן כהן כמנהל עסקי נתי סיידוף בישראל, והוביל את רכישת השליטה בשיכון ובינוי על ידי סיידוף מידיה של שרי אריסון, בתמורה ל-1.1 מיליארד שקל.

לאחר רכישת השליטה מינה סיידוף את כהן, שנחשב ליד ימינו, לתפקיד היו"ר, וכעבור שנתיים הוא נכנס גם לתפקיד מנכ"ל הקבוצה, שבו החזיק עד 2024, אז הודיע באופן מפתיע על עזיבתו את התפקיד, לאחר שיחסיו עם סיידוף עלו על שרטון. הללו באו לידי ביטוי גם בביקורת פומבית שמתח סיידוף על אופן ניהול החברה. באותה עת, הצהיר כהן על רצונו לרכוש את השליטה מידיו של סיידוף, מהלך שלא יצא לפועל.

לאורך שנותיו בשיכון ובינוי צבר כהן, שהיה לאחד המשתכרים הבכירים בשוק המקומי, כ-60 מיליון שקל. עם זאת, את חלקו בתמורת עסקת וויי-בוקס, 16.1 מיליון שקל, הוא צפוי לממן באמצעות הלוואה של כ-10.1 מיליון שקל שתעניק לו גפן מגורים. הללו יצטרפו לדמי ייעוץ בהיקף של כ-5.9 מיליון שקל שאותם יקבל מגפן.

וויי-בוקס הופכת כעת לחברה הציבורית הרביעית שבה מחזיק צחי אבו, לצד ארי נדל"ן הנסחרת בשווי של 2.4 מיליארד שקל (מרכזים מסחריים), שלאחרונה ניסתה לרכוש, ללא הצלחה, את השליטה בג'י סיטי של חיים כצמן; קרן הריט אבו נדל"ן מניב, הנסחרת בשווי של 410 מיליון שקל (השכרה לטווח ארוך); וגפן מגורים (פועלת בתחום ההתחדשות העירונית), הנסחרת בשווי של 330 מיליון שקל.

לאבו היכרות קודמת עם וויי-בוקס, שלה מכר בשנה שעברה נכס באשדוד (פרויקט אשדוד על הים). העסקה צפויה להרחיב משמעותית את צבר הפרויקטים של גפן, בדגש על תחום ההתחדשות העירונית באזור ת"א וגוש דן. זאת, לאחר שלפני כחודשיים ניסתה גפן לרכוש את השליטה בחברת ההתחדשות העירונית אנשי העיר, מידי קבוצת הנדל"ן רוטשטיין של יצחק מירילשוילי. עסקה זו לא יצאה אל הפועל, בשל הפעלת זכות הסירוב של מייסדי החברה.

עבור גפן מדובר בעסקה משמעותית ראשונה מאז כניסתה כשותפה עם לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, שהשקיעה בה 70 מיליון שקל, תמורת 20% מהחברה. כיום מחזיקה גפן, שאותה הקים אבו בשנת 2022, ושמנוהלת בידי נתי גלבוע, בצבר של כ-35 פרויקטי התחדשות עירונית, להקמה של כ-6,700 יח"ד, הנמצאים בשלבי תכנון ורישוי שונים.

"העסקה עם וויי-בוקס נדל"ן מהווה עוד צעד משמעותי במימוש האסטרטגיה של גפן להרחבת צבר הפרויקטים והפעילות בתחום ההתחדשות העירונית", מסר צחי אבו, יו"ר גפן מגורים והתחדשות. "אנו רואים בתקופה הנוכחית הזדמנות אמיתית להרחבת הפורטפוליו. הכניסה לשליטה משותפת בחברה ציבורית עם היקף נכסים של 1.6 מיליארד שקל מדגימה את יישום האסטרטגיה הזו, שמהווה המשך ישיר לשת"פ האסטרטגי עם לאומי פרטנרס.

רכשה את בית רומנו

וויי-בוקס החלה לפעול בשנת 2014, אז רכש גורסד את השליטה בחברת מרתון שפעלה בעבר כקרן הון סיכון, בהשקעה של כ-65 מיליון שקל, ושינה את שמה לוויי-בוקס, שהחלה להתמקד בתחום הנדל"ן. כיום לחברה שלושה תחומי פעילות, שהעיקרי שבהם הוא תחום ההתחדשות העירונית, שבמסגרתו היא מחזיקה בפרויקטים הכוללים כ-4,790 יח"ד (1,905 יח"ד חלק החברה), נדל"ן מניב בהיקף של כ-50 אלף מ"ר (משרדים ומלונאות) וכן נדל"ן למגורים בהיקף 639 יח"ד.

בשנה שעברה עלתה החברה לכותרות לאחר שחתמה על הסכם עם עיריית ת"א-יפו, שבמסגרתו תעביר לידי העירייה את בית רומנו ההיסטורי, שיהפוך לנכס בשימוש ציבורי. בתמורה עתידה החברה לקבל תוספת של כ-22 אלף מ"ר לטובת 238 יח"ד בפרויקט גת רימון (המוקם בסמיכות לנכס ההיסטורי), ועוד כ־7,000 מ"ר לתעסוקה בפרויקט שלה במתחם חסן עראפה. כך תוכל להקים במתחם גת רימון שני מגדלים בני 40 קומות, עם 380 דירות בסך הכול, בתוספת ייעודים אחרים.

YBOX / צילום: ניר וייס

לאורך השנים קנתה לה החברה שם כמי שיודעת לבצע עסקאות עם תושבי חוץ, המהווים חלק משמעותי מלקוחותיה. את המחצית הראשונה של השנה סיימה החברה, שפועלת בעיקר בגוש דן בדגש על ת"א, עם הכנסות של כ-84.4 מיליון שקל, פי שישה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, הודות להכרה בהכנסות ראשונות מפרויקט שבמרכז ת"א.

בשורה התחתונה היא הציגה הפסד נקי של כ-10.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-15.6 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד. לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של כ-88.6 מיליון שקל.