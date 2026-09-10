צחי נחמיאס ואשתו אפרת דרורי נחמיאס, בעלי השליטה ומנכ"לים משותפים בחברת מגה אור, התברגו למקום השני בדירוג מדד המנהלים. מלבד ההערכה הגבוהה שקיבלו השניים במדד האיכותי, קשה היה להתעלם מהתנהגות המניה בבורסה: זינוק של 280% במניית מגה אור בשנה האחרונה (עד יוני 2026), כשמדד תל אביב נדל"ן מניב דרך במקום ורשם עלייה של כ-9% בלבד במדד הייחוס (בניכוי ריבית חסרת סיכון).

השניים מנהלים כיום את אחת החברות הגדולות בבורסה באמצעות מטה רזה במיוחד של 30 עובדים בלבד. צחי צמח מבית המלאכה של אביו במושב שילת והנפיק את מגה אור בשנת 2002 בשווי של כמה עשרות מיליוני שקלים. בשנה האחרונה, תחת הניהול המשותף, החברה הגיעה לשווי של 19 מיליארד שקל ואף נכנסה למדד הדגל של הבורסה, תל אביב 35.

את הבסיס לזינוק הנוכחי הניח צחי נחמיאס כבר בסוף שנת 2022. עם השקת צ'ט GPT הוא זיהה מוקדם את הצורך העצום בכוח מחשוב בעקבות מהפכת ה-AI וביצע מהפך בחברה. מגה אור החלה להשיג אישורים ולחבר שטחים של החברה לרשת החשמל כדי להקים עליהם חוות שרתים.

החברה עבדה בשקט, מתוך ההבנה שהיא לא לבד וחשש מהעתקה מצד מתחרים. המלחמה סייעה לה להישאר מתחת לרדאר ולא למשוך תשומת לב. הפוטנציאל המלא יצא לאור בצורה מלאה רק בשנה האחרונה. מגה אור קיבלה חותמת איכות לאחר שבתוך חודשים ספורים נחתמו כמה עסקאות ענק בהיקף כולל של יותר מ-2 מיליארד דולר, עם ענקיות הטכנולוגיה אנבידיה, נביוס וגוגל.

את המהפך האסטרטגי חסר התקדים בחברה, שהפך את מגה אור מחברת נדל"ן מניב לשחקנית הבורסאית המרכזית והמזוהה בישראל עם תשתיות ה-AI, אפשר לראות גם בתוצאות ובתחזיות של החברה.

מגה אור סיימה את 2025 עם NOI (הכנסה תפעולית נטו בחברות נדל"ן מניב, סוג של רווח גולמי) של פחות מ-400 מיליון שקל, כולו מהנדל"ן שלה. את שנת 2027 מגה אור צופה שתסיים עם 1.1 מיליארד שקל (500 מיליון יגיעו מתחום הדאטה סנטרים), ואת השנה שאחרי כבר ב־1.6 מיליארד שקל (עם יותר ממיליארד שקל מתחום זה) - צמיחה של פי שלושה בתוך שלוש שנים בלבד.

ובכל זאת, דרכם של הנחמיאסים להצלחה לא בהכרח הייתה קלה. הם התמודדו בדרך עם רכישת דסק"ש (דיסקונט השקעות) מכונס הנכסים של אדוארדו אלשטיין. זו כללה חברות רבות כמו אלרון, חברת התקשורת סלקום, מהדרין ובעיקר חברת הנדל"ן המניב גב־ים. המטרה הייתה להישאר רק עם גב־ים והחברה ששולטת בה, נכסים ובניין, אך תהליך מימוש הנכסים יצר לא מעט כאב ראש, במקביל לעליית הריבית, קשיים פיננסיים, יציאת השוכר המרכזי בנכסים ובניין (בנק HSBC) ועוד.

בשלב מסוים תשואות האג"ח של דסק"ש נסחרו ב-30%, כלומר השוק הביע חוסר אמון שהחברה תפרע את ההתחייבויות. גם מניית מגה אור איבדה בשנים 2023-2021 לא פחות מ-65% משווייה.

בסופו של דבר החברה מימשה את רוב הנכסים הללו, וההשקעה הזאת הפכה למוצלחת. "בדיעבד, נראה שהם לא היו חוזרים על ההרפתקה של דסק"ש", העריכו בשוק גורמים בשיחה עם גלובס. גם השקעה נוספת של מגה אור, בחברת הנדל"ן המניב אפי נכסים, הסתיימה מוקדם. שם המימוש התבצע בגלל אותן צלקות שהיו לבני הזוג. "המסקנה מההרפתקה בדסק"ש היא התמדה", אומרים מקורבים. "ההבדל בין מי שנכשל למי שהצליח הוא שהאחרון לא ויתר גם אחרי שנראה שהוא נכשל".

אם כבר הזכרנו את חוות השרתים, האתגר הגדול של בני הזוג נחמיאס יהיה לשכנע את רשות החשמל להמשיך ולתת לה היתרים לחיבור הדאטה סנטרים שלה לרשת החשמל. כרגע הרשות עצרה את כל האישורים החדשים, בגלל חששות לעומס יתר על המערכת כולה. על פי מסמך שנחשף לאחרונה בגלובס, מגה אור הגישה בקשות לחיבור לחשמל בהיקף של 12 ג'יגה־ואט, קרוב לחצי מכל הבקשות.

כאמור, היום מגה אור מנוהלת בשותפות של הזוג. עד לפני שנה וחצי, באופן רשמי, צחי היה בפרונט ואפרת שימשה כיועצת המשפטית. בינואר 2025 אפרת מונתה גם היא למנכ"לית, אלא שמקורבים לשניים סיפרו לגלובס: "הניהול בחברה תמיד היה משותף לצחי ואפרת. הוא הוביל את הפן העסקי והיא את ניהול המשא מתן עצמו. הם תמיד השלימו זה את זה, וזה יצר ציוות חזק מאוד שקידם אותם ואת החברה הלאה. עם השנים, כשהחברה גדלה והטיפול בה הפך למורכב יותר, המשימות התחלקו ביניהם באופן טבעי. צחי היה שר החוץ והיא שרת הפנים".

לכן, מסבירים המקורבים, המינוי שלה כמנכ"לית משותפת היה רק הכרה בתפקידה בפועל, צעד שלדבריהם "הכניס סדר ושקט למערכת גם בחברה עצמה וגם מול גורמים חיצוניים שמולם היא עובדת. העובדה ששניהם יודעים להשלים זה את זה מביא לניהול עמוק ומקיף יותר שכולם מרוויחים ממנו".

שווי אחזקותיהם של בני הזוג נחמיאס (36.3%) עומד על 7 מיליארד שקל, ובכל זאת הם שומרים על שגרת חיים פשוטה במושב. צחי עצמו מגיע לעבודה במשרד הסמוך לביתם, לא פעם על טרקטורון, מקפיד על ארוחת צוהריים עם אמו וממשיך להיפגש עם חברי הילדות ב"פרלמנט" של ימי שישי. אפרת נוהגת לבלות את החגים עם החברים בדשא.

היא בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ועורכת דין מוסמכת. הוא למד כלכלה במכללה למנהל וגם שמאות מקרקעין, אך לא מחזיק בתואר רשמי.

מבחינת שניהם, הדבר הכי חשוב הוא המשפחה, ובשוק מספרים שאי אפשר לתפוס אותם בקיץ, כי הם נוהגים לצאת לטיול קראוונים בכל מקום אפשרי בעולם.