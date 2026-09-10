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נדל"ן ותשתיות תל אביב מובילה עם מכירות של 1,730 דירות. ומי נמצאת אחריה?
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נדל"ן למגורים

תל אביב מובילה עם מכירות של 1,730 דירות. ומי נמצאת אחריה?

על פי סקירת הלמ"ס הובילו תל אביב, קריית גת וחיפה במכירת דירות חדשות במאי-יולי, ואילו ירושלים, חיפה ובאר שבע הובילו במכירות יד שנייה • מתחילת השנה ניכרת עלייה מתונה - בעיקר במכירת דירות חדשות • למרות זאת, בסוף יולי נותרו כ־85 אלף דירות חדשות לא מכורות, מספר שיא שמכביד על יזמי הנדל״ן והמערכת הפיננסית

אריק מירובסקי 13:00
אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

תל אביב, קרית גת וחיפה הגיעו לצמרת מכירת הדירות החדשות בחודשים מאי-יולי, בעוד שירושלים, חיפה ובאר שבע כיכבו בחודשים אלה במכירת הדירות יד שנייה - כך עולה מסקירת הלמ"ס.

מן הסקירה עולה עוד, כי חלה ירידה בנתוני המכירות ביולי לעומת מאי ויוני השנה, וחזרה לרמה דומה של תחילת השנה. עם זאת, יתכן שחופשות קיץ ו"ימי בין המצרים" שחלו השנה על יולי ועל אוגוסט, תרמו לדחיית עסקאות ולנתונים הנמוכים יחסית.

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העיר הפופולרית ביותר בקרב רוכשי הדירות בחודשים מאי-יולי היתה תל אביב, שבה נרכשו בסך הכל 1,730 דירות, שני שלישים מהן (1,157) היו חדשות; ירושלים הגיעה למקום השני במכירות, עם 1,412 דירות שנמכרו בה בחודשים אלה, מהן שליש (475) דירות חדשות; ואילו למקום השלישי בדירוג הגיעה חיפה, שבחודשים האחרונים מגלה שוק ער יחסית בדירות חדשות, שנובע בעיקרו מבנייה חדשה בשכונה הדרומית נאות נבון, ומהפרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי העיר. בחיפה בוצעו 1,401 עסקאות, מהן 37% (522) בדירות חדשות. אחרי שלוש הערים הגדולות ניצבות אשדוד, שבה נמכרו 946 דירות (למעלה ממחצית מהן חדשות) ופתח תקווה, שבה נמכרו 840 דירות, 39% חדשות.

כאמור, מספר העסקאות שנרשם ביולי לא נחשב גבוה, והוא מגיע לכ-7,600. ועם זאת, כפי שהערכנו, יתכן שחופשות קיץ וימי "בין המצרים" הביאו רוכשים לדחות את ביצוע העסקאות. בלמ"ס מסכימים ככל הנראה עם ההערכה הזו, שכן לפי מדידתם, החל מינואר השנה חלה עלייה חודשית מתונה במספר העסקאות, שמגיעה לכ-0.8% לחודש בממוצע. העלייה בעסקאות מיוחסת לעלייה במכירת דירות חדשות, שבה נמדדת מינואר השנה עלייה ממוצעת של 1.7%. זאת, בעוד שבדירות יד שנייה נרשמת החל מחודש אפריל ירידה חודשית ממוצעת של 0.8% ברכישת דירות.

מבחינת היצע הדירות ניכר המשך התייצבות, שעה שבסוף יולי נותרו למכירה 85 אלף דירות חדשות לא מכורות. עדיין מדובר ברמת שיא, שאמורה לאתגר את יזמי הנדל"ן והמערך הפיננסי המלווה אותם. הערים המובילות בהיצע הדירות הן ירושלים, שבה עומדות 10,097 דירות לא מכורות, תל אביב עם 9,725 דירות, בת ים עם 5,057 וחיפה - שבה 4,116 דירות חדשות לא נמכרו עדיין.