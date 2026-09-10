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סדרת כתבות האנשים מאחורי המספרים: אלה הכתבות הנקראות ביותר השנה
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מה יקרה לכסף שלנו, והאנשים מאחורי המספרים: אלה הכתבות שמנויי גלובס קראו הכי הרבה בתשפ"ו

50 הכתבות הנקראות ביותר של מנויי גלובס

הכתבות הנקראות ביותר מספקות הצצה מעניינת לנושאים שהכי העסיקו את מנויי גלובס השנה • מאחורי רבות מהן עומדות שאלות שמוכרות לכולנו: מה יקרה להשקעות, מתי ירדו מחירי הדירות, וכמה יישאר לנו בסוף החודש

רשימת 50 הכתבות הנקראות ביותר של המנויים שלנו מספקת הצצה מעניינת לסוגיות שהעסיקו אותם השנה - וגם אותנו. במרכז ניצב החיפוש אחר ערך: מידע שיעזור להבין את המציאות ולקבל החלטות טובות יותר. 26 מהכתבות ברשימה עוסקות בשווקים, בנדל"ן וברכב, במסים ובכסף אישי.

מאחורי רבות מהן עומדות שאלות שמוכרות לכולנו: מה יקרה להשקעות, מתי ירדו מחירי הדירות, וכמה יישאר לנו בסוף החודש (או הקריירה). לפעמים זו תחזית שמאתגרת את מה שחשבנו, ולפעמים שינוי קטן בכללים שהמשמעות שלו עבורנו גדולה.

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לצד הערך המעשי, בלטה הסקרנות לגבי האנשים שמאחורי המספרים. הריאיון עם המיליארדר שמציף את הארץ בשלטים נגד צביקה נווה היה לכתבה הפופולרית ביותר בקרב המנויים, ולצדו בצמרת ישנם סיפורים על בעלי הון, משפחות ויזמים. איך הם בנו את הונם, מה הם עושים איתו, ומה קורה כשהעסקים והחיים האישיים נפגשים? הסיפורים האלה מצאו קהל ערני במיוחד.

ואף ששוק ההון עמד כצפוי במוקד, הוא ממש לא התחום החזק היחיד. בנדל"ן בלטו סיפורים על בניינים ריקים ומשפחות שמחזיקות מאות דירות, ועל רקע המלחמות, בלטו גם התעשיות הביטחוניות והגאופוליטיקה, ובפרט כתבות על הטכנולוגיה שמאחורי הלייזר, הטילים ומטוסי הקרב. לשמחתנו, היה מקום גם לחיים עצמם: ישראלים שבחרו לחזור מחו"ל, מחקר על הזדקנות וגם שאלת השאלות: באיזו שעה כדאי להתעורר בבוקר.

ואם כבר מדברים על השעות הנכונות של היום, נראה שהמנויים שלנו מעדיפים לפתוח איתנו את הבוקר: בין 8:00 ל־9:00 נרשם שיא הצפיות שלהם בשנה האחרונה. השעה השנייה בעוצמתה הייתה בין 21:00 ל־22:00, הרבה אחרי שעות העבודה, ורגע לפני סיום המסחר בניו יורק. אגב, היום החזק ביותר באתר בשנת תשפ"ו היה בי"ב באדר, 1 במרץ, עם תחילת המלחמה עם איראן.

נתוני הצפיות של המנויים, מתברר, מספרים רק חלק מהסיפור של השנה הזו. קחו, למשל, את הכתבה על האחים אמיר והמאבק בהונאות בשופרסל: היא דורגה במקום ה־45 בצפיות המנויים, אך הייתה שלישית במונחי זמן הקריאה המצטבר. למעשה, בין 50 החומרים החזקים, סיפורי האנשים היו אחראים לרבע מדקות הקריאה. בני אדם, כך נראה, הם עדיין הערך המוסף האמיתי.

הרצון לתת משמעות לקוראים בשלבים שונים של חייהם בא לידי ביטוי גם בהרחבת העיסוק בצעירים בישראל, שהפכו להיות "המשקיעים החדשים". המדור השבועי שמוקדש להם הושק באביב האחרון, וכבר הפך לאחד הפופולריים באתר. לצדו העמקנו גם בתכנון יום הפרישה, והכתבות הקבועות בנושא היו בין החזקות ביותר בקרב המנויים. מההשקעה הראשונה ועד לתכנון הפנסיה, הצורך במידע מלווה את כל שלבי החיים.

אלכס סקלר / צילום: תמר מצפי
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