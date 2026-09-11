עדכונים שוטפים

7:25 - יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן התקשר לנשיא טראמפ פעמיים ביום חמישי והפציר בו לתקוף את החות’ים בתימן, בשעה שהארגון הנתמך על ידי איראן התקרב לנקודת מעבר ימית חיונית בים סוף, כך אמרו שני בכירים אמריקנים. טראמפ סירב, ובכירים אמריקנים הדגישו כי נכון לעכשיו אין לממשל תוכניות להתערב ישירות נגד החות'ים. ארה"ב מודאגת מההסלמה המהירה בלחימה בתימן ומגבירה את התמיכה בסעודיה, תוך ניסיון להימנע ממעורבות צבאית ישירה. אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, נסע ביום חמישי לסעודיה לפגישות תיאום דחופות, כך אמרו שני מקורות המעורים בנושא.

5:32 - לקראת תקופת החגים: תרגיל פתע החל במרחב אוגדת יהודה ושומרון, ובמסגרתו הוקפצו כלל הגדודים באוגדה לתרגול והעלאת כשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצוהריים ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון במרחב.

התרגיל נועד לבחון את רמת הכוננות והכשירות המבצעית של הכוחות, ולתרגל תרחישי פתע שונים. יודגש כי מדובר בתרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני.

3:04 - משרד החוץ האיראני בהודעה על ההתפתחויות בתימן: "איראן מדגישה את עמדתה העקרונית בדבר הצורך לכבד את עצמאותה של תימן, את ריבונותה הלאומית ואת שלמותה הטריטוריאלית. לא ניתן לפתור את הסוגיות הנוגעות לתימן באמצעות המצור המתמשך והתוקפנות הצבאית".

איראן הדגישה את הצורך לחדש באופן מיידי את הדיאלוג בין הצדדים "בהתבסס על מפת הדרכים שעליה הוסכם וליישם את סעיפיה". עוד נכתב בהודעת משרד החוץ כי "איראן מוכנה לכל סוג של מאמץ בכיוון זה"

2:43 - נשיא ארה"ב טראמפ הבהיר בריאיון לרשת פוקס כי אינו מתחרט על המלחמה באיראן: "אני לא מאמין במילה 'חרטה'... הייתי עושה זאת שוב בדיוק כפי שעשיתי".

"הם בצרות צרורות", אמר טראמפ על איראן. "קשה להם לייצר (טילים), ורוב היכולת שלהם נפגעה"

00:06 - דיווח: שני כלי שיט נפגעו סמוך לעומאן. שרפה פרצה באחד מהם, מצבו של הכלי הנוסף לא ידוע

23:33 - פרסום בניו יורק טיימס: סגן הנשיא ואנס קיבל הערכות מפוכחות בנוגע למלחמה באיראן, שלא תאמו את הדברים שהציג בפומבי יחד עם הנשיא טראמפ ובכירים נוספים בממשל

22:12 - בלבנון מדווחים: הורגשה רעידת אדמה בעוצמה 4.1 - בעקבות הפיצוץ ברכס עלי טאהר



21:49 - דובר צה"ל ברכס עלי טאהר: "חיזבאללה נכשל והפקיר את אנשיו למות בפנים, כל המחבלים חוסלו או ברחו"

פורסם לראשונה ב-N12.