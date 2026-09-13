המשקיע שצופה ראלי מטורף – ואז קריסה גדולה

מארק שפיצנגל בנה את הקריירה שלו על הימורים נגד התרחישים שהשוק כמעט אינו מייחס להם סיכוי. מייסד ומנהל ההשקעות של Universa Investments מתמחה באסטרטגיות הגנה מפני אירועים נדירים וקיצוניים בשווקים - כאלה שעלולים לגרום להפסדים גדולים בתוך זמן קצר.

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אלא שדווקא עכשיו, כשהחששות מפני בועת ה־ AI מתגברים, שפיצנגל אינו קורא למשקיעים לברוח מהשוק. להפך.

בראיון ל־ Business Insider הוא אמר כי הוא צופה עוד ראלי גדול, "מטורף ואופורי", בנכסי הסיכון, לפני שתגיע קריסה. לדבריו, הבום סביב ה־ AI עדיין עשוי להימשך, והוא סבור שהמשקיע מייקל ברי - שהתפרסם בזכות ההימור נגד שוק הדיור לפני המשבר הפיננסי של 2008 - צודק בחששותיו בנוגע להיקף ההשקעות בתשתיות AI , אך עלול לטעות בתזמון.

שפיצנגל מצביע על מינוף גבוה ועל הימורים גדולים במיוחד בשווקים, אך אינו מזהה כרגע גורם שצפוי להצית קריסה מיידית. לכן, להערכתו, השוק עשוי קודם לכן להמשיך לעלות. אלא שלאחר אותו ראלי, הוא צופה קריסה "גדולה מזו שראינו בחיינו".

הגישה הזו עומדת בבסיס האסטרטגיה של Universa : לשלם באופן שוטף עבור הגנה מפני קריסות חריגות, ובמקביל להישאר חשופים לעליות בשוק. מדובר באסטרטגיה שיכולה לייצר הפסדים בתקופות שבהן השווקים ממשיכים לעלות, אך להפוך למשתלמת מאוד כאשר מתרחש אירוע קיצון. בשנת 2020, למשל, האסטרטגיה של Universa הניבה תשואה של כ־4,144%, על רקע התנודתיות החריגה בתחילת משבר הקורונה.

"מה הטעם בריבית דריבית אם אתה לא בסביבה כדי לראות אותה?"

אבל לצד התחזיות הקודרות לשווקים, לשפיצנגל יש גם השקעה מסוג אחר לגמרי.

כשנשאל על ההשקעה הטובה ביותר שעשה, הוא הצביע על חוות עיזים במישיגן. לצד אשתו איימי הוא הקים את Idyll Farms, חווה המשתרעת על כ־800 דונם, שבה מגדלים עיזים ומייצרים גבינות. מבחינתו, ההשקעה בחווה מספקת ערך מוחשי, קשר לטבע וחשיבה לטווח ארוך - בניגוד לנכסים פיננסיים שתלויים מדי יום בתנועות השוק.

הגישה הזו מתחברת גם לאזהרה שלו מפני האובססיה של משקיעים לריבית דריבית ולצמיחה לאורך עשרות שנים. שפיצנגל משתמש בדוגמה המוכרת של וורן באפט: כשהיה צעיר, באפט נהג לחשב כמה כסף יוכל להיות שווה בעתיד כל סכום שהוא מוציא היום - אפילו על תספורת. כך, הוצאה של כמה דולרים היום עשויה, בתיאוריה, להפוך למאות אלפי דולרים בעתיד.

אלא שלדברי שפיצנגל, צורת החשיבה הזו יכולה להפוך ל"קללה", משום שאנשים צריכים גם לחיות את חייהם. "מה הטעם בריבית דריבית אם אתה לא בסביבה כדי לראות אותה?", הוא שאל.

שפיצנגל ניהל בעבר קרן גידור יחד עם נסים טאלב, מחבר הספר "הברבור השחור", לפני שהקים את Universa ב־2007. המסר שלו למשקיעים אינו לברוח מסיכון, אלא לנהל אותו: להתמקד בצמצום ההפסדים הגדולים, ולא בהפסדים הקטנים.

לדבריו, הפסד גדול במיוחד אינו רק מכאיב בזמן שהוא מתרחש - הוא גם מקשה מאוד על המשקיע לחזור לנקודת הפתיחה, משום שככל שהירידה עמוקה יותר, כך נדרשת עלייה גדולה יותר כדי להשיב את ההפסד.