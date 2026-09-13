המגעים למכירת בית ההשקעות אלטשולר שחם עולים מדרגה.

גילעד אלטשולר ורן שחם במגעים למכירת אחזקותיהם בבית ההשקעות (55%) לפי שווי של 1.8 מיליארד שקל. העסקה שצברה תאוצה בימים האחרונים מתנהלת מול קבוצת משקיעים הכוללת גם את מנכ״ל החברה יאיר לוינשטיין שמחזיק כבר היום נתח בחברה ויגדיל את חלקו.

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אחת האפשרויות הנבחנות הן פיצול של פעילות הגמל ופעילות בית ההשקעות, כאשר יאיר לוינשטיין ושותף ירכשו את פעילות הגמל בשעה שהמייסדים ימשיכו להחזיק בבית ההשקעות עצמו.

בעלי השליטה באלטשולר שחם פיננסים הם אלטשולר וקלמן שחם (55% מהמניות בשווי של 855 מיליון שקל), ולוינשטיין המנכ"ל (15%). שמגיעים לאירוע אחרי פידיונות עצומים של 142 מיליארד שקל בתחום הגמל ו־20.5 מיליארד שקל בפנסיה, יותר מחצי מכל הכסף שניהל הבית בימיו הטובים (אז היה הגדול בישראל), ובלי הצלחה בינתיים לעצור את הסחף השלילי ביציאת הכספים.

שווי בית ההשקעות קרס ב-3 מיליארד שקל מהשיא

יציאת הכספים מאלטשולר שחם נמשכת כבר כמה שנים ומגיעה על רקע תשואות חלשות יחסית של הגוף. שווי בית ההשקעות קרס מ־4.5 מיליארד שקל בשיא ל־1.5 מיליארד שקל בלבד כעת - למרות זינוק של 70% במניה בשלוש השנים האחרונות. בשיאו ניהל אלטשולר שחם 215 מיליארד שקל בתחום הגמל, כיום מנוהלים בו 109 מיליארד שקל בלבד (ובסה"כ כ-150 מיליארד שקל בנכסים מנוהלים).

החברה הציבורית של אלטשולר שחם מרכזת בעיקר את פעילות החיסכון לטווח ארוך, כאשר בתחום הגמל היא מנהלת כיום 109 מיליארד שקל ובפנסיה היא מנהלת עוד 37 מיליארד שקל. התחום הזה מהווה 92% מהכנסות החברה.

לצד זאת, יש בחברה עוד שתי פעילויות קטנות וחדשות יחסית, פעילות אשראי לעסקים קטנים וליווי פרוייקטי בנייה וכן פעילות השקעות אלטרנטיביות בעיקר בענף הנדל"ן.

מנגד, פעילויות נוספות מוחזקות תחת החברה הפרטית של הבעלים, כמו קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות, חבר הבורסה, תחום הקריפטו, חשבונות הטרייד למסחר העצמאי ועוד.