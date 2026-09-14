נגד ארה"ב וישראל: טהרן ביקשה מרוסיה נשק מתקדם

עדכונים שוטפים

08:01 - דיווח בעיתון אל-אח'באר הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה מפי מקורות מצריים: מצרים פתחה במגעים אינטנסיביים עם גורמים ערביים ומערביים, שמטרתם לפתוח ערוץ תיווך בין סעודיה לבין החות'ים, כאשר קהיר מקווה שגם אבו דאבי תהיה חלק ממנו

על רקע החששות מהתרחבות מעגל ההסלמה, המגעים האלו מתנהלים באמצעות ערוצים בדרג נמוך, אך הם הגיעו לחוגי ההנהגה בריאד.

על פי הדיווח, המהלך המצרי מונע מחששותיה של קהיר מפני ההשלכות של מתיחות מחודשת במצר באב אל-מנדב על תנועת השיט בתעלת סואץ. מצרים מציעה לקיים פגישות ודיונים בכמה דרגים, שיכללו את כלל הצדדים התימניים, כאשר קהיר או מסקט יארחו אותם - במטרה "לבסס את היציבות האזורית ולעצור את ההסלמה בשלב הנוכחי", עד לפתיחתו של מסלול משא ומתן "שיוביל להסכם יציב ומתמשך יותר".

07:41 - דיווח בבלומברג: ממשל טראמפ בלם את הגעתו של מוחמס איסלאמי, ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, לכנס הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית בווינה.

מדובר במהלך חריג, וזו הפעם הראשונה אחרי שנים שבה אוסטריה לא מאפשרת לאיסלאמי, הנתון לשורה ארוכה של סנקציות, להיכנס לתחומה.

05:36 - טראמפ בשיחה עם כתבים על סיפון ה"אייר פורס 1": "תסתכלו על עזה, תראו איך החזרנו את כל החטופים - אנשים שוכחים את זה. אין הרבה לחימה בעזה וחמאס מוכן להתפרק מנשקו". הנשיא גיבה את שליחיו וויטקוף וקושנר: "הם עשו עבודה מעולה, אף אחד אחר לא יכול היה לעשות זאת"

02:50 - דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים": מטח טילים שוגר לעבר ג'זאן שבדרום סעודיה, מתקן נפט בעיר נפגע

02:18 - טראמפ משתף בחשבונו ברשת Truth כתבה שמתארת את המצוקה הכלכלית באיראן: "לאיראנים נגמר הדלק ככל שהלחץ הכלכלי גובר"

02:09 - דיווח: הכטב"מים החדשים של רוסיה שחומקים ממערכות ההגנה - והבקשה של טהרן

הכטב"מים הרוסיים החדשים מדגמי גרן-4 וגרן-5, המצוידים במנועי סילון, תוקפים בשבועות האחרונים שורה של ערים באוקראינה, ומצליחים לחדור דרך מערכות ההגנה האווירית בשיעור גבוה בהרבה מקודמיהם בעלי מנועי המדחף, כך לפי דיווח שפורסם אתמול (ראשון) בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, הכטב"מים החדשים מציבים איום גדול בהרבה על אוקראינה.

לפי העיתון, הכטב"מים החדשים של רוסיה כל כך טובים, עד שאיראן ביקשה השנה מרוסיה לקבל מהם כדי להשתמש בהם במלחמה נגד ארה"ב וישראל.

הגרן הוא גרסה מעודכנת של כטב"מי השאהד מתוצרת איראן, שרוסיה החלה לייצר לראשונה ב-2023. בעוד שהגרן4 הוא בגרסה אווירודינמית יותר של דגמים קודמים, לגרן5 יש מבנה חדש הקרוב יותר לזה של טיל שיוט. לכתבה המלאה

00:22 - מאחורי הקלעים של דחיית הפגישה בנוגע למצר הורמוז: בכיר באחת ממדינות המפרץ אמר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה העומאנית-איראנית בנוגע להורמוז משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול למעשה לבסס סטטוס קוו חדש במצר שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ

22:56 - דיווח באיראן על פיצוץ בעיר הנמל סיריכ סמוך למצר הורמוז

22:12 - שר החוץ העומאני: נדחתה הפגישה שתוכננה להתקיים מחר בין איראן למדינות המפרץ בנוגע למצר הורמוז

פורסם לראשונה ב-N12