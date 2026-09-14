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טכנולוגיה הסטארט-אפ של זיו עטר הישראלי נמכר ל-OpenAI במעל 300 מ' ד'
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OpenAI

סטארט-אפ הצילום של הישראלי זיו עטר נמכר ל-Open Ai ביותר מ-300 מיליון דולר

לפי הוול סטריט ג'ורנל, מפתחת ChatGPT רכשה את Glass Imaging, שהקימו שני יוצאי אפל ומפתחת טכנולוגיית AI לשיפור איכות הצילום בסמארטפונים • עוד לפי הדיווח, התוכניות לטכנולוגיה הנרכשת עדיין אינן ברורות, אך הרכישה מצטרפת למאמצי OpenAI לפתח מכשירים לצרכנים עם מעצב האייפון ג'וני אייב

מיטל וייזברג 22:46
מייסד OpenAI סם אלטמן / צילום: ap
מייסד OpenAI סם אלטמן / צילום: ap

OpenAI רכשה בחודשים האחרונים את Glass Imaging, סטארט-אפ המפתח טכנולוגיה לשיפור איכות הצילום בסמארטפונים באמצעות בינה מלאכותית - כך דווח היום בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, העסקה משקפת לחברה שווי של יותר מ־300 מיליון דולר, לעומת כ־100 מיליון דולר בסבב גיוס שנערך בשנה שעברה.

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Glass Imaging הוקמה ב־2019 בידי זיו עטר וטום בישופ, שעבדו יחד על טכנולוגיות צילום באפל, בין היתר על פיתוח מצב הפורטרט, שמבליט את המצולם באמצעות טשטוש הרקע. עטר הצטרף לאפל לאחר שב־2015 רכשה חברה קודמת שהקים. ב-Glass Imaging מפתחים השניים טכנולוגיה המבוססת על בינה מלאכותית, במטרה לאפשר למצלמות סמארטפון להפיק תמונות באיכות המשתווה לזו של מצלמות DSLR, המשמשות גם צלמים מקצועיים.

עטר הוא ישראלי, גדל בעפולה, למד לתואר ראשון בטכניון, עבד ברפאל חמש שנים, ואז כאמור הקים את לינקס שנמכרה לאפל, כשלפי גורמים עד היום שומר על קשר עם חברות ישראליות. כך למשל הוא משמש יועץ של חברת OutSense מיקנעם.

תקרת הזכוכית בסמארטפונים

לפי הדיווח, עטר ובישופ הקימו את החברה משום שסברו שהשיפור באיכות הצילום בסמארטפונים הגיעה לתקרת זכוכית. הם רצו לפתח מצלמה המשלבת חומרה ותוכנה חדשות, בחברה עצמאית שאינה כפופה לשיקולים המכתיבים את פיתוח האייפון באפל. בריאיון למגזין Computer Vision News ב־2022 סיפרו כי השינויים במצלמות היו קטנים והדרגתיים, וכי גם הוספת מצלמות לסמארטפון דרשה מאמצי שכנוע רבים בתוך החברה.

Glass Imaging גייסה כ־30 מיליון דולר ממשקיעים ובהם GV, זרוע ההון סיכון של אלפבית, ואינסייט פרטנרס. הטכנולוגיה שלה לשיפור איכות הצילום בזום כבר שולבה בסדרת סמארטפונים של המותג הסיני Honor.

לפי הדיווח של הוול סטריט ג'ורנל, עדיין לא ברור כיצד OpenAI מתכוונת להשתמש בטכנולוגיה שרכשה. עם זאת, העסקה מצטרפת לפעילותה בתחום המכשירים לצרכנים: החברה מפתחת מכשיר חדש עם ג'וני אייב, לשעבר המעצב של אפל ומאדריכלי העיצוב של האייפון.

להזכיר- שיתוף הפעולה עם אייב החל במסגרת רכישת הסטארט-אפ שלו, io Products, ב־2025 תמורת 6.5 מיליארד דולר. אייב עוסק בפיתוח מכשירים ובדרכים חדשות לשימוש בבינה מלאכותית. כעת, רכישת Glass Imaging עשויה לספק ל־OpenAI יכולות צילום ועיבוד תמונה לצורך פיתוחים אלה, אך לפי הדיווח, לא ידוע אם הטכנולוגיה תשולב במכשיר שעליו השניים עובדים.