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בארץ בכיר איראני: כללי המשחק סביב הנפט והמצרים השתנו
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ישראל במלחמה | סיקור שוטף

בכיר איראני: כללי המשחק סביב הנפט והמצרים השתנו

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאאי: "אל תיתנו למסרים הסותרים של נשיא ארה"ב להסיח את דעתכם • בעיר ג'דה שבסעודיה הופעלו התרעות מחשש לירי טילים של החות'ים • דיווחים שוטפים

N12שירות גלובס 06:40
ספינות במצר הורמוז / צילום: ap, Capture One Macintosh
ספינות במצר הורמוז / צילום: ap, Capture One Macintosh

עדכונים שוטפים

06:15 - תנועת כלי השיט במצר הורמוז הצטמצמה עוד יותר השבוע בעקבות הסלמה במתקפות במזרח התיכון, כך עולה מנתוני ספנות שהגיעו לידי סוכנות הידיעות רויטרס

05:09 - בעיר ג'דה שבסעודיה הופעלו התרעות מחשש לירי טילים של החות'ים

02:04 - הקואליציה בהובלת סעודיה מדווחת כי 13 אזרחים נפצעו כתוצאה מתקיפות של החות'ים נגד הערים הסעודיות ח'מיס מושייט, אבהא וטאיף

01:18 - מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאאי: "אל תיתנו למסרים הסותרים של נשיא ארה"ב להסיח את דעתכם - מ'אין משא ומתן' ועד 'אנחנו מוכנים לדבר'. כללי המשחק סביב הנפט והמצרים השתנו. בקרת נזקים לא תעצור את מה שעומד להגיע. אין שיחות עד שהתנאים של איראן ייענו. נקודה!"

00:44 - מקורות עזתיים: בתקיפת הרכב בעיר עזה חוסל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, אחמד אל-בטש (אבו אוסאמה)

23:52 - דיווחים בעזה: רכב הותקף בצפון העיר עזה

פורסם לראשונה ב־N12