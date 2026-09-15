נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התקשר אתמול לג’נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה , במהלך הופעתו של האחרון בכנס All-In Summit בלוס אנג’לס. הואנג העביר את הנשיא לרמקול, וטראמפ ניצל את הבמה המאולתרת כדי לצאת להגנת תעשיית ה-AI וההשקעות העצומות בתשתיות הנדרשות להפעלתה.

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"אני אומר לכם, הכול תרמית", אמר טראמפ בהתייחס לחששות סביב ההתפתחות המהירה של הבינה המלאכותית וההתנגדות להקמת דאטה־סנטרים. "הדאטה־סנטרים נהדרים, והם הופכים אנשים לעשירים ומדינות לעשירות".

בהמשך אמר טראמפ: "הדאטה־סנטרים הם הנפט של 20, 25 השנים הבאות".

נשיא ארה״ב המשיך וטען כי מי שמתנגד להתרחבות תשתיות ה-AI למעשה מסייע ליריבה הגדולה של ארה"ב. "הם פשוט משחקים לידיים של הרבה אנשים שלא רוצים לראות את זה קורה", אמר, והוסיף כי ייתכן שההתנגדות קשורה לסין. "אנחנו לא ניתן לזה לקרות".

הואנג השיב: "אתה צודק. אנחנו לא ניתן לזה לקרות, אדוני."

טראמפ גם התייחס לדיון הסוער על האפשרות שמודלים של Ai יהפכו בלתי נשלטים ואמר: "הרובוטים לא הולכים להשתלט".

הדברים נאמרו בעיתוי רגיש עבור תעשיית ה-AI. בימים האחרונים גברו הקריאות להאט את קצב פיתוח המודלים המתקדמים, בין היתר מצד מנכ"ל אנטרופיק דריו אמודיי, שקרא לתעשייה ולממשלות לנקוט משנה זהירות. מנגד, טראמפ טען כי האטה אמריקאית תעניק לסין יתרון במרוץ הטכנולוגי.

העימות כבר הגיע גם לשוק המניות: מניית אנבידיה ירדה אתמול ביותר מ-3%, לצד ירידות חדות בחברות שבבים נוספות, על רקע החשש מהאטה בהשקעות ובקצב פיתוח.

מבחינת טראמפ, לעומת זאת, המסר ברור: לא להאט ולא "להרוג את תרנגולת הזהב" - כפי שכתב ברשת החברתית שלו - אלא להמשיך לבנות.