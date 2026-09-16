חודש אוגוסט היה מוצלח למדי לחוסכים לטווח ארוך בישראל עם תשואה של 1.4% בממוצע במסלול הכללי בקרנות ההשתלמות, טוב מההערכות המוקדמות שעמדו על 1.1%. גם במסלול המנייתי נרשם חודש חזק עם תשואה של 2.4% (מעל ההערכות ל־2%) וגם בקרנות הפנסיה במסלול לבני 50 ומטה נרשמה תשואה של 1.4% (לעומת תחזית ל־1%).

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מתחילת השנה התשואה המצטברת היא 6.9% במסלול הכללי; 11.2% במנייתי, ו־8.5% בפנסיה עד גיל 50. במסלול מחקה ה־S&P 500 נרשמה תשואה של 5.6% בלבד מתחילת השנה ושל 1% בחודש אוגוסט. הסיבה לחולשת המסלול בחודש החולף היא השקל שהתחזק מול הדולר ב־2.3% ומחק את רוב התשואה של המדד (3.3% באוגוסט).

לצד ה־S&P 500 מדד הנאסד"ק קפץ באוגוסט ב־5%, במה שהיווה תיקון לירידות של החודש שלפניו, בעוד שמדדי ת"א 35 ות"א 125 עלו באוגוסט ב־1.1% וב־0.9% בהתאמה.

כך, אחרי שנתיים חזקות במיוחד בת"א, עם תשואה של יותר מ־130%, וול סטריט שוב נוטלת את ההובלה בחודשים האחרונים והדבר משפיע גם על טבלאות התשואות.

כפי שהערכנו בגלובס בתחילת החודש, פעם נוספת בית ההשקעות אלטשולר שחם מוביל את טבלת התשואות מבין מנהלי ההשקעות. בתזמון מעניין הדבר מתרחש דווקא בזמן שהגוף נמצא בדרך למכירה לחברת הביטוח ווישור.

רק שאם בחודשיים הקודמים ההובלה בתשואות של אלטשולר שחם נבעה מכך שירד פחות מגופים אחרים, בחודש אוגוסט ההובלה היא בזכות תשואות חיוביות חזקות במיוחד. הסיבה היא שבאוגוסט, ובכלל בחודשים האחרונים, וול סטריט מספקת תשואה חזקה יותר מאשר הבורסה בת"א, אחרי הראלי העצום שלה 130% בשנתיים. אלטשולר שחם חשוף לחו"ל יותר מהגופים האחרים - וגזר את הקופון.

כללי: אלטשולר בראש

בניגוד לחודשים הקודמים, אוגוסט היה שייך באופן מובהק לבתי ההשקעות. במסלול הכללי, אלטשולר שחם מוביל את הטבלה עם תשואה של 1.9%; אחריו מתברגים מיטב ומור עם 1.7% כל אחד. בתחתית הטבלה לחודש זה נמצאות חברות הביטוח הפניקס (1.2%), הראל (1%) ואילו בית ההשקעות אנליסט סוגר את הטבלה עם תשואה של 0.6% בלבד.

עם זאת מתחילת השנה, התמונה בצמרת שונה: חברת הביטוח כלל ממשיכה להוביל את המסלול הכללי עם תשואה מצטברת של 8.4%; מור במקום השני עם 7.7%, ואינפיניטי ומגדל במקום השלישי עם 7%. בתחתית הטבלה מתחילת השנה ניצבות ילין לפידות עם 5.6%; מעליה אנליסט עם 6.2%, ואלטשולר שחם והפניקס עם 6.5%.

"באוגוסט בחו"ל תרמו לנו האנרגיה וחומרי הגלם לצד בחירה נכונה של מניות טכנולוגיה. בישראל החזקת היתר שלנו בבנקים והחזקת חסר בחלק מהסקטורים שהציגו ביצועי חסר באוגוסט - כגון ביטחוניות ואנרגיות מתחדשות - עבדו לטובתנו", אומרת לאה פרמינגר, סמנכ"לית ההשקעות באלטשולר שחם.

גיא מני, מנהל ההשקעות הראשי במיטב גמל ופנסיה, מציין כי "הטכנולוגיה, הבנקים והביטוח סייעו לנו".

במסלול המנייתי בהשתלמות בלטה ההשפעה של וול סטריט באופן מובהק עוד יותר. אלטשולר שחם הציג באוגוסט זינוק חריג במיוחד ביחס למתחרים עם תשואה של 3.5%; במקום השני ניצב מור עם 2.7%, ובמקום השלישי אינפיניטי ומיטב עם 2.6% כל אחד. סוגרות את הטבלה לחודש אוגוסט: הראל (1.8%), ילין לפידות (1.9%) ואנליסט וכלל (2% כל אחת).

במבט מתחילת השנה, כלל שומרת על הפסגה במסלול המנייתי עם תשואה של 13.5%; מור שנייה עם 13.3%, והראל שלישית עם 11.9%. בתחתית הטבלה מתחילת השנה נמצאות ילין לפידות (9.2%); מעליה אנליסט (10.2%) ואלטשולר שחם (10.4%).

פנסיה: מור מוביל ב־2026

גם בקרנות הפנסיה במסלול לבני 50 ומטה, אלטשולר שחם התייצב בראש הטבלה באוגוסט עם תשואה של 2.2%; מיטב תפס את המקום השני עם 2%, ומנורה מבטחים הגיעה למקום השלישי עם 1.6%. את תחתית הטבלה לחודש אוגוסט חולקות מור ומגדל עם 1% כל אחת; וכלל לפניהן עם 1.1%.

עם זאת, מתחילת השנה התמונה שונה. מור תופס את ההובלה בפנסיה לצעירים עם תשואה מצטברת של 10.7%; כלל במקום השני עם 9.5%, ומיטב ומנורה מבטחים חולקות את המקום השלישי עם 8.4% כל אחת. בתחתית הטבלה מתחילת השנה נמצאות הפניקס (7.5%); אינפיניטי (7.6%) ואלטשולר שחם (7.8%).

"לשלב אג"ח בתיקים"

בהסתכלות קדימה, המומחים בטוחים שהריבית בארה"ב צפויה לעלות ביום ד' השבוע וכי הסיפור המרכזי כעת הוא תשואות האג"ח הארוכות הממשלתיות בארה"ב שעלו מעל ל־5% ועלולות לפגוע בשוק המניות.

"ברמות כאלה האג"ח שב להיות אלטרנטיבה משמעותית למניות ומשפיע על התמחור של כלל נכסי הסיכון. במקביל אנו עוקבים אחר מחירי האנרגיה והאינפלציה וכמובן אחרי הטכנולוגיה וה־AI", מציינת פרמינגר מאלטשולר שחם. "ברמות התשואה הנוכחיות האג"ח חזר להיות אפיק מעניין מאוד וכדאי להסיט חלק מהתיק לאג"ח לצד מניות".

ערן קלינסקי, סמנכ"ל ההשקעות במור גמל ופנסיה מוסיף גם הוא ומציין העדפה למניות הבנקים והביטוח שנמצאות עדיין בתמחור סביר והוגן. לגבי תשואות האג"ח בארה"ב הוא אומר כי אלו "מהוות אלטרנטיבה למניות, והדבר גם מייקר את הוצאות המימון ומקשה על החברות והשוק, ועובדה שהוא יורד בימים האחרונים. המניות מתקשות לתפקד בסביבה כזו".

"לשמור על פיזור"

מבחינת קלינסקי, "בתקופה כזו חשוב מאוד לשמור על תיק מפוזר. למשל, להימצא בשבבים, אבל לא רק שם כי ראינו ביום ב' השבוע שמניות השבבים ירדו, בגלל האמירות של בכירי ה־AI שנדרש יותר פיקוח על התחום. מנגד, גוגל ומיקרוסופט עלו מאותה סיבה". בגלל התשואות הגבוהות גם קלינסקי מציע להגדיל את ההשקעה באג"ח.

ואילו מני ממיטב מעריך כי היכולת של שוק המניות להמשיך לעלות "תלויה בהצלחת החברות לשפר את הרווחיות ולהתייעל. אם לא, תיתכן התאמת מכפילים למטה. בחודשיים הקרובים נראה השפעה של העלאות הריבית, הבחירות ומחירי האנרגיה".

לכן גם הוא מציע "להיות שמרנים במידה מסוימת ולשלב אג"ח בתיקים, בהמשך גם לנצל את התשואות כדי להאריך את המח"מ, כל עוד הדברים לא ייצאו משליטה. אם תהיה רגיעה בסביבת מחירי הנפט והאינפלציה לא תמשיך לטפס, ההתייצבות תיצור סביבה נוחה לעולמות החוב. במניות, אנחנו אוהבים את חברות הביטוח ועדיין מאמינים בטכנולוגיה".