הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) השיקה היום (ג') רשמית מדד חדש וראשון מסוגו - מדד מחירי דירות יד שנייה. הנתונים הראשונים שיוצאים לאור במסגרת המדד החדש מצביעים על התקררות של השוק: ברבעון השני של שנת 2026 ירדו מחירי הדירות מיד שנייה ב-1.2% בהשוואה לרבעון הראשון של השנה.

בפילוח גיאוגרפי, הנתונים מראים כי המחוזות המרכזיים ספגו את הפגיעה המשמעותית ביותר. ירידות בולטות, שהיו חדות מהממוצע הארצי, נרשמו במחוז ירושלים שהוביל עם צניחה של 2.9% במחירי דירות יד שנייה, ובמחוז תל אביב שרשם ירידה של 2.0%.

בלי מבצעי 80/20: למדוד את השוק האמיתי

השקת המדד מגיעה לאחר תקופה שבה ספג מדד מחירי הדיור הכללי ביקורת הולכת וגוברת, בטענה שהוא אינו משקף במדויק את המציאות בשטח. בשנים האחרונות, על רקע הריבית הגבוהה, יזמים וקבלנים החלו להציע מבצעי מימון אגרסיביים (כדוגמת 80/20 או פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה) כדי למשוך רוכשים לדירות חדשות. הטבות אלו מקשות על מדידת ערכה האמיתי של הדירה במונחי מזומן.

מנהל הדיור בלמ"ס, ד"ר דורון סייג, שפיתח את המדד החדש יחד עם ראש תחום מקצועי מדדי הדיור, ד"ר לריסה פליישמן, הדגיש כי היתרון הגדול של המדד הוא בהיותו נקי מהשפעות של מבצעים פיננסיים. "בדירות יד שנייה אין הטבות", הסביר סייג לקראת פרסום הנתונים. "אדם פרטי לא ייתן לך נקודות בטיסה, לא חופשות ולא כלום. לכן, אנחנו חושבים שדווקא בגלל התקופה הזאת חיוני יותר לפרסם את המדד. הוא מאפשר להבין לאן השוק הולך ללא השפעה של הטבות המימון".

מתכונת רבעונית להבטחת אמינות

בכדי לשמור על מהימנות הנתונים ולמנוע עיוותים, החליטו בלמ"ס כי מדד דירות יד שנייה יפורסם אחת לרבעון ולא ברמה חודשית. המדד יפורסם באופן שוטף בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר. בלמ"ס מסבירים כי התדירות הרבעונית נועדה להבטיח שבכל מדידה יהיה מספר עסקאות גדול מספיק, מה שיצמצם את התנודתיות הסטטיסטית הקיימת במדדים, במיוחד כשבוחנים את הנתונים ברמת המחוז.

בנוסף, בניגוד למדד הכללי שמתעדכן בחודשיים שלאחר פרסומו, מדד יד שנייה מתפרסם באיחור של חודש, וזאת מתוך צורך לאסוף ולשקלל את מלוא נתוני העסקאות שהושלמו בשוק הפרטי. המהלך מצטרף לשורה של שיפורים שמיישמת הלמ"ס בשנים האחרונות בשוק הנדל"ן, בהם הוספת מדד שנתי למחירי קרקעות ופיתוח מדד נפרד לדירות חדשות.