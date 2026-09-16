מדד מחירי הדירות מדדה, ואחרי חודש של ירידה משמעותית, הגיעו חודשיים של עליות מתונות, שככל הנראה נובעות בעיקר משוק הדירות החדשות. מחירי השכירות ממשיכים להעיק על השוכרים ועל מדד המחירים לצרכן, והלמ"ס השיקה החודש מדד מחירים חדש, שמחזק את ההערכה, כי מוכרי הדירות יד שנייה מצויים במצוקה ומורידים מחירים. אלה עיקרי מדדי הנדל"ן שפורסמו אתמול (יום שלישי).

מה אומרים המדדים?

מדד מחירי הדירות עלה ב-0.2% ובראייה שנתית הוא ירד ב-1.2%. מדד שירותי דיור שמסתמך על שינויים במחירי השכירות עלה בשיעור חודשי של 0.7% ובשיעור שנתי של 3.6%, דבר שמעיד על כיוונים מנוגדים אליהם הולכים מחירי הדירות והשכירות.

הלמ"ס כאמור החלה במדד חדש, שהוא מדד רבעוני למחירי הדירות יד שנייה, שיופיע באיחור של חודש, כדי שבלמ"ס יוכלו לאסוף מרשות המיסים את מירב העסקאות שבוצעו בכל רבעון ורבעון. מתברר, כי ברבעון השני של השנה, מחירי הדירות יד שנייה ירדו בשיעור של 1.2% לעומת המחירים ברבעון הראשון.

איך משפיע שוק היד שנייה על המדד הכללי?

בדרך כלל מחירי הדירות יד שנייה מיתנו את ירידות המחירים ברבעון השני של השנה. ונדגים: בעוד מחירי הדירות יד שנייה ברבעון השני ירדו ב-1.2%, במדד הכללי, שכולל את הדירות החדשות - הם ירדו ב-1.4%; במחוזות הצפון, חיפה והדרום, שבהם ברבעון השני מחירי הדירות יד שנייה עלו בשיעורים נמוכים מחצי אחוז, יחסית למחירים ברבעון הראשון של השנה, מדד מחירי הדירות הכללי במחוזות הללו ירדו באותו רבעון ב-0.3%, 0.6% ו-0.9% בהתאמה. כלומר מגמה הפוכה בין שוק הדירות יד שנייה לשוק היד ראשונה.

גם במחוזות תל אביב והמרכז מחירי הדירות יד שנייה ירדו בפחות ממדדי מחירי הדירות - בתל אביב דירות יד שנייה ירדו ב-2% ובמדד הכללי ב-2.3%, ובמרכז הם ירדו ב-1.1% בעוד שמדד מחירי הדירות במחוז זה ירד ב-1.3%.

רק בירושלים שוק הדירות יד שנייה האיץ את תהליך הירידות: ברבעון השני מחיריהן ירדו ב-2.9%, בעוד שכלל המדד ירד ב-2.3% בלבד.

למרבה הצער, הלמ"ס ביצעה מדידה רק של רבעון אחד לאחור, ולא ניתן להסיק הרבה יותר מזה.

אילו מחוזות מובילים את ירידות המחירים?

מדד מחירי הדירות של מחוז המרכז ירד בשנה האחרונה ב-3.2%; בחיפה ירד ב-2.4%, בתל אביב ב-0.9% ובדרום ב-0.6% במחוזות ירושלים והצפון נרשמו עליות מחירים שנתיות של 1%.

האם יתכן שלבחירות הצפויות יש קשר לעליות שנרשמו בחודשים האחרונים?

להערכתנו לא. בעבר אכן נמצא קשר נסיבתי בין תקופות בחירות לבין עליות מחירים, אך הפעם קשה לראות את הדברים: העליות מאוד נמוכות, ומעבר לזה סוגיות הדיור אינן נכללות בשיח הציבורי והפוליטי של טרום הבחירות.

מה לגבי מחירי השכירות?

כפי שאנו מתריעים זה זמן, חוסר המדיניות הממשלתית בנושא גובה מחיר גבוה משוכרי הדירות באופן ישיר ובעקיפין - מכולנו, שכן מחירי השכירות מהווים רבע ממדד המחירים לצרכן. בשנה האחרונה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.5% ואילו מדד שירותי דיור עלה כאמור ב-3.6%, כלומר יש לו חלק כבד למדי בעליות המדד.

בשולי הדברים ניתן לציין, כי השבוע פרסם משרד השיכון חוברת של המלצות בנושא מדיניות שכירות, באיחור של כמעט שנתיים וב"גארבג' טיים" פוליטי, שאינו מאפשר לקדם את הדברים.