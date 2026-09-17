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בארץ איזו עיר שואפת לבנות את מתחם ההופעות הגדול ביותר בישראל?
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החידון הכלכלי

איזו עיר שואפת לבנות את מתחם ההופעות הסגור הגדול ביותר בישראל?

איזו מניה ביטחונית ישראלית החלה לקבל השבוע סיקור של גופי השקעות בינלאומיים? • לפי הלמ"ס, מה קרה למחירי דירות יד שנייה ברבעון השני של השנה? • וגם: במה הודתה היזמת הישראלית עילית רז, מייסדת ומנכ"לית הסטארט־אפ ג'ונקו? • חושבים שאתם בקיאים בכל מה שקרה השבוע בכלכלה בארץ ובעולם? בואו לבחון את הידע שלכם • החידון הכלכלי של גלובס

ארן הרשלג 18:40