מאגד בנייה

לראשונה: קונסורציום מחקר ופיתוח בתחום הבנייה בהיקף 60 מיליון שקל

רשות החדשנות פותחת לראשונה בישראל מאגד חדש בתחום הבנייה - מאגד RSTPCS, שיוזמת הקמתו היא חברת שפיר. זהו המאגד הראשון שקם בתחום, לצד מאגדים קיימים בסייבר, פינטק, תקשורת, טכנולוגיות רפואיות ואלקטרוניקה.

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ד"ר ריקרדו אוסירוף, יו"ר מאגד RSTPCS ומנהל מרכז החדשנות בשפיר, מסביר כי "מאגדים מוקמים כדי לבנות טכנולוגיות בסיסיות שנועדו לפרוץ דרך ברמה הבינלאומית, ולמעשה לייצר חדשנות שעל בסיסה יפותחו הרבה מוצרים חדשים".

תוכנית העבודה מכוונת לשתי משפחות עיקריות של תוצרים:

כלי תכן ואופטימיזציה: פיתוח כלים מקיפים שיעזרו למתכנן לבנות ביעילות רבה יותר, עם פחות נזק סביבתי, פחות בזבוז ופחות מקדמי ביטחון מיותרים.

חומרי בנייה חדשים: תכנון תחליפים לצמנט, מלט וברזל לבדיקה באיכות גבוהה יותר, כך שיידרש פחות בטון עבור מבנים רב-קומות, גשרים או מנהרות מטרו.

התקציב המאושר ל-36 החודשים הראשונים עומד על כ-60 מיליון שקל, כאשר כ-60% ממנו ממומנים על ידי רשות החדשנות. לאחר תוכנית המו"פ, מעריכים השותפים כי יידרשו כשנתיים נוספות לייצור תעשייתי ולקבלת אישורים ותקינה, תוך הסתמכות על תקינה בינלאומית והכנת תשתית עובדתית למניעת תקלות כדוגמת אסון ורסאי.

בין החברות המשתתפות במאגד לצד שפיר: אקרשטיין, אלביט מערכות ו-ICL ,וחברות תכנון כגון ג.א.ש. בצד האקדמיה וגופי המחקר משתתפים הטכניון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת תל אביב ומכללת שנקר, כאשר המדען הראשי של המאגד הוא פרופ' אמריטוס ארנון בנטור מהטכניון. העבודה מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק שבו הידע משותף בין כלל חברי המאגד.

"לחבר בין ידע מדעי, יכולות הנדסיות וצרכים אמיתיים של התעשייה"

היעדים ההנדסיים והכלכליים כוללים הפחתה של לפחות 20% בחומרי הגלם בשלד המבנה, הפחתת משקל המבנה בכ-33%, צמצום של לפחות 20% מעלויות התחזוקה של מבני דרך, והקטנת ההשפעה הסביבתית.

לשם בחינת הפיתוחים בתנאי אמת, תוכנית העבודה כוללת מדגימים כמו מבנה מגורים רב-קומות, גשר, מערכת תת-קרקעית ומבנה ממוגן. אוסירוף הוסיף וציין כי "המטרה שלנו אינה לפתח עוד חומר אחד טוב יותר, אלא לחבר בין מגוון החומרים החדשניים, הרכיבים והתכנון ולבחון מחדש את הדרך שבה בונים", ופרופ' בנטור ציין כי המאגד מאפשר להפוך את השוק המקומי לשדה יישום משמעותי שיוביל בעתיד לייצוא טכנולוגיות ישראליות.

רונית אשל, מ"מ סמנכ"ל תשתית טכנולוגית ברשות החדשנות: "כשמדברים על חדשנות בבנייה, רוב האנשים חושבים על שיטות ביצוע חדשות, אבל המהפכה האמיתית מתחילה כבר בחומרים שמהם אנחנו בונים. מאגד RSTPC מאחד מומחים וחוקרים מהתעשייה ומהאקדמיה סביב פיתוח הדור הבא של חומרי בנייה ובטון מתקדם, במטרה לייצר מבנים ותשתיות חזקים יותר, עמידים יותר ויעילים יותר לאורך זמן. האתגר הוא לא רק לפתח חומר חדש במעבדה, אלא לחבר בין ידע מדעי עמוק, יכולות הנדסיות וצרכים אמיתיים של התעשייה, ולהביא את הפיתוחים האלה ליישום בקנה מידה רחב. זה בדיוק הערך של מודל המאגדים, שמאפשר לחברות ולחוקרים להתמודד יחד עם אתגרים טכנולוגיים מורכבים, לחלוק ידע ולפתח יכולות שקשה מאוד לבנות בנפרד. במקרה הזה, המטרה היא לייצר בסיס טכנולוגי חדש לחומרי הבנייה של השנים הבאות, כזה שיוכל בסופו של דבר לעבור מהמעבדה אל אתרי הבנייה והתשתיות".

מכרזים

שופרסל תשלם 15 מיליון שקל עבור קרקע ברמת נגב

קבוצת שופרסל זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל ותשלם 15 מיליון שקל על קרקע להקמת מרכז מסחר, תעסוקה וכן 100 חדרי מלון במועצה האזורית רמת נגב, בסמוך לכביש 40 - סמוך למתחם המועצה האזורית עצמה, ולקיבוצים משאבי שדה וטללים.

ההשקעה הכוללת בפרויקט מוערכת ב- 100 מיליון שקל. הפרויקט ברמת נגב יתפרס על פני כ-20 דונמים, ולקרקע יש תב"ע מאושרת להקמת מרכז מסחרי ותעסוקה בשטח כולל של כ-16,000 מ"ר.

למגרש הוצעו חמש הצעות, והצעתה של לארו נכסים, זרוע הנכסים של שופרסל, הייתה גבוהה בהרבה מהאחרות. מחיר השומה עמד על קצת יותר מ-14 מיליון שקל, ושאר ההצעות נעו בין 2.7 ל-3.7 מיליון שקל.