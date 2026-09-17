איראן במוקד: טראמפ ייפגש עם מנהיגי מדינות המפרץ

עדכונים שוטפים

02:49 - איראן במוקד: טראמפ צפוי להיפגש עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי עצרת האו"ם

הנשיא טראמפ צפוי לקיים פגישה עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק ביום שלישי הבא, ולדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך על פי שלושה מקורות המעורים בפרטים.

למה זה חשוב:

- הפגישה צפויה להתמקד ברעיונות של ארה"ב לאסטרטגיה אזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ל"יום שאחרי", שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס.

- מקור שמעורה בפרטים אמר כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין גם כן להיפגש עם הנשיא טראמפ, אבל בשלב זה לא נקבעה פגישה. לכתבה המלאה

02:33 - טראמפ: אני מקווה שהמלחמה באיראן לקראת סיום

טראמפ טוען כי קיבל מסרים ישירים מאיראן: "הם רוצים לעשות עסקה, נראה איך זה יתפתח".

01:27 - דיווח בבלומברג: סעודיה נערכת לחדש בתוך ימים כמחצית מהתפוקה בצינור הנפט שהותקף בסוף השבוע, הנע ממזרח למערב. על פי הדיווח התוכנית היא לעקוף את המקטע שנפגע במתקפה. הצפי לחזרה מלאה לשגרה של הצינור הוא בעוד כשישה שבועות

00:41 - המשבר בין סעודיה לחות'ים - וההזדמנות לישראל

בישראל מקיימים דיונים ביממות האחרונות על העימות בין סעודיה לחות'ים, ובוחנים כיצד ניתן למנף את המצוקה של סעודיה להגברה של שיתוף הפעולה בין המדינות. באמצעות דיפלומטיה צבאית, ישראל פועלת להדק בריתות עם מדינות האזור שמאוימות על ידי איראן והחות'ים.

החשש המרכזי הוא שהמצב דווקא ידחק את הסעודים להסכם עם החות'ים, כזה שישאיר את ישראל לבד במערכה. ברויטרס דווח כי גורמים אמריקאים רשמיים נפגשו בסוף השבוע עם נציגי החות'ים בעומאן. דווח כי החות'ים אמרו לאמריקאים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקאים או ישראליים, אלא רק ספינות השייכות לסעודיה. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12