המדינה שמאיימת: שלוש שנות מאסר למי שיקנה מוצרי התנחלויות

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1בנורבגיה מאיימים בשלוש שנות מאסר על מי שיקנה מוצרי התנחלויות

ההצעה של ממשלת נורבגיה להטיל עד שלוש שנות מאסר על מי שיקנה תוצרת של ההתנחלויות הישראליות מעבר לקו הירוק, ולהגדיר אותה כעבירה פלילית, גוררת דיון ער במדינה. על היוזמה דיווחה השבוע רשת השידור הממלכתית NRK.

● הטנדרים שמתרבים בפקיסטן - ומדליקים נורה אדומה במזרח התיכון

● ארה"ב מודה לראשונה: יש לנו נשק בחלל

לפי הדיווח, שר החוץ הנורבגי מקדם את הצעת החוק הנוכחית, שאמורה לקבל אישור סופי ביום שבת הקרוב. נורבגיה חששה בעבר מתגובה אמריקאית לחרם כזה על התנחלויות, אך בראיון לרשת אמר השר כי הוא מרוצה מכך שארה"ב לא הגיבה בחריפות לחרם שהכריזו 12 מדינות על תוצרת התנחלויות. הוא אמר כי המדינה מעוניינת לשלוח "מסר" לישראל, למרות שהסחר עם ההתנחלויות אינו רב, וכולל יין ומוצרים חקלאיים. כמו בריטניה, גם אוסלו מתכננת להטיל חרם על חברות המסייעות לבנייה בהתנחלויות.

בעיתון של האופוזיציה השמרנית ביקרו את המהלך. "מטרת ההצעה היא להפחיד את הנורבגים מלעשות עסקים עם יהודים" נכתב ב-Norge Idag. "סביר להניח שישראל לא תתעניין בעוד ניסיון של נורבגיה לבקר את ישראל, אך התוצאה עלולה להיות בסופו של דבר שנאבד גישה לציוד בריאותי חיוני וציוד הייטק שאמור לסייע לנו".

מאת סיסל וולד, מתוך NRK. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך Norge Idag. לקריאת הכתבה המלאה.

2המחיר שמשלמים אזרחי תימן בגלל התחזקות החות'ים

בעוד העולם מתרכז בהשלכות הגיאו-פוליטיות של התקדמות החות'ים על יצוא אנרגיה וספנות, בשטח בתימן היא מתבטאת בטרגדיה אנושית הולכת ומחריפה; כך מדווחת סוכנות הידיעות AP. לפי הערכות, כ-125 אלף תימנים נאלצו לברוח מהשטחים החדשים שכבשו החות'ים, מיליציה פרו-איראנית, בשבועות האחרונים אחרי התמוטטות הפסקת האש עם כוחות השלטון בחסות סעודית במדינה.

המלחמה בין הצדדים גרמה בעבר למשבר מזון חריף שהביא למוות מוערך של כ-150 אלף בני אדם. אחד המוקדים בו מתרכזים העקורים החדשים הוא העיר הדרומית תעיז. תושבים מדווחים על מחנות אוהלים ופחונים שהוקמו על ידי עקורים. רבים מהם עזבו את בתיהם ללא כל מטען אישי, בתחילה בהליכה ולאחר מכן באמצעות כלי רכב. אחד מהם סיפר ל-AP כי הם יכולים לאכול רק פעמיים ביום, בגלל מיעוט אמצעים וכי המשפחה אינה יכולה להרשות לעצמה תרופות.

מאת פאטמה חאלד, מתוך AP. לקריאת הכתבה המלאה.

3לפני הבחירות המקומיות: בברלין מפצירים בתושבים ללבוש מגן דוד ברחובות

קמפיין של שורת ארגונים יהודים וישראלים בבירת גרמניה מבקש מתושבי ברלין להציג היום (ה') מגן דוד, כאות תמיכה בקהילה היהודית, על רקע התקפות אנטישמיות אלימות שחווים חבריה בשנים האחרונות; כך מדווח הבוקר (ה') העיתון טאגסשפיגל. בסוף השבוע האחרון הותקפה אשה שענדה מגן דוד בשרשרת סביב צווארה במרכז בירת גרמניה, בטורשטראסה. היא הותקפה בעזרת בקבוקים שבורים.

ביום ראשון יתקיימו בחירות מקומיות בברלין, וסוגיית האנטישמיות ממלאת תפקיד מרכזי. המפלגה המובילה את הסקרים היא די לינקה משמאל, שנקשרה לשורת תקריות אנטישמיות ואנטי-ישראליות, כולל צעקות "מוות לצה"ל" ו"יאללה אינתיפאדה" באירוע בחירות שלה, וחלוקת סטיקרים עם ציור של דמות נושאת קלצ'ניקוב וקריאה להתנגד לישראל. ראשת המפלגה ניסתה לגנות פומבית את האלמנטים הקיצוניים במפלגה אך ארגונים יהודים קראו למפלגות האחרות "לא להקים קואליציה עם שונאי יהודים".

המפלגה זכתה לתמיכה מחודשת מצד מוסלמים רבים בבירת גרמניה על רקע עמדתה הביקורתית כלפי ישראל. בדיון טלוויזיוני שהתקיים אתמול בין המועמדים המובילים את המפלגות לבש מנהיג ה-BSW, מפלגת שמאל פופוליסטית שהתפצלה מתוך די לינקה סיכה בצורת פלסטין ובצבעי אדום-ירוק. במהלך הדיון חילק אחד הנוכחים בקהל למועמדים סיכות מגן-דוד וקרא להם ללבוש אותן היום, אך המנחים אספו אותן בזריזות.

מאת אנה טוואלט, מתוך טאגסשפיגל. לקריאת הכתבה המלאה.