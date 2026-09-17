רוברט קראפט, הבעלים של ניו אינגלנד פטריוטס, בדרך כלל אינו עוסק בבחירת אמני החימום להופעות באצטדיון הביתי של קבוצת ה־NFL שלו. אבל בשבוע שעבר, כשנודע לו שאחד האמנים שהוזמנו להופיע במופע של אד שירן באצטדיון ג'ילט מנצל, לדעתו, את סיבוב ההופעות כדי להאשים את ישראל בביצוע רצח עם, קראפט החליט לא להישאר על הקווים.

לקראפט, המיליארדר בן ה־85, יש קשר רב שנים עם שירן. המוזיקאי האנגלי אף הופיע בחתונתו בשנת 2022. במהלך שיחה שנמשכה 40 דקות קראפט הסביר כי לא יסכים לארח באצטדיון שלו את מקלמור, הראפר האמריקאי הידוע בהתבטאויותיו הנחרצות.

● האמריקאים מרוויחים יותר, אבל מרגישים עניים יותר

● האנשים שמוכיחים שבעולם המוזיקה היום אפשר לעשות הרבה מאוד כסף גם בגיל 80

יתרה מזאת, כמה בעלים אחרים של קבוצות בליגת הפוטבול הלאומית (NFL) היו מוכנים גם הם לבטל את הופעותיו של שירן כל עוד מקלמור נותר ברשימת האמנים.

בשלב הזה, המעגל המצומצם והמלוכד של בעלי קבוצות ה־NFL שאצטדיוני הענק שלהם מארחים הכול, מהופעות סולד אאוט ועד משחקי גביע העולם, כבר הציב קו אדום. דייוויד טפר וארתור בלנק, הבעלים של קרוליינה פנתרס ואטלנטה פלקונס כבר קיבלו את החלטתם, לדברי אנשים המעורים בנושא. ג'פרי לורי, הבעלים של פילדלפיה איגלס, הגיע זמן קצר לאחר מכן לאותה מסקנה, בזמן שבעלי הקבוצות שוחחו ביניהם בטלפון והתכוננו להתמודד עם המצב.

קראפט אמר לשירן כי אף שהוא מזדהה עם העם הפלסטיני ומבין שמדובר במצב מורכב, הוא סבור שדבריו של מקלמור הם דברי שנאה, ולא ביטוי לחופש הביטוי, לדברי אדם המכיר את תוכן השיחה. קראפט אמר לשירן כי הבעיה האמיתית בסכסוך היא חמאס, המוגדר על ידי ארה"ב כארגון טרור. הוא ציין כי בשנת 2014 מקלמור כבר הואשם באנטישמיות לאחר שלבש תחפושת שכללה סטריאוטיפים יהודיים, ובהם זקן ואף גדול ומעוקל. מקלמור התנצל אז ואמר שלא התכוון להתחזות ליהודי. דוברת מטעמו של מקלמור סירבה להגיב.

האולטימטום שיצר כאוס

לנוכח האפשרות שייאסר על שירן להופיע בכמה מהתחנות הגדולות ביותר בסיבוב ההופעות שלו, האמרגן שלו הסיר את מקלמור מרשימת האמנים, ולפתע סיבוב ההופעות נקלע לכאוס. אמני חימום אחרים, ובהם גם להקת הליווי של שירן, פרשו בהמשך לאות הזדהות עם מקלמור.

הפרשה הציבה את שירן, אחד מאמני ההופעות הגדולים בתעשיית המוזיקה, עם קטלוג של להיטי פופ חמימים ונעימים, במרכזה של מחלוקת על חופש הביטוי סביב סוגיה שמפלגת את ארה"ב. מאז מתקפת חמאס על ישראל ב־7 באוקטובר בשנת 2023, שבה נהרגו כ־1,200 בני אדם, רובם אזרחים, התגובה הישראלית הפכה לסוגיה פוליטית נפיצה בזירות רבות, ממסעות בחירות ועד טקסי פרסים בהוליווד והופעות פופ .

במשך שנים שירן ממלא אולמות ואצטדיונים ענקיים ברחבי העולם במופע פשוט יחסית, ולעיתים קרובות מופיע לבדו עם הגיטרה האקוסטית שלו. הופעותיו הכניסו כ־1.9 מיליארד דולר ממכירת קרוב ל־21 מיליון כרטיסים משנת 2008 ועד יוני השנה, הנתונים העדכניים ביותר הזמינים, לפי חברת הנתונים Pollstar .

האופן שבו שירן, מוזיקאי הידוע בתדמית עממית ולא מעוררת מחלוקת הפונה לקהל רחב, נקלע למצב הזה ממחיש את הסיכונים הכרוכים בתכנון סיבוב הופעות עולמי ורווחי בתקופה של מתיחות גיאופוליטית עזה ושל שסעים תרבותיים סביב עימותים אלימים.

"ההחלטה הזאת לא נועדה להמעיט מסבלם של פלסטינים חפים מפשע או לשלול מאיש את הזכות לפעול למענם. הכאב והאובדן שלהם אמיתיים", אמר קראפט בהצהרה. "תמיכה בעם הפלסטיני והתנגדות לחמאס, לאנטישמיות ולשנאה אינן צריכות לסתור זו את זו".

מקלמור נוהג להביע את עמדותיו על הבמה, ובשנת 2024 הוציא את "Hind’s Hall" , שיר שמאשים את ישראל ברצח עם ומביע תמיכה במפגינים פרו פלסטינים בקמפוסים של אוניברסיטאות. לעומתו, שירן, אמן פופולרי בהרבה, נמנע לאורך השנים מעיסוק בפוליטיקה.

בהצהרה שפרסם השבוע באינסטגרם שירן אמר כי המוזיקה שלו חיברה בין "אנשים מכל הרקעים והתרבויות". הוא הוסיף כי מעריצים שרוכשים כרטיסים להופעותיו "לא מצפים לפורום פוליטי".

כשהמחלוקת עלתה לבמה

הסערה החלה כשמקלמור הצטרף כאמן חימום לשתי הופעות שנערכו בתחילת ספטמבר באצטדיון מטלייף, מגרשן הביתי של ניו יורק ג'טס וניו יורק ג'איינטס. דבריו של מקלמור על הבמה במהלך ההופעה הראשונה, שכללו את הקריאה "שחררו את פלסטין" וביצוע של "Hind’s Hall" עוררו מיד דאגה. נציגיהם של כמה מבעלי קבוצות ה־NFL פנו לאמרגנים ואמרו כי הזמינו את שירן לערב של בידור והנאה, ולא כדי לארח עצרת פוליטית שכללה, לתפיסתם, דברי שנאה, לדברי אחד האנשים המעורים בנושא.

לדברי אותו אדם, בתגובה נאמר להם שמקלמור לא יזכיר את הנושא במהלך הופעתו. אלא שכבר למחרת בערב, על הבמה, הוא העלה שוב את הסכסוך.

"אחת הסיבות שרציתי להצטרף לסיבוב ההופעות הזה היא שרציתי לעמוד כאן, על במות ובאצטדיונים ברחבי ארה"ב, ולומר שתי מילים שקרובות ויקרות מאוד ללבי: 'Free Palestine", אמר מקלמור באותו ערב. "אני רוצה לומר את זה לכל אחיי ואחיותיי היהודים. ביקורת על ישראל, ביקורת על אפרטהייד והתנגדות לרצח עם אינן בשום אופן ביקורת עליכם".

בהצהרתו שירן אמר כי מקלמור ביקש ממנו להצטרף לסיבוב ההופעות, וכי ההחלטה להסיר את מקלמור ממנו התקבלה בידי האמרגן Messina Touring. האמרגן של שירן, שהפיק את סיבוב ההופעות Eras Tour של טיילור סוויפט ועובד בעיקר עם אמני קאנטרי, מסר כי קיבל הודעה על החלטת האצטדיונים וכי "לאחר דיונים עם הגורמים המעורבים, מקלמור לא יופיע בהופעות החימום הנותרות".

שירן מסרב לבחור צד

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות ביום רביעי מקלמור אמר כי יתרום את מיליון הדולר שהרוויח מסיבוב ההופעות לארגונים הפועלים למען העם הפלסטיני. קראפט אמר כי לאחר ששוחח שוב עם שירן, הוא ישווה את התחייבותו של שירן לתרום 2 מיליון דולר לסיוע באזור .

מקלמור אינו האמן היחיד שהביע בשנים האחרונות תמיכה בעם הפלסטיני או מתח ביקורת על ממשלת ישראל. בשנת 2024 דואה ליפה כתבה באינסטגרם כי "העולם כולו מתגייס לעצור את רצח העם הישראלי". גם זמרת ה־R&B קלאני האשימה את ממשלת ישראל ברצח עם. מוקדם יותר השנה צ'אפל רואן הייתה אחת מזמרים רבים שהשתתפו במופע התרמה שנועד לגייס כסף לקרן סיוע לילדים פלסטינים .

מקלמור כתב באינסטגרם כי הוא ושירן ניהלו כמה "שיחות קשות" בעקבות שיחת הטלפון עם קראפט, וכי שירן ידע ש"העמדה הא־פוליטית שהוא נוהג להציג הועמדה למבחן באופן שלא קרה מעולם".

"אד היה במצב מחורבן", כתב מקלמור. "אבל הוא לא הצליח לחרוג מהעמדה הפומבית שלו: 'אני לא נוקט צד'".

שירן מצדו ממשיך לדבוק בהחלטתו לשמור את דעותיו לעצמו.

"אני לא שותף לדבר הזה", כתב שירן. "יש לי דעות אישיות משלי על הסכסוך ההרסני הזה. העובדה שאני בוחר שלא להביע אותן בפומבי לא אומרת שאין לי דעות, ולא אומרת שלא אכפת לי".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal . לינק לכתבה המקורית באנגלית.