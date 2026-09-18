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האיחוד האירופי

קרני בירך את הצעת האיחוד האירופי ורמז לטראמפ: "המכסים הפכו לנשק"

בנאום שנשא אמש בשטרסבורג ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, הוא בירך על הצעת האיחוד האירופי להפוך את קנדה לחברה בגוש בן 27 המדינות כ"חברה נילוות" • בתגובה להצעה האירופית, טראמפ איים כי ארה"ב עשויה "להפסיק לסחור עם אירופה בדברים רבים" אם האיחוד יקדם את תוכניתו

שירות גלובס 08:41
ראש ממשלת קנדה מארק קרני / צילום: ap, Thomas Padilla
ראש ממשלת קנדה מארק קרני / צילום: ap, Thomas Padilla

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, בירך אתמול (ה') על הצעת האיחוד האירופי להפוך את קנדה לחברה בגוש בן 27 המדינות כ"חברה נילוות", וציין כי המחוקקים בקנדה הם שיצביעו בסופו של דבר על המבנה הסופי של הברית.

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"קנדה ואירופה חזקות כל אחת בפני עצמה. אירופה וקנדה חזקות יותר יחד", אמר קרני למחוקקי האיחוד האירופי בשטרסבורג, צרפת.

ראש ממשלת קנדה לא נקב בשמו של הנשיא דונלד טראמפ בנאומו, אך רמז לשימוש שעושה עמיתו האמריקאי במכסים באומרו: "אינטגרציה כלכלית משמשת כעת כנשק - מכסים מופעלים כאמצעי לחץ". בדבריו בצרפתית המשיך קרני: "מנגנונים פיננסיים שימשו לכפייה. שרשראות אספקה מהוות נקודות תורפה שנועדו לניצול".

לא ברור עדיין מה יכלול המעמד החדש של קנדה, ומה תהיה הדרך שלה להצטרף לארגון, אך מדובר באינטגרציה עמוקה בתחומי הסחר החופשי, התנועה החופשית וגם התקינה והעבודה. לפי הערכות, מדובר ביחסים הדוקים יותר, או דומים לאלה של מדינות כמו איסלנד ונורבגיה, החברות באזור הכלכלי האירופי.

"היחסים יהיו ברמה הגבוהה ביותר האפשרית", אמרה נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין. "אני רוצה לעבוד איתכם על פתיחת הדלת עבור קנדה להיות 'החברה המיוחדת' הראשונה באיחוד האירופי", הוסיפה.

טראמפ: "שותפת סחר נוראית"

דברי קרני מגיעים זמן קצר לאחר שטראמפ כינה את האפשרות שקנדה תהפוך לחברה הנלווית הראשונה באיחוד האירופי "מגוחכת", ואיים על הגוש במכסים אם יראה במהלך "צעד עוין".

בשיחה עם עיתונאים בצפון קרוליינה, כינה טראמפ את קנדה "שותפת סחר נוראית", וטען כי ארה"ב עשויה אף "להפסיק לסחור עם אירופה בדברים רבים" אם האיחוד יקדם את תוכניתו. "אם זו כוונה טובה, זה בסדר. אם זו כוונה רעה, נטיל מכסים כבדים מאוד על אירופה", אמר טראמפ.

ממשל טראמפ העלה לאחרונה מכסים על מוצרים קנדיים, מה שהוביל את קנדה להגיב בהיטלים משלה. קרני התחייב להטיל מכסי גומלין הדדיים על סחורות מארה"ב, דולר מול דולר