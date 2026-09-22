עדכונים שוטפים

07:35 - דיווח: בכירי צבא ארה"ב חלוקים בשאלה אם על הנשיא להתערב בעימות בין סעודיה לבין החות'ים

ב-NBC מדווחים הלילה (בין שני לשלישי) על הדילמה בשיחות הסגורות. לפי הדיווח, כמה מבכירי הצבא טוענים בדיונים בפנטגון ובפני בכירי ממשל טראמפ כי פתיחת חזית צבאית נוספת באזור היא רעיון גרוע, בין היתר לנוכח החשש מהידלדלות מלאי אמצעי הלחימה ההגנתיים והחימוש ארוך-הטווח של הפנטגון. באותם שיחות הם גם מציינים כי החות'ים אינם תוקפים ספינות אמריקניות.

מנגד, בכירים אחרים בצבא תומכים בתקיפות. לטענתם, ארה"ב צריכה לסייע לריאד להגיב על התקיפות של החות'ים בסעודיה ועל הפלת מטוס ה-F15 - אירוע שמציב אתגר לעליונות האווירית הסעודית בשמי תימן. אותם בכירים מביעים בשיחות סגורות חשש כי הימנעות אמריקנית מפעולה תקיפה יותר תיתפס כבגידה בבעלת ברית אזורית חשובה. לכתבה המלאה

07:13 - דובר משמרות המהפכה: איראן תחל לבצע תהליך "הנדסה לאחור" של הצוללת הבלתי מאוישת של צבא ארה"ב שנתפסה במצר הורמוז

07:09 - שרי החוץ של מדינות ה-G7 בהצהרה משותפת לאחר פגישה בשולי העצרת הכללית של האו"ם: "מגנים בחריפות את התקיפות המתמשכות שביצעו החות'ים בתימן ונגד ערב הסעודית"

הם גם קראו לאיראן להפסיק לחמש את החות'ים: "דפוס מסוכן של הסלמה שעלול לערער את הסחר הבין-לאומי וליצור חוסר יציבות עולמית"

00:04 - בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה עם איראן

על רקע הדיווחים על הניסיונות לחדש את המו"מ בין ארה"ב לאיראן והאיומים הדדיים שהוחלפו בין הנשיא טראמפ למשמרות המהפכה - גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה עם איראן, כך פרסמנו אמש (שני) ב"מהדורה המרכזית". מערכת הביטחון מגדירה את נקודת הזמן הזו של הפעולות בין וושינגטון לטהראן, כנקודת מתיחות גדולה.

מאחורי הקלעים מתקיים מאמץ לחדש את המשא ומתן, אבל במקרה שהמאמצים ייכשלו - ההידרדרות יכולה להיות מהירה. לכן, במערכת הביטחון ערוכים בהתאם.

גורם ביטחוני בכיר אמר לחדשות 12: "המצב רגיש ונזיל לא יודע לאן זה יתפתח, לא נראה שהאיראנים מוכנים לפשרות - דברים יכולים לצאת משליטה". לכתבה המלאה

23:55 - שר האוצר האמריקני סקוט בסנט מאיים בהחמרת הסנקציות נגד איראן החל מ-23 בספטמבר. המטרה היא השבתת כל חברות התעופה האיראניות.

סוכנות AFP מדווחת שעיראק הודיעה על השעיית כל הטיסות מאיראן

23:22 - בתקשורת האיראנית מדווחים: שר החוץ האיראני עראקצ'י יגיע לניו יורק וישתתף בעצרת הכללית של האו"ם

22:40 - דיווח באל-ערבייה: המיליציות הפרו-איראניות בעיראק התחייבו להפסיק כל פעילות צבאית המנוגדת למדיניותה ולסמכותה של הממדלה בבגדאד. הפלגים יחלו למסור לממשלת עיראק את אמצעי הלחימה האסטרטגיים שלהם החל ממרץ. גורמים שונים פועלים לשכנע את ארה"ב לקבל את פרטי ההבנות החדשות בנוגע לריכוז הנשק

22:08 - דיווח בבלומברג: ראש ממשלת בריטניה ברנהאם נוטה להעניק לצבא הסעודי תמיכה מבצעית במטרה להתמודד עם החות'ים, וכן יפעל לשכנע מדינות נוספות לסייע בהדיפת המורדים בתימן. התמיכה עשויה לכלול בין היתר תדלוק אווירי, ומגיעה בעקבות בקשה סעודית לסיוע

21:53 - צה"ל מאשר שתקף תשתיות של חמאס בתגובה לפיצוץ המטען במרחב הקו הצהוב: "מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש"

פורסם לראשונה ב-N12