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1. בסדרה קופה ראשית, מה כינויו של המראיין הבלתי נראה?
2. מהי גאופגיה?
3. איזה דגם של בובת ברבי נכנס לספר השיאים של גינס כדגם הנמכר ביותר אי פעם?
4. בספר "ההוביט", מי הרג את הדרקון סמאוג?
5. באיזו מדינה צריכת השוקולד לנפש היא הגבוהה בעולם?
6. מהי יחידת המידה הסטנדרטית למתכות יקרות?
7. מה שם סדרת הטלוויזיה המספרת את סיפורו של ההיפ הופ הישראלי?
8. מי הזמר שקריאותיו הפוליטיות על הבמה בהופעתו של אד שירן הובילו לסערה ולהדחתו מסבב ההופעות?
9. לאחרונה זוהה זן חדש של חתול פרא. באיזו מדינה הוא נמצא?
10. באיזה ספר בתנ"ך מוזכרות בלהה וזלפה?
11. שם ילדותה של איזו דמות ידועה היה רחל רעיה בלובשטיין?
12. מהו הירק היחיד שאינו מוגדר כצמח, אלא שייך לממלכה ביולוגית נפרדת לחלוטין?
13. איזה נחל מתחיל לזרום בין הר גריזים להר עיבל?
14. לפי הקומיקס של DC, באיזו מדינה בארה"ב ממוקמת העיר הבדיונית גות'האם?
15. מה מקור שם העיר פתח תקווה?
תשובה 1
תשובה 2
אכילה מכוונת של אדמה, עפר, חול, חימר או אבנים
תשובה 3
ה-Totally Hair Barbie משנת 1992. הבובה בעלת שיער ארוך המגיע לקרסוליה, ונמכרו ממנה יותר מ-10 מיליון יחידות
תשובה 4
תשובה 5
שווייץ (לפי נתוני 2025-2026 כל אזרח שוויצרי אוכל בממוצע בין 8.8 ל-11 ק"ג שוקולד בשנה)
תשובה 6
תשובה 7
תשובה 8
תשובה 9
תשובה 10
תשובה 11
תשובה 12
פטרייה (שייכת לממלכת הפטריות, שקרובות יותר מבחינה אבולוציונית לבעלי חיים מאשר לצמחים)
תשובה 13
תשובה 14
תשובה 15
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