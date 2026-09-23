גבריאל מגנזי, בעל המניות המחזיק באמצעות מגנזי תעשיות ב-28% בחברה הציבורית אברות, שנפסלו קולותיו בהצבעה על מינוי דח"צית לחברה בהחלטה של בית המשפט המחוזי לפני כשבוע, עולה להתקפה. הוא פונה לבית המשפט העליון בבקשה רשות ערעור שמטרתה לבטל את החלטת בית המשפט המחוזי, כך שאיילת נחמיאס-ורבין, חברת הכנסת לשעבר, לא תשמש כדח"צית בחברה עד להחלטה אחרת בהליך.

לטענתו, "בעמדה של דירקטור חיצוני צריך להחזיק אדם שיידע למנוע את התפרצות הסכר ויוכל להיות מנגנון בקרה והתראה בכל הנוגע ליחסיה של החברה (אברות) עם קבוצת שפיר, ולכל הפחות שיידע להרים דגל".

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הבקשה מגיעה לאחר שבית המשפט המחוזי, בסיבוב השני אליו מגיעים הצדדים, קבע כי לא יימנו קולותיו של מגנזי במניין הקולות ברוב שנדרש למינוי דירקטור חיצוני, וזאת לאחר שבעלי המניות בחברה הגיעו ל"מבוי סתום", כאשר כל צד החליט לממש את זכות הווטו המוקנית לו על-פי חוק.

ההחלטה כאמור על הסעד הזמני למנות את הדח"צית נכנסה לתוקף עד למתן פסק הדין בתביעה העיקרית, שם העניין יכול להתהפך. אבל כעת מגיע מגנזי ומבקש מבית המשפט העליון להתערב כבר עכשיו. הוא מגיע עם דרישה נוספת, והיא שבית המשפט העליון יורה על מגנון אחר לפי שיקול-דעתו, שבאמצעותו ימונה דח"צ זמני לאברות עד להחלטה אחרת בהליך.

לכך מגנזי מצרף דרישה לכשירות אותו דח"צ זמני, והיא שיהיה בעל השכלה וניסיון חשבונאיים-פיננסיים וניסיון בתחום הפעילות של החברה: ייצור ושיווק פלדה ופלסטיק בפריסה ארצית ופעילות קבלנית בתחום תשתיות המים.

דרישת כשירות כפולה

המבקשים (מגנזי וחברת מגנזי בע"מ), שהגישו את הבקשה באמצעות עורכי הדין גדי ירום ושירה בלום-וולף ממשרד וולף ירום, עומדים על כך שדין החלטת המחוזי להתבטל, משום שיש בה לאיין את זכות הווטו העומדת למבקשים לפי חוק כבעלי מניות מיעוט באברות בכל הקשור להליך מינוי דח"צ לחברה.

מאידך, אותה החלטה של המחוזי, כך לדעתם, הבטיחה שבעלת השליטה תממש את זכות הווטו העומדת לה על-פי חוק, "אולם רק היא תזכה לכך", כלשונם.

בבקשה נטען כי נחמיאס-ורבין, על אף כישוריה הרבים וזכויותיה, אינה בעלת "צבר הכישורים שהמבקשים עומדים על כך שייתקיימו אצל המועמד לתפקיד דח"צ: בנוסף לחוסר זיקה לבעלת השליטה, יש צורך בניסיון חשבונאי ופיננסי לצד ניסיון בתחום הפעילות של החברה".

לגישתם, "כהונתה תשפיע על ניהול החברה ועל הצבעות והחלטות לאורך התקופה, באופן שאברות, הנשלטת על-ידי שפיר, תוכל לקדם החלטות מהותיות, לרבות בוועדות הדירקטוריון, שעלולות לא להיות לטובתה אלא לטובת שפיר - על חשבונה".

הטעם לדרישת הכשירות הכפולה, טוענים המבקשים, הוא ש"שפיר (בעלת השליטה) - אחת מבין הקבוצות הגדולות במשק, אשר ועדת הריכוזיות מצאה כי יש להגביל את פעילותה בשורה של תחומים - פועלת במגוון של תחומים המשיקים לתחום הפעילות של החברה בתחום הבנייה והתשתיות".

לטענתם, יש לאשר את בקשתם "על-מנת שניתן יהיה לשמור על זכויות החברה ולוודא כי התנהלותה השוטפת והעסקאות משרתות את האינטרסים שלה, ולא את האינטרסים של שפיר, או לאתר כשלי שוק הנובעים מזיקתה של שפיר".

"מהלך אגרסיבי וכוחני"

עוד מוסיפים המבקשים כי "במהלך השנה האחרונה בעלת השליטה באברות קידמה כבולדוזר החלטות שיש חשש כבד שאינן לטובת החברה", וכי "התנהלות זו של אברות, כשופרה של בעלת השליטה, מקימה חשש כבד שהדח"צית שתמונה תשמש עלה תאנה להמשך אישורן של עסקאות כאלה".

על-פי מידע שהגיע אלינו, בעבר כיהנו בתפקיד דח"צ באברות - גם בתקופתו של מגנזי עצמו - דח"צים שלא היה להם ניסיון חשבונאי-פיננסי, ומספיק שרק אחד מהדח"צים המהכנים יהיה בעל ניסיון כזה.

עוד מתאר מגנזי כי מיד לאחר מינויו של דח"צ על-פי פסק הדין הקודם, לפני כשנה, כאשר הצדדים הגיעו למבוי סתום בפעם הראשונה, "במהלך אגרסיבי וכוחני שפיר ניסתה להעביר 14 עסקאות בעלי עניין, ובכללם אשרור של מעשים עשויים אשר בוצעו על-ידי עושי דברה בחברה בזמן אמת מבלי שניתן להם אישור כדין", כך נטען בבקשת רשות הערעור.

לגישת מגנזי, שלילת זכות הווטו שניתנה לבעלי מניות המיעוט אינה יכולה להתבצע בשרירותיות על-ידי החברה כצעד מניעתי, "אלא כצעד חריג, אך ורק לאחר שהוכח קיומו של מבוי סתום ובלתי פתיר".

בענייננו, מגנזי טוען כי אברות פנתה לנתיב "הנחזה כביכול להיות בהתאם למתווה של בית המשפט קמא על דעת עצמה וללא דיאלוג, כך שטרם ניתן היה בכלל לקבוע כי הצדדים נקלעו למבוי סתום"; וכי פנייה זו "עומדת בניגוד לחוק ומהווה פגיעה קשה בזכות הווטו המוקנית בו למבקשים", לשון הבקשה.

צעד חריג במיוחד

נזכיר כי בצעד חריג במיוחד, בית המשפט המחוזי בתל אביב נטל לפני כשבוע זכות וטו מבעל המניות במסגרת סכסוך בין בעלי שליטה בחברת אברות תעשיות בע"מ. ההחלטה הדרמטית ניתנה במסגרת סבב שני תוך שנה של מאבקי שליטה בחברה הציבורית, שם ניצבים משני עברי המתרס בעלי השליטה, חברת שפיר הנדסה (55% מהמניות) ובעל המניות גבריאל מגנזי, המחזיק באמצעות מגנזי תעשיות ב-28% נוספים.

זו לא הפעם הראשונה שבה חילוקי דעות בין הצדדים מגיעים לבית המשפט. בספטמבר 2025 התנהל מאבק בין שפיר למגנזי על מינוי דח"צ אחר, וכל צד אחז בזכות וטו. כמה ניסיונות שנכשלו למנות דח"צ הם שהביאו את אברות לפנות אז לראשונה לבית המשפט, בטענה כי התנגדותו של מגנזי עקבית וחסרת טעמים, וכי אין למנות את קולותיו בין המצביעים הניטרליים בשל היותו "גורם לעומתי לשפיר".

בהליך ההוא ביקש בית המשפט לבחון עם הצדדים הצעה שנועדה לחלץ את החברה מהתסבוכת: הקמת ועדת איתור ופנייה לאיגוד הדירקטורים בישראל כדי שהוועדה תציע חמישה מועמדים. כל אחד מבעלי הרוב וזכות הווטו יוכל לפסול שניים מתוך החמישה. בעל זכות הווטו מקרב המיעוט יצביע לפחות בעד מועמד אחד שנותר - שאם לא כן, קולו לא יימנה. לפי ההצעה, המועמד שיזכה במספר הקולות הגבוה ביותר ייבחר.

מאז אותו פסק דין מונה דח"צ אחד, אך המבוי הסתום שב על כנו כשנדרש למנות דח"צ נוסף. בית המשפט המחוזי מצא לנכון לאשר את מימושו של המנגנון שנקבע בפסק הדין הקודם ולפסול קולותיו של מגנזי, כאשר מגנזי טוען עתה בבקשת רשות הערעור כי המנגנון הופעל ללא כל דיאלוג עימו, ולכן לא ניתן היה להפעילו.

אברות: פגיעה בממשל תאגידי תקין

עו"ד ד"ר גיל אוריון ועו"ד אופירה אלון ממשרד פישר ושות' (FBC), המייצגים את אברות, מסרו בתגובה: "החברה פעלה בדיוק לפי מתווה שנקבע בפסק דין קודם של בית המשפט המחוזי, שעליו לא הוגש ערעור. הבקשה הנוכחית מבקשת לערער על החלטה זמנית שמיישמת את אותו מתווה, שנועד להוציא את החברה ממבוי סתום שנוצר בעקבות התנגדותם החוזרת של המבקשים למינוי דירקטור חיצוני, ולאפשר מינוי דירקטור חיצוני באופן בלתי תלוי ובהתאם לדין.

"מעבר לכך שמינויו של דח"צ נוסף נדרש על-מנת שהחברה תוכל לעמוד בהוראות הדין, היעדרו של דירקטור חיצוני נוסף עלול לפגוע בממשל תאגידי תקין, בפעילותן של ועדות הדירקטוריון וכן בהתנהלותה השוטפת של החברה.

"אנו סבורים כי ההחלטה מנומקת ונכונה, והיא מאפשרת לחברה לקיים את הוראות הדין. נציג את עמדתנו בפני בית המשפט העליון ככל שיידרש".