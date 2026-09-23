1 מיזוג בענף הפרסום: שתי חברות הפוסט-פרודקשן שיפעלו תחת קורת גג אחת

מהלך אסטרטגי בשוק המדיה והפרסום הישראלי: שתיים מחברות הפוסט-פרודקשן והאפקטים הוויזואליים בישראל יפעלו תחת קורת גג אחת. מדובר ב-Gravity, בהובלת הבעלים יורם אלטמן ומנהל הקריאייטיב והחדשנות יואב סבריאגו, וב-Shortcut Playground בהובלת המעצב אדם פיינברג והמנכ"ל נאור רון.

● הקניון שמצליח למשוך יותר מבקרים כשהענף דווקא נחלש

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החיבור נועד לייצר קבוצה משותפת, שתלווה מותגים ומשרדי פרסום לאורך כל שלבי היצירה - החל משלב הרעיון ועד לתוצר המוגמר. על כן, במסגרת המהלך יקימו שתי החברות מעטפת רחבה של קריאייטיב, הפקה, פוסט ואינטראקטיב.

המהלך נולד על רקע השינויים החלים בעולם הפרסום והיצירה, בעיקר בשל הבינה המלאכותית. חדירת טכנולוגיות חדשות לשוק מחייבת ייצור נפח גדול של תוכן בלוחות זמנים קצרים, ומטשטשת את הגבולות המסורתיים בין הפקה, פוסט וטכנולוגיה. במצב כזה, הלקוחות מחפשים לא רק ספק ביצועי אלא שותף אסטרטגי ויצירתי מלא, ולתוך הנישה הזו נכנסת הקבוצה החדשה.

2 מינויים חדשים

זיו המר מונה לסגן נשיא בכיר ומנהל חטיבת קישוריות וחישה בחברת התקשורת סיוה, הנסחרת בנאסד"ק.

זיו המר / צילום: באדיבות סויה

פירמת עורכי הדין שבלת מצרפת ארבעה שותפים חדשים: עו"ד לנס בלומנטל בתחום התשתיות, מימון הפרויקטים והאנרגיה; עו"ד ענבר פרידמן בתחום קרנות הון סיכון במחלקת ההייטק; עו"ד אלי אליאס מצטרף בתחום הרשויות המקומיות, התאגידים המקומיים וגופי השלטון המקומי במחלקת הנדל"ן; ועו"ד פנינית כהן במחלקת דיני העבודה. לדברי עפר בן יהודה, שותף מנהל בפירמה, המינוי המרובע מהווה "חלק מתהליך אסטרטגי של צמיחה וההתרחבות המתמשך של שבלת. אנחנו שמחים לצרף לפירמה שותפים ושותפות המביאים איתם ניסיון משמעותי, היכרות עמוקה עם השווקים שבהם הם פועלים ויכולת מוכחת ללוות לקוחות בסוגיות מורכבות".

עפר בן יהודה / צילום: אורן דאי

3 לונג'ביטי

התאוצה של תחום הלונג'ביטי הובילה את רשת עד 120 להשיק את Longevity Team - מסלול אישי וקבוצתי לבני הגיל השלישי הנמשך שלושה חודשים, בקומפלקס בתל אביב.

ירון בן דוד, תומר רוזנברג, אלי דהן ויוגב מתוק / צילום: שי אפגין

בתמונה: ירון בן דוד, מנכ"ל עד 120 תל אביב, תומר רוזנברג מנכ"ל הרשת, אלי דהן יו"ר ומנכ"ל קבוצת Movement, ויוגב מתוק, מנכ"ל חטיבת רפואה מונעת במובמנט.