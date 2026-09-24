ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות לאחר 25 שנה: מנכ"ל הרשות לניירות ערך יסיים את תפקידו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
רשות ניירות ערך

לאחר 25 שנה: מנכ"ל הרשות לניירות ערך יסיים את תפקידו

עודד שפירר הודיע ליו"ר הרשות לניירות ערך ספי זינגר כי יסיים את תפקידו בחודש דצמבר • שפירר הצטרף לרשות בשנת 2001 וכיהן בה במגוון תפקידים, עד למינויו למנכ"ל הרשות הראשון לפני שבע שנים

שירות גלובס 11:11
עודד שפירר, מנכ''ל הרשות לניירות ערך / צילום: אבישג שאר-ישוב
עודד שפירר, מנכ''ל הרשות לניירות ערך / צילום: אבישג שאר-ישוב

מנכ"ל הרשות לניירות ערך, עו"ד עודד שפירר, הודיע היום (ה') ליו"ר הרשות ספי זינגר על החלטתו לסיים את תפקידו בחודש דצמבר, בתום כהונה של שבע שנים בתפקיד.

שפירר הצטרף לרשות לניירות ערך בשנת 2001 וכיהן בה במגוון תפקידי מפתח, בהם סגן מנהל מחלקת חקירות ומודיעין, מנהל יחידת החקירות, והמזכיר הכללי של הרשות - עד למינויו ב-2019 למנכ"ל הרשות הראשון.

עו"ד עודד שפירר היה המנכ"ל הראשון של הרשות לניירות ערך, ניהל את התפעול השוטף של הרשות והוביל מהלכים אסטרטגיים משמעותיים של הרשות. במסגרת תפקידו, היה אחראי על ניהול התקציב השנתי של הרשות, ניהול המשאב האנושי, ניהול הטכנולוגיה הרשותית והבטחת ההמשכיות התפקודית של הרשות בעת חירום.

עודד שפירר מסר: "לאחר 25 שנים, אני מסיים את תפקידי כמנכ"ל הרשות לניירות ערך, לאחר ששירתתי במגוון התפקידים המעניינים ביותר בארגון עד לתפקיד המנכ"ל. אני עוזב את הרשות לניירות ערך בתחושה מעורבת של גאווה והתרגשות. שנים אלו היו מסע מקצועי ואישי משמעותי, ואני מודה לכל מי שליווה אותי בדרך - ובראשם יו"ר הרשות, ספי זינגר, כל יושבי הראש שאיתם עבדתי לאורך השנים ועובדי הרשות, כולם היו שותפים איתי בהתפתחות הרשות כרגולטור מוביל ומשפיע על חיי כל בית בישראל".

יו"ר הרשות לניירות ערך, ספי זינגר, מסר: "עודד הוא מאבני התווך של הרשות ומי שתרם רבות לעיצוב הסטנדרט המקצועי והערכי של הרשות. במסגרת כהונתו כמנכ"ל, הוביל עודד תהליכים מהותיים לחיזוק מיצובה של הרשות כארגון מקצועני, מודרני וחדשני. אני מאחל לו הצלחה רבה בדרכו החדשה, ובטוח כי המקום הבא אותו יוביל, זוכה במנהל מנוסה, במנהיג אמיתי, ישר ופורץ דרך. הניסיון העשיר והעמוק שעודד צבר בשוק ההון וברשות ילווה אותו גם בתפקידו הבא".