לאחר 25 שנה: מנכ"ל הרשות לניירות ערך יסיים את תפקידו

מנכ"ל הרשות לניירות ערך, עו"ד עודד שפירר, הודיע היום (ה') ליו"ר הרשות ספי זינגר על החלטתו לסיים את תפקידו בחודש דצמבר, בתום כהונה של שבע שנים בתפקיד.

שפירר הצטרף לרשות לניירות ערך בשנת 2001 וכיהן בה במגוון תפקידי מפתח, בהם סגן מנהל מחלקת חקירות ומודיעין, מנהל יחידת החקירות, והמזכיר הכללי של הרשות - עד למינויו ב-2019 למנכ"ל הרשות הראשון.

עו"ד עודד שפירר היה המנכ"ל הראשון של הרשות לניירות ערך, ניהל את התפעול השוטף של הרשות והוביל מהלכים אסטרטגיים משמעותיים של הרשות. במסגרת תפקידו, היה אחראי על ניהול התקציב השנתי של הרשות, ניהול המשאב האנושי, ניהול הטכנולוגיה הרשותית והבטחת ההמשכיות התפקודית של הרשות בעת חירום.

עודד שפירר מסר: "לאחר 25 שנים, אני מסיים את תפקידי כמנכ"ל הרשות לניירות ערך, לאחר ששירתתי במגוון התפקידים המעניינים ביותר בארגון עד לתפקיד המנכ"ל. אני עוזב את הרשות לניירות ערך בתחושה מעורבת של גאווה והתרגשות. שנים אלו היו מסע מקצועי ואישי משמעותי, ואני מודה לכל מי שליווה אותי בדרך - ובראשם יו"ר הרשות, ספי זינגר, כל יושבי הראש שאיתם עבדתי לאורך השנים ועובדי הרשות, כולם היו שותפים איתי בהתפתחות הרשות כרגולטור מוביל ומשפיע על חיי כל בית בישראל".

יו"ר הרשות לניירות ערך, ספי זינגר, מסר: "עודד הוא מאבני התווך של הרשות ומי שתרם רבות לעיצוב הסטנדרט המקצועי והערכי של הרשות. במסגרת כהונתו כמנכ"ל, הוביל עודד תהליכים מהותיים לחיזוק מיצובה של הרשות כארגון מקצועני, מודרני וחדשני. אני מאחל לו הצלחה רבה בדרכו החדשה, ובטוח כי המקום הבא אותו יוביל, זוכה במנהל מנוסה, במנהיג אמיתי, ישר ופורץ דרך. הניסיון העשיר והעמוק שעודד צבר בשוק ההון וברשות ילווה אותו גם בתפקידו הבא".