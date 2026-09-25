סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:50

מגמה מעורבת באסיה הבוקר. מדד הניקיי ביפן עולה ב-1.2%, ומדד ההנג סנג בהונג קונג מאבד 1.8%. השווקים בסין ובדרום קוריאה סגורים לרגל חג. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים ללא שינוי.

אתמול, בתום מסחר תנודתי שהחל בירידות די חדות, וול סטריט ננעלה ביציבות בעוד המשקיעים מנסים לעכל עלייה נוספת בתשואות האג"ח הממשלתיות, לצד דיווח על אפשרות להסכם בין ארה"ב לאיראן שיאפשר את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז. מדד S&P 500 ונאסד"ק ננעלו ללא שינוי. מדד דאו ג'ונס איבד 0.3%.

הדיווח הגיע על רקע לחץ מתמשך בשוק האג"ח, כאשר העלייה בתשואות ממשיכה להכביד על המניות. תשואת האג"ח ל-10 שנים טיפסה ל-5.225% בסיום יום המסחר - רמתה הגבוהה ביותר מאז 2007.

מחירי הנפט רושמים ירידות הבוקר, בעקבות דיווח לפיו צוותי משא ומתן מארה"ב ומאיראן דנים בניו יורק על הסכם מדורג לסיום המבוי הסתום בממצר הורמוז. החוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג ברנט יורדים בכ-0.8% לרמה של 105 דולר לחבית. החוזים העתידיים על הנפט האמריקאי (WTI) משילים כ-1.6% ונסחרים ברמה של 105 דולר לחבית.

פגישתם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומנהיג סין שי ג'ינפינג נותרה האירוע המרכזי בשווקים ביום חמישי. שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר כי ארה"ב וסין הסכימו להאריך את הפסקת האש המסחרית ביניהן בחודשיים נוספים, עד 10 בינואר.

אנליסט BNP פאריבה, סטפן סלובינסקי, העלה באופן דרמטי את מחיר היעד למניית נביוס . מחיר היעד הועלה מ־260 דולר, שכבר היה גבוה ממחיר המניה האחרון, ל־ 399 דולר למניה. מחיר היעד החדש משקף אפסייד של 76%.

מטא חשפה ביום רביעי בערב, במסגרת אירוע Connect, משקפי מציאות מדומה ללא מצלמה ותוכניות לייצר הכנסות מסוכנת ה־AI שלה, Muse. מניית החברה זינקה אתמול, כאשר Muse הפכה לאחת האפליקציות המובילות בחנויות האפליקציות וזכתה לקרדיט על כך שסייעה להחיות מחדש את האופטימיות סביב הביקוש למוצרי AI.

ת"א

בבורסה המקומית לא יתקיים מסחר היום לרגל חג הסוכות. המסחר יפתח שוב בשני, ובחול המועד תינעל הבורסה ב-14:25.

אתמול ננעל המסחר בירידות חדות. מדד ת"א 35 איבד כ-1.3%, ת"א 90 נפל בכ-1.8%. במקביל, השקל נחלש מול הדולר ושערו הרציף נכון לנעילת המסחר עמד על מעט מתחת לרף ה-3.04 שקלים. המדדים רשמו ירידות גם בסיכום שבועי: מדד ת"א 35 איבד מערכו כ-1.1%, מדד ת"א 90 נפל בכ-3% ומדד ת"א 125 איבד מערכו כ-1.5%.

כלל המדדים הענפיים סיימו את יום המסחר באדום, אך בלט לשלילה במיוחד מדד הקלינטק, שאיבד מערכו כ-3.5%. תשואות האג"ח הממשלתיות המטפסות בארה"ב והציפיות להעלאות ריבית משפיעות על עלויות מימון הפרויקטים של חלק ניכר מהשחקניות המרכזיות בתחום.

עוד משהו שכדאי לדעת

למרות העלייה החדה בתשואות האג"ח ובמחירי האנרגיה, עדיין יש סיבות להמשיך להחזיק במניות, לפי ברקליס. במרקטווטצ' מצטטים את הבנק: "אם מסתכלים רק על הכותרות, המסקנה המתבקשת היא להפחית סיכון ולהמתין לבהירות", כתבו אסטרטגים בראשות אג'אי רג'אדהיאקשה, יו"ר מחלקת המחקר של הבנק הבריטי. "אנחנו לא עושים זאת".

הדברים מגיעים על רקע חודש קשה בשווקים. תשואת האג"ח האמריקאי ל־30 שנה זינקה לשיא של 22 שנה, בעוד תשואת האג"ח ל־10 שנים טיפסה לשיא מאז 2007. זאת, על רקע ההערכות הגוברות כי הפדרל ריזרב יעלה את הריבית פעם נוספת כבר בישיבתו באוקטובר. במקביל, מחירי הנפט נותרו גבוהים, כאשר המלחמה באיראן עדיין אינה מראה סימנים לסיום.

אלא שלפי ברקליס, שלושה גורמים מרכזיים שמשפיעים על תשואות המניות דווקא התחזקו בשלושת החודשים האחרונים. הראשון הוא רווחי החברות האמריקאיות, שצמחו ב־30% ברבעון השני.

השני הוא מחזור ההשקעות בבינה מלאכותית, שלדברי הבנק צפוי להמשיך לתמוך בעליות במניות. ברקליס צופה שהוצאות ההון של ענקיות הענן יעלו ליותר מטריליון דולר בשנה הבאה, ולכמעט 1.5 טריליון דולר ב־2028.

השלישי הוא הצרכן האמריקאי. האסטרטגים מציינים כי כמעט כל מגזר, למעט שירותי הבריאות, דיווח ברבעון האחרון על שולי רווח גבוהים יותר לעומת השנה שעברה, "הכלכלה האמריקאית מתגלה כפחות רגישה לריבית מכפי שחששנו, והצרכן האמריקאי עדיין מוציא כסף", כתבו.

בברקליס מדגישים כי הסיכונים עדיין "אמיתיים ונוכחים מאוד", ובהם היחלשות הין והאפשרות שמחזור ההשקעות ב־AI ישתבש בעקבות אירוע בלתי צפוי. עם זאת, הם מסכמים כי "מאזן הראיות תומך בהעמקת החשיפה למחזור ולא בהתרחקות ממנו". הבנק מעדיף בארה"ב מניות טכנולוגיה, מדיה ותקשורת וכן מניות תעשייה, בשל החשיפה שלהן להשקעות ב־AI ובתשתיות הנדרשות להפעלתו.